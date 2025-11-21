UniCredit: Il Gigante Bancario Italiano con Ambizioni Europee

UniCredit rappresenta una delle istituzioni finanziarie più importanti e storiche del panorama bancario italiano. Nata dalla fusione tra Credito Italiano e Unicredito nel 1998, e successivamente rafforzata dall’acquisizione di Capitalia nel 2007, la banca ha costruito nel tempo una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, diventando un punto di riferimento essenziale per famiglie, piccole e medie imprese e grandi corporation.



La rilevanza di UniCredit nel sistema bancario italiano si misura innanzitutto attraverso i numeri: con oltre tre milioni di clienti retail e circa 400.000 clienti corporate in Italia, la banca gestisce un volume significativo di depositi e prestiti che la collocano stabilmente tra i primi due gruppi bancari del Paese. La sua rete di filiali, sebbene ridimensionata negli ultimi anni come parte di un più ampio processo di digitalizzazione e razionalizzazione, continua a garantire una copertura territoriale importante, particolarmente nelle regioni del Nord Italia dove storicamente il gruppo ha le sue radici più profonde.



Dal punto di vista sistemico, UniCredit svolge un ruolo cruciale nel finanziamento dell’economia reale italiana. Il gruppo è particolarmente attivo nel sostegno alle piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo nazionale, offrendo prodotti di credito, servizi di cash management e consulenza finanziaria specializzata. Questa funzione di intermediazione tra risparmio e investimento rende UniCredit un attore indispensabile per la stabilità e lo sviluppo economico del Paese.



La Dimensione Europea: Un Modello Transnazionale Unico



Ciò che distingue realmente UniCredit da molti altri istituti bancari italiani ed europei è la sua vocazione profondamente internazionale e il suo modello di business pan-europeo. A differenza di altre banche che hanno sviluppato presenza all’estero principalmente attraverso uffici di rappresentanza o filiali limitate, UniCredit ha costruito nel tempo una vera e propria rete di banche commerciali operative in tredici paesi europei, con particolare forza nell’Europa Centrale e Orientale.



La presenza del gruppo in Germania, attraverso la controllata HypoVereinsbank, rappresenta un asset strategico di primaria importanza. La Germania costituisce infatti il secondo mercato domestico per UniCredit dopo l’Italia, contribuendo in modo sostanziale ai ricavi e ai profitti consolidati. Questa presenza significativa nella principale economia europea conferisce al gruppo una diversificazione geografica che poche altre banche del continente possono vantare.



L’Europa Centrale e Orientale rappresenta l’altra grande area di forza per UniCredit. In paesi come Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia e Serbia, il gruppo detiene posizioni di leadership o co-leadership di mercato, operando spesso con brand locali fortemente radicati nei rispettivi territori. Questa penetrazione nei mercati dell’Europa orientale, iniziata negli anni Novanta e consolidata nei due decenni successivi, ha permesso a UniCredit di beneficiare della crescita economica di queste regioni e di posizionarsi come il ponte finanziario tra l’Europa occidentale e quella orientale.



Dal punto di vista regolamentare, UniCredit è classificata come banca di rilevanza sistemica globale, una designazione che solo le istituzioni finanziarie più grandi e interconnesse a livello mondiale ricevono. Questo status comporta requisiti patrimoniali più stringenti e una supervisione diretta da parte della Banca Centrale Europea attraverso il Meccanismo di Vigilanza Unico, ma testimonia anche l’importanza cruciale del gruppo per la stabilità del sistema finanziario europeo.

La strategia di UniCredit si è progressivamente orientata verso un modello definito “One Bank, One UniCredit”, che mira a integrare maggiormente le operazioni nei diversi paesi, standardizzare i processi, condividere le piattaforme tecnologiche e massimizzare le sinergie tra le diverse entità del gruppo. Questo approccio ha permesso di realizzare significative economie di scala e di migliorare l’efficienza operativa, elementi cruciali in un contesto di bassi tassi di interesse che ha caratterizzato l’Europa per oltre un decennio.



Sotto la guida dell’amministratore delegato Andrea Orcel, nominato nel 2021, UniCredit ha intrapreso un profondo processo di trasformazione che ha portato a risultati finanziari particolarmente positivi. Il piano strategico “UniCredit Unlocked” ha posto l’accento sulla semplificazione della struttura, sulla riduzione dei costi, sull’accelerazione della trasformazione digitale e sulla restituzione di valore agli azionisti attraverso dividendi e buyback. I risultati del 2023 e del 2024 hanno visto il gruppo raggiungere livelli di redditività superiori alle aspettative, con un return on tangible equity tra i più alti del settore bancario europeo.



