Varie domande a cui rispondere, dai cambiamenti climatici, allo sviluppo economico, dalla transazione energetica, fino al debito pubblico. Temi di grande rilevanza che ritraggono esattamente quelle sfide che la nostra società si trova ad affrontare quotidianamente. Programmi su cui verteranno i dibattiti delle giornate dal 23 al 26 maggio a Trento, dove si terrà la XIX edizione del Festival dell’Economia con prestigiosi rappresentanti nazionali e internazionali del settore.

Dalla politica alla scienza, dalla tecnologia al clima. Nuovi problemi che necessitano di una risoluzione imminente. Non è un caso che “QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo” sia il tema individuato dallo stesso Comitato Scientifico, che si è posto l’obiettivo di giungere a delle risoluzioni concrete per la sfida ai cambiamenti climatici, alla battaglia contro l’inflazione e per la realizzazione di una diminuzione del debito pubblico. Grandi questioni che diverranno oggetto di discussione nel corso del Festival di Trento, la cui soluzione dovrebbe far giungere gli scenari internazionali ad una condizione di equilibrio, ove i conflitti non vengano più visti come lo strumento risolutore delle varie dinamiche internazionali.

Il mondo di oggi vive una crisi profonda, dove le nuove generazioni si trovano ogni giorno a dover combattere contro milioni di incertezze che il mondo gli riserva, contro i dilemmi della vita che divengono sempre più numerosi. Un nuovo tema per la XIX edizione del Festival, che vuole impiegare tutte le sue forze nella stesura di ipotetiche soluzioni per un mondo ormai così complesso e immerso nel caos.

La necessità di analizzare sfide di questa natura incombe e, in questo caso ci si distacca dalle tematiche affrontate precedentemente. Nel 2022, il tema era “Dopo la pandemia, tra ordine e disordine” in questo caso le problematiche concernevano soprattutto effetti sociali, economici e politici prodotti di seguito alla diffusione del Covid-19; nel 2023, invece, si guardava al “futuro del futuro”, mentre oggi bisogna volgere lo sguardo alle trasformazioni tecnologiche e socio-economiche in atto, che stanno modificando, man mano, l’umanità.

La presenza di Confcommercio Trentino al Festival dell’Economia 2024

La XIX edizione del Festival dell’Economia prevede diversi appuntamenti e conferenze, che sono state organizzate da varie associazioni. Gli incontri si terranno nelle giornate dal 23 al 26 maggio e vedranno il contributo di esperti del settore. Le iniziative per la realizzazione di conferenze di questo genere sono dovute al contributo di Mondo Unione e tra le categorie aderenti emergono tutti coloro appartenenti a Confcommercio Trentino. Bisogna considerare perfino l’operato di ulteriori enti, come l’Associazione pubblici esercizi del Trentino, il Gruppo giovani imprenditori del Terziario, Federauto Trentino e la Federazione degli agenti e mediatori.

Tra gli ospiti, vi sarà Confcooperative che porterà il tema dei territori, Pnrr e il declino dell’Occidente; Cedis argomenterà le comunità energetica; mentre la Federazione trentina della cooperazione cercherà di coinvolgere le giovani generazioni con eventi nelle scuole.

Una nuova edizione colma di iniziative, tra cui una rilevante novità, secondo cui la propria presenza all’evento dovrà essere registrata sul sito ufficiale.

Quattro giorni che coinvolgeranno tutta la città di Trento in eventi ove emergeranno 5 Premi Nobel, 22 Ministri, più di 80 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra gli economisti internazionali e nazionali più importanti, 40 relatori internazionali, 60 rappresentati delle istituzioni europee e nazionali, per giungere, infine, alla presenza di 57 manager e imprenditori delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

Il programma

Una suddivisione di eventi in quattro giorni, ove il 23 maggio vi sarà un’apertura con il Patrimonio Unesco, beni immateriali e ricadute sul territorio, per poi passare a Cheese! Inquadriamo il futuro.

Il 24 maggio la giornata di iniziative e conferenze vedrà la sua apertura con Noi, generazione del cambiamento e le Sfide ed Opportunità per le startup ad impatto sociale, per poi passare ad eventi che tratteranno lo sviluppo dei territori e l’osservatorio del Pnrr, concludendo con un’iniziativa dell’Università degli Studi di Trento.

La giornata del 25 maggio sarà dedicata interamente ai temi energetici e al cambiamento climatico, per poi concludere il 26 maggio con Etica ed economia del business musicale. La strada cooperativa.