Progetto CMR Saudi: nuova joint venture per il real estate saudita

È dell’1 ottobre la notizia della sottoscrizione di uno shareholders agreement tra Progetto CMR International e Saudi Investment Company (SICO) per la costituzione di Progetto CMR Saudi, nuova società che opererà nel mercato saudita in un ottica di progettazione integrata.

Progetto CMR International, holding del Gruppo Progetto CMR, vuole per mezzo di questa joint venture mettere a disposizione i servizi specialistici dell’intero gruppo al fine di accompagnare gli investitori nella realizzazione di tutte le fasi di un progetto immobiliare in Arabia Saudita. Con ricavi ormai consolidati per 45 milioni di euro e un utile che nel 2023 ha di gran lunga superato i 2 milioni di euro, Progetto CMR International si attesta una garanzia nell’offerta di servizi specialistici, anche grazie alle recenti acquisizioni di STAIN Engineering e di EnergySave.

È in questa joint venture che trova un validissimo alleato nella Saudi Investment Company, società saudita di sviluppo immobiliare specializzata nella locazione di asset commerciali che opera sul territorio ormai da quasi vent’anni. Tra i progetti fiore all’occhiello della compagnia troviamo il centro commerciale Automoto di Al-Khobar ma anche diverse opere nelle aree di Qortobah, Badeeah e Mursalat nella città di Riyadh.

Entusiasta il board member di SICO Sultan Alshatri che ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare la joint venture strategica con Progetto CMR International, che riflette la nostra visione di innovazione ed espansione nel mercato del real estate dell’Arabia Saudita. A partire dall’esperienza di SICO nel mercato di riferimento e dalla competenza a livello globale di Progetto CMR International nella progettazione integrata, crediamo che Progetto CMR Saudi possa stabilire un nuovo standard nel settore, mettendo la sua competenza a disposizione del raggiungimento degli obiettivi di Saudi Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita».

Dello stesso tenore le parole di Gabriele Cerminara, General Manager di Progetto CMR International: «La costituzione di Progetto CMR Saudi rientra nel processo di espansione di Gruppo, finalizzata a cogliere opportunità di business in un mercato, come quello dell’Arabia Saudita, che mostra grandi potenzialità di sviluppo. Siamo lieti di intraprendere questa sfida di business con Saudi Investment Company (SICO), che condivide il nostro modello di business: una realtà capace di esprimere competenze differenziate e verticali attraverso le società del Gruppo, ma che si pone come unico interlocutore nei confronti del cliente per la realizzazione di tutte le fasi di un progetto immobiliare».