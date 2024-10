Il Canada e l’Italia hanno annunciato la nascita di un gruppo consultivo volto alla realizzazione di un’amministrazione più consapevole e sostenibile sull’intelligenza artificiale. La creazione del Joint Advisory Group -JAG segna l’inizio di una nuova collaborazione tra i due paesi, pronti a fronteggiare le nuove sfide globali del progresso tecnologico, della scienza e dell’innovazione (STI).

Il JAG rappresenta una partnership con grandi propositi, si introduce interamente nella Roadmap per la cooperazione rafforzata, come è stato annunciato nel corso del G7 in Puglia dal Primo ministro canadese Justin Trudeau e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un piano che prevede l’impegno congiunto dei due Stati per affrontare gli ostacoli più incisivi dell’IA e promuovere la prosperità all’interno di entrambi i Paesi.

Un gruppo nuovo, che condivide obiettivi propri di alcuni settori specifici, come quello delle scienze della vita, dei trasporti e della sicurezza informatica, fondamentali nel mondo odierno. Il Canada e l’Italia, con il loro sostegno e impegno reciproco nel campo dell’IA, incoraggiano proprio in questo modo una cooperazione bilaterale nell’intero sistema STI.

Si tratta di un accordo che favorisce la progettazione, lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di IA più sicure e corrette, dove la sostenibilità e l’affidabilità divengono i nodi cruciali da sciogliere e a cui dar vita. Un’evidenza sottolineata dalla stessa ambasciatrice del Canada in Italia, SE Elissa Golberg, anche membro del Gruppo consultivo, che ha affermato come “la creazione del JAG si basa sull’eccellente collaborazione scientifica esistente tra i nostri due Paesi e riflette il nostro impegno comune per l’innovazione nell’affrontare le grandi sfide di oggi”.

Il Joint Advisory Group sarà coordinato simultaneamente dal Capo consulente scientifico del Canada, Mona Nemer, e dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Maria Chiara Carrozza e si riunirà virtualmente due o tre volte l’anno.

Dunque, è una nuova iniziativa, il Gruppo consultivo rappresenta la partnership con cui Canada e Italia pongono in luce la volontà di lavorare insieme per realizzare un futuro diverso all’insegna della sicurezza, dell’innovazione e sostenibilità. Si tratta di obiettivi imperativi, di traguardi di una rilevanza inestimabile che volgono alla promozione di una prosperità globale attraverso il progresso tecnologico e l’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.