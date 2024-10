La Moldavia assicura milioni di investimenti durante la Moldova Business Week 2024

La Moldova Business Week 2024 (MBW 2024), tenutasi dal 16 al 20 settembre, si è conclusa con risultati notevoli, assicurando milioni di nuovi investimenti e promuovendo numerose opportunità di crescita aziendale in tutti i settori chiave. All’evento hanno partecipato più di 2.136 partecipanti di persone provenienti da tutto il mondo, con ulteriori 508.037 partecipanti virtuali. Nel corso di cinque giorni, si sono svolti 18 eventi a Chișinău, Edineț, Bălți e Ungheni, facendo della Moldavia una delle principali destinazioni per gli investimenti internazionali nell’Europa orientale.

Il forum

Il forum ha evidenziato settori chiave con potenziale di crescita e sviluppo, tra cui l’industria agroalimentare, automobilistica ed elettronica, energia e infrastrutture, informatica, turismo, immobiliare non residenziale, industria farmaceutica, turismo medico e industria vinicola. La Moldova Business Week 2024 ha creato un ambiente ideale per il networking, la collaborazione e lo scambio di migliori pratiche attraverso conferenze tematiche, visite di studio e incontri B2B. Durante il forum dedicato all’industria farmaceutica e al turismo medico, è stato firmato un memorandum di collaborazione tra l’Associazione Moldava del Turismo Medico e l’Associazione Moldava dei Produttori Farmaceutici, facilitando sinergie per iniziative future. Brand Finance ha presentato i risultati di un sondaggio globale che ha coinvolto oltre 170.000 cittadini, che ha classificato la Moldavia al 118° posto nel Global Soft Power Index.

Moldavia: un polo per gli investimenti internazionali

La direttrice generale dell’agenzia Invest Moldova, Natalia Bejan si è dichiarata orgogliosa nel vedere la Moldavia sempre più riconosciuta come una destinazione competitiva e attraente per gli investimenti internazionali. In effetti, il Paese offre vantaggi significativi per gli investimenti diretti esteri supportati da accordi di libero scambio con 47 paesi, offrendo agli investitori l’accesso a un mercato di oltre 1 miliardo di consumatori. Il Moldova Innovation Technology Park (MITP) offre un’interessante aliquota forfettaria del 7% sulle entrate per le società IT, BPO e SSC, garantita fino al 2035, fornendo un ambiente fiscale altamente favorevole per le imprese. Inoltre, le sei zone economiche libere (FEZ) e le 10 piattaforme industriali della Moldavia forniscono esenzioni fiscali, sgravi dai dazi doganali e procedure semplificate, rendendo il paese un luogo attraente per le imprese orientate all’esportazione.

Un Paese sull’onda del cambiamento digitale

La trasformazione digitale della Moldavia è in corso. Il suo obiettivo è quello di diventare uno Stato digitale al 100%, comprende oltre il 50% dei servizi statali già digitalizzati, semplificando le interazioni aziendali e i processi amministrativi. La Moldavia riconosce anche le firme elettroniche dell’UE, consentendo transazioni transfrontaliere sicure e senza intoppi. Inoltre, i cittadini stranieri provenienti da più di 50 paesi possono lavorare in Moldova senza la necessità di permessi di lavoro, rendendo più facile per le aziende internazionali attrarre talenti globali. I continui miglioramenti delle infrastrutture del paese, tra cui l’aeroporto internazionale di Chisinau, il porto franco di Giurgiulesti e lo sviluppo di un hub logistico multimodale, insieme agli aggiornamenti delle reti stradali e ferroviarie, posizionano il paese come un hub strategico per gli affari e il commercio internazionali. Infine, il ruolo della Moldavia nel sostenere la stabilità regionale e nel facilitare la logistica per la ripresa postbellica dell’Ucraina sottolinea la sua crescente importanza nella regione.

Un mercato dalle grandi risorse

La Moldavia sta facendo passi da gigante nell’espansione del settore delle energie rinnovabili, il governo si è impegnato ad aumentare la quota di energia rinnovabile al 30% entro il 2030, creando un quadro solido per la crescita della produzione di energia verde e offrendo sostanziali opportunità agli investitori interessati al settore delle energie rinnovabili . Inoltre, la Moldova ha completato la sincronizzazione con la rete energetica europea (ENTSO-E), garantendo la stabilità del sistema energetico e l’integrazione con il mercato energetico europeo, migliorando ulteriormente l’attrattiva del paese per gli investimenti nell’energia sostenibile. Per gli investitori, la Moldavia offre un’opportunità unica di entrare in un mercato emergente con costi operativi competitivi, una forza lavoro qualificata e multilingue e un contesto normativo stabile. La posizione strategica del Paese tra Europa e Asia, la sua infrastruttura digitale avanzata e le politiche fiscali favorevoli lo rendono una destinazione interessante per settori quali IT, produzione e logistica.