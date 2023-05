Il 30 maggio, presso la sede di Roma di Viale Parioli, Assoholding ha ospitato il convegno organizzato da Across Fiduciaria, Studio Bonelli Erede, Afi100, ANDAF e ANCP in materia di trust e holding società semplice nella delicata fase del passaggio generazionale in azienda.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori di Fabrizio Vedana, consigliere di Across Fiduciaria e moderatore dell’evento, la parola passa a Giuseppe Pintaudi, di TEP, Bonelli Erede Studio. Dopo aver fornito cenni introduttivi sul trust, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista fiscale, Pintaudi concentra il suo intervento sul funzionamento e i profili di convenienza di tale strumento giuridico dopo la Circolare AdE 34/E del 20 settembre 2022.

Sabrina Numa, Amministratore delegato di Argos Trustees, interviene poi in merito alla gestione degli immobili con il trust, sottolineando la grande opportunità di adoperare dinamicamente questo istituto giuridico nel passaggio generazionale in un contesto economico come quello italiano, in cui gran parte degli investimenti riguarda proprio gli asset immobiliari.

Vedana passa poi la parola a Gaetano De Vito, presidente di Assoholding, che evidenzia i numerosi vantaggi di natura fiscale di una holding, con riferimento alla tassazione dei dividendi e anche per la gestione degli immobili. L’intervento del Presidente di Assoholding porta alla luce la nuova opportunità di costituzione di holding con una scissione mediante scorporo.

“Il passaggio generazionale, soprattutto inerente al patrimonio immobiliare, è una fase particolarmente delicata della vita di ogni impresa. La holding offre molteplici possibilità per una salda gestione di questo passaggio decisivo, in particolare attraverso un’efficace valorizzazione della tax governance” ha spiegato Gaetano De Vito “Un nuovo strumento significativo – spiega De Vito – consiste nella scissione mediante scorporo: questo meccanismo si distingue infatti da una scissione semplice implementando per i beni un modello similare a quello del conferimento e accrescendo i vantaggi della costituzione di un holding”.

Interviene poi Antonio Sibilia, dottore commercialista dello Studio De Vito e Associati, che, in linea con il pensiero del Presidente De Vito, pone il focus sulla convenienza della holding nel caso in cui gli asset immobiliari siano all’interno della società. In questa ipotesi, emerge come la holding consenta di tutelare il patrimonio, proteggendo gli immobili dall’operatività dell’azienda. Nel corso dell’intervento vengono poi analizzati gli aspetti salienti delle novità apportate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 31/22.

Ultimo intervento del convegno è quello di Marco Piazza, membro dell’Advisory Board di Assoholding, circa la società semplice immobiliare di famiglia alla luce delle ultime novità fiscali. Piazza espone un confronto tra società semplice e persona fisica nella tassazione degli immobili per poi concludere il suo intervento presentando i vantaggi e gli svantaggi della società semplice.