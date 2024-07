Redditometro stop: la nuove misure tra rischi e opportunità

La Commissione Finanze del Senato ha approvato una serie di riforme significative riguardanti il rapporto tra cittadini e Fisco, introducendo cambiamenti rilevanti come premi per chi aderisce al concordato preventivo biennale, incentivi per i contribuenti virtuosi e l’abolizione del redditometro.

Inoltre, sono stati previsti il rinvio del versamento dell’acconto all’anno successivo con opportune rateizzazioni, l’introduzione di una tassazione flat sul reddito incrementale e un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su valutazioni di affidabilità. Le nuove misure, tuttavia, sollevano molte preoccupazioni tra chi teme che possano avvantaggiare principalmente i soliti noti a scapito della lotta all’evasione fiscale.

Stop al redditometro

Una delle principali novità è lo stop al redditometro, il vecchio metodo utilizzato per confrontare le spese di un contribuente con il suo reddito dichiarato al fine di individuare eventuali evasioni fiscali. Il parere invita il governo a incrementare le tutele per i contribuenti, evitando di ripristinare strumenti di controllo di massa. Il redditometro sarà applicato solo ai contribuenti considerati a rischio di evasione, in presenza di discrepanze significative tra spese e redditi dichiarati, e sarà introdotto un sistema di soglie percentuali per ridurre la discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate.

Nonostante ciò, il redditometro era uno strumento fondamentale per confrontare le spese dichiarate dai contribuenti con il loro reddito, permettendo di individuare discrepanze significative e potenziali evasioni fiscali. Il rischio è che con la sua eliminazione, a favore di controlli meno invasivi e più mirati, rischia di indebolire la capacità dello Stato di combattere l’evasione.

Premi ai contribuenti virtuosi

Un’altra importante novità riguarda il sistema di premialità per i contribuenti virtuosi, introdotto dalla Commissione Finanze del Senato, presieduta dal leghista Massimo Garavaglia. Si tratta delle cosiddette pagelle di affidabilità, che prevedono un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su tali valutazioni. I contribuenti più virtuosi, con un punteggio Isa da 8 a 10, vedranno applicata un’aliquota del 10%, mentre quelli con un punteggio tra 6 e 8 avranno un’aliquota del 12%, e i meno affidabili, con un punteggio inferiore a 6, un’aliquota del 15%. La proposta potrebbe sembrare molto equa. Eppure, non molto chiaro è capire come evitare il rischio che questo sistema favorisca chi ha maggiori capacità di influenzare le proprie valutazioni fiscali, lasciando indietro i contribuenti più vulnerabili.

Il parere della commissione interviene anche sugli adempimenti tributari, proponendo l’estensione del termine per il pagamento degli avvisi bonari da 30 a 60 giorni a partire dal 1° gennaio 2025. Queste modifiche sono state richieste dalle associazioni di categoria e accolte dal Parlamento. È stato inoltre approvato l’introduzione di una tassazione flat sul reddito incrementale rispetto a quanto dichiarato l’anno precedente all’ingresso nel regime. Misura, questa, che potrebbe favorire principalmente i redditi più elevati, che hanno maggiori possibilità di incrementare il loro guadagno. Questo potrebbe portare a una riduzione della progressività del sistema fiscale, aumentando ulteriormente le disuguaglianze.

La mini-rivoluzione

La decisione di abolire il redditometro è stata accolta con soddisfazione nel centrodestra, soprattutto da Forza Italia. Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori, ha commentato con entusiasmo la cancellazione del redditometro, sottolineando che si tratta di un impegno preso con gli elettori e l’opinione pubblica. Gasparri ha inoltre evidenziato i risultati significativi ottenuti dal governo di centrodestra nel recupero di somme sottratte al Fisco, con 25 miliardi recuperati nel 2023.

Questi interventi rappresentano una mini-rivoluzione nel rapporto tra cittadini e Fisco, mirata a incentivare comportamenti virtuosi e a semplificare il sistema tributario. L’obiettivo è quello di ridurre l’evasione fiscale, migliorare la compliance dei contribuenti e rendere il sistema fiscale più equo e trasparente. Nonostante ciò, rimane il timore che possano finire per avvantaggiare principalmente i contribuenti più abbienti, riducendo la capacità dello Stato di combattere efficacemente l’evasione fiscale e aumentando le disuguaglianze economiche.