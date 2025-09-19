L’autunno è alle porte: frutta e verdura di stagione

Per molti, le vacanze estive sono finite e il ritorno alla routine quotidiana può risultare faticoso. Dopo la leggerezza e gli eccessi dell’estate, settembre è il momento ideale per rimettere ordine anche nell’alimentazione. Con l’autunno in arrivo, la natura ci offre una vasta gamma di frutta e verdura ricca di nutrienti, perfetta per affrontare al meglio i primi freddi.



Tra la frutta troviamo mele e pere, ricche di fibre e vitamine; uva e fichi, fonte di sali minerali come potassio e calcio, utili per il mantenimento di una pressione sanguigna ottimale e per la salute delle ossa.



Tra le verdure protagoniste di questo mese ci sono i peperoni, carichi di vitamina C e carotenoidi e le melanzane, ricche di flavonoidi, che sono potenti antiossidanti. Anche i funghi sono generosi di minerali e vitamine del gruppo B mentre la zucca, versatile e nutriente è perfetta per mille ricette. Settembre è anche il mese ideale per gustare: barbabietole, bietole, broccoli, carote, cavoli, verza, cavolfiori, cicoria, finocchi, indivia, radicchio rosso e spinaci.



Tutti questi ortaggi, ricchi di fibre e antiossidanti, sono perfetti per ritrovare la forma fisica e il benessere a 360 gradi. Di seguito, ecco una ricetta per una colazione gustosa e nutriente che unisce le proprietà

della zucca e dei fichi: Pancake alla zucca guarniti con fichi. Preparazione dell’impasto : dopo aver tagliato 150 grammi di zucca a cubetti, cuocetela al vapore per qualche minuto.



In una ciotola, sbattete un uovo e unite 40 grammi di zucchero di canna. Aggiungete la zucca cotta e mescolate il composto aggiungendo 120 ml di latte e 150 grammi di farina 00. Amalgamate il composto fino a ottenere un impasto liscio, infine, aggiungete 8 grammi di lievito per dolci e mescolate. Versate in una padella antiaderente, tre cucchiai di composto e cuocete per circa tre minuti. Guarnite i pancake con delle fettine sottili di fichi. Per variare, i fichi possono essere sostituiti con altri frutti di stagione come mele o pere tagliate a fettine sottili con l’aggiunta di una spolverata di cannella. Se preferite una nota più

speziata, potete arricchire l’impasto dei pancake con un pizzico di zenzero, che si sposa

perfettamente con il sapore dolce della zucca.