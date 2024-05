Energia portami via

Come noto, per l’Italia la data del superamento del limite di rigenerazione delle risorse, calcolato in base ai consumi di beni e servizi e alle risorse disponibili sul territorio, per il 2024 è stata il 19 maggio.

La conservazione ambientale è essenziale per sostenere una crescita economica sostenibile, poiché l’ambiente naturale svolge un ruolo importante nel sostenere le attività economiche. Contribuisce direttamente, fornendo risorse e materie prime come acqua, legname e minerali necessari come input per la produzione di beni e servizi; e indirettamente, attraverso servizi ecosistemici, tra cui il tema del carbonio, la purificazione dell’acqua, la gestione del rischio di alluvioni e il ciclo dei nutrienti. La crescita economica sostenibile e inclusiva è un prerequisito per lo sviluppo sostenibile, che può contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone in tutto il mondo.

Gli economisti hanno utilizzato il termine “sviluppo sostenibile” nel tentativo di chiarire l’equilibrio tra crescita economica da un lato e conservazione e tutela dell’ambiente dall’altro. Sviluppo sostenibile significa “soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere i bisogni delle generazioni future”. Pertanto, la crescita economica sarà sostenibile se le immobilizzazioni, compresi i terreni, rimarranno costanti o aumenteranno nel tempo. Va tuttavia osservato che il futuro sviluppo economico e la qualità della vita dipendono in modo determinante dalle risorse naturali e dalla qualità dell’ambiente, vale a dire dalla qualità della terra, dell’acqua e dell’aria. I politici economici possono scegliere di sviluppare una strategia di crescita che non perda il patrimonio ambientale netto per garantire uno sviluppo sostenibile. Nel secondo caso, se una risorsa ambientale viene distrutta o esaurita in un’area, una quantità uguale o maggiore di risorsa ambientale viene aggiunta o rigenerata in modo da non compromettere la futura crescita economica. Quando pensiamo alla crescita economica, scopriamo che la crescita è l’obiettivo economico primario di molti paesi. Pertanto, per obiettivo, un paese in grado di raggiungere la crescita economica sarà in grado di soddisfare meglio i desideri della sua popolazione e di risolvere problemi socioeconomici come la povertà. In questo modo, si garantisce la prosperità dell’economia e si innalza il tenore di vita, aumentando il reddito e creando posti di lavoro. Inoltre, la crescita economica può anche proteggere l’ambiente attraverso la creazione di parchi e riserve e l’attuazione di importanti politiche. Di conseguenza, alcuni economisti hanno sostenuto che la crescita economica alla fine porterà a miglioramenti ambientali. Ciò può essere vero, ma più velocemente sviluppiamo, consumiamo e utilizziamo le risorse naturali, più rifiuti produciamo, più siamo vulnerabili al degrado e all’esaurimento ambientale. Di conseguenza, tenendo presente la crescita economica, essa ha il potenziale per mettere in secondo piano le preoccupazioni ambientali, mettendo l’ambiente in secondo piano mentre l’attenzione si sposta sull’arricchimento. Tuttavia, nonostante ciò, è interessante notare che quando un paese raggiunge un elevato standard di vita, viene valorizzato il comfort ambientale. In altre parole, man mano che le persone diventano più ricche, hanno più tempo per pensare ad altre cose oltre che semplicemente a sopravvivere; e questa ricchezza può stimolare i governi a migliorare l’ambiente. Ad esempio, solo dopo aver raggiunto i propri obiettivi economici, i paesi industrializzati hanno iniziato a concentrarsi sulle questioni ambientali abbandonate nella loro ricerca di crescita.

La crescita economica sostenibile è uno sviluppo economico che soddisfa i bisogni umani, ma in modo da preservare le risorse naturali e l’ambiente per le generazioni future. Un’economia che opera all’interno dell’ecosistema. Non possiamo separare l’economia da esso. Senza di essa, infatti, non può esistere un’economia. Gli ecosistemi forniscono i fattori di produzione che promuovono la crescita economica: terra, risorse naturali, lavoro e capitale (creato dal lavoro e dalle risorse naturali). La crescita economica sostenibile implica la gestione di queste risorse in modo che non si esauriscano e rimangano disponibili per le generazioni future. Sebbene molti economisti e individui non siano d’accordo sull’importanza dell’ambiente per l’attività economica, i seguenti fatti sono raramente contestati: 1. L’estrazione e l’esaurimento delle risorse naturali Tuttavia, così come l’inquinamento e le modifiche permanenti del paesaggio, sono causati dalle attività e possono danneggiare l’ambiente. 2. Gran parte del costo dei danni causati dall’attività economica non è causato da persone ma da altri che non beneficiano dell’attività economica o non accettano di pagare i costi associati all’attività economica. L’inquinamento è un esempio perfetto. Le aziende possono inquinare in una certa misura (oggi meno di prima). Non sono loro a dover pagare per l’inquinamento, ma la società lo fa attraverso l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo che incide sulla qualità della nostra aria, acqua e cibo. Questo inquinamento può portare a gravi effetti sulla salute, che possono ridurre la qualità della vita e della salute delle persone.

La comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di un approccio strategico globale per affrontare la tutela dell’ambiente promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo. Pertanto, questo obiettivo finale può essere raggiunto implementando lo sviluppo sostenibile. La crescita economica può portare a nuove e migliori opportunità di lavoro e a una maggiore sicurezza economica per tutti. Inoltre, una crescita rapida, soprattutto nei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, può aiutarli a ridurre il divario salariale con i paesi sviluppati, riducendo così le marcate disuguaglianze tra ricchi e poveri.