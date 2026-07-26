Il Giappone inventa una nuova parola per definire le giornate di caldo torrido
Jasmine Gheorghe
- Attualità

Il Giappone inventa una nuova parola per definire le giornate di caldo torrido

"Moshobi" non basta più, ora le giornate in cui le temperature superano i 40 °C vengono definite "kokushobi" in giapponese.

Il Giappone inventa una nuova parola per definire le giornate di caldo torrido

"Moshobi" non basta più, ora le giornate in cui le temperature superano i 40 °C vengono definite "kokushobi" in giapponese.
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Attualità - 26 Luglio 2026

di Jasmine Gheorghe

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