Il Confronto con Intesa Sanpaolo: Due Modelli a Confronto



Il confronto tra UniCredit e Intesa Sanpaolo è inevitabile quando si analizza il sistema bancario italiano, dato che i due gruppi rappresentano i principali protagonisti del settore e incarnano modelli strategici e filosofie operative parzialmente diverse.



Intesa Sanpaolo, guidata da Carlo Messina, ha costruito negli ultimi anni una posizione di forza concentrandosi principalmente sul mercato domestico italiano, dove detiene una quota di mercato superiore a quella di UniCredit, particolarmente nei segmenti retail e wealth management. La strategia di Intesa si è caratterizzata per un approccio più conservativo dal punto di vista del rischio, una forte attenzione alla redditività sostenibile e una presenza internazionale più selettiva, focalizzata principalmente su alcuni mercati dell’Europa Centrale e Orientale e su attività di corporate e investment banking in aree geografiche specifiche.



Dal punto di vista dimensionale, Intesa Sanpaolo presenta attualmente una capitalizzazione di borsa superiore a quella di UniCredit, riflettendo la fiducia degli investitori in un modello di business che ha dimostrato resilienza e capacità di generare utili consistenti anche nei periodi più difficili.



Il gruppo torinese ha inoltre beneficiato di acquisizioni strategiche sul territorio italiano, come l’integrazione delle venete Banche Popolari e di UBI Banca, che hanno ulteriormente consolidato la sua leadership domestica.



UniCredit, d’altra parte, presenta un profilo molto più internazionale e diversificato geograficamente. Mentre Intesa Sanpaolo genera circa l’ottanta percento dei suoi ricavi in Italia, UniCredit ha una distribuzione più equilibrata, con l’Italia che rappresenta circa la metà dei ricavi totali, seguita da Germania ed Europa Centrale e Orientale. Questa diversificazione geografica offre a UniCredit maggiori opportunità di crescita in mercati con dinamiche economiche differenti, ma comporta anche una maggiore complessità gestionale e operativa.



Sul fronte della redditività, entrambi i gruppi hanno mostrato performance solide negli ultimi anni, beneficiando dell’aumento dei tassi di interesse che ha favorito i margini di intermediazione. Intesa Sanpaolo ha tradizionalmente evidenziato un cost-income ratio più basso, indicatore di maggiore efficienza operativa, mentre UniCredit ha compiuto progressi significativi su questo fronte grazie al programma di trasformazione avviato da Orcel, riducendo il divario con il competitor italiano.

Un’altra differenza significativa riguarda l’esposizione ai crediti deteriorati. Intesa Sanpaolo ha gestito in modo particolarmente efficace il suo portafoglio crediti, mantenendo livelli di NPL tra i più bassi del settore bancario europeo. UniCredit ha anch’essa fatto progressi sostanziali nella riduzione dei crediti deteriorati, cedendo portafogli significativi e migliorando la qualità del credito, ma partiva da livelli più elevati legati anche alla sua presenza in mercati più rischiosi.



Sul piano della governance e della cultura aziendale, i due gruppi presentano caratteristiche distintive. Intesa Sanpaolo è storicamente associata a una cultura più prudente e orientata alla stabilità di lungo periodo, con una forte attenzione alle relazioni con il territorio e gli stakeholder locali. UniCredit, con la sua dimensione pan-europea e la presenza di management internazionale ai vertici, ha sviluppato una cultura più cosmopolita e orientata ai mercati finanziari globali.



Guardando alle prospettive future, entrambi i gruppi si trovano ad affrontare sfide comuni legate alla trasformazione digitale, alla pressione competitiva delle fintech, alla necessità di adattarsi ai cambiamenti regolamentari e alle aspettative crescenti in materia di sostenibilità ambientale e sociale.



Tuttavia, le loro strategie divergono su aspetti cruciali: mentre Intesa Sanpaolo sembra orientata a consolidare ulteriormente la propria posizione dominante in Italia e a crescere selettivamente all’estero, UniCredit ha recentemente mostrato ambizioni più aggressive sul fronte delle acquisizioni transfrontaliere, come dimostrato dall’interesse manifestato per Commerzbank in Germania e per Banco BPM in Italia.



Quest’ultima mossa, l’offerta pubblica di scambio lanciata su Banco BPM nel novembre 2024, rappresenta un esempio emblematico della rinnovata assertività strategica di UniCredit. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, rafforzerebbe ulteriormente la posizione del gruppo nel mercato italiano, creando un polo bancario di dimensioni ancora più rilevanti e potenzialmente riequilibrando i rapporti di forza con Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale.



UniCredit e Intesa Sanpaolo rappresentano due modelli di successo nel panorama bancario europeo, ciascuno con i propri punti di forza e le proprie peculiarità strategiche. La competizione tra questi due giganti continua a stimolare innovazione ed efficienza nel settore, a beneficio dell’intero sistema economico italiano ed europeo.