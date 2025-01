Oggi, lunedì 20 gennaio, inizia ufficialmente la seconda presidenza di Donald Trump a capo degli Stati Uniti. Come da tradizione, al Campidoglio di Washington, precisamente nella Rotonda del Campidoglio per via del freddo polare arrivato in città, si terrà la cerimonia che sancisce la fine del mandato presidenziale di Joe Biden e l’inizio di quello del tycoon, 47esimo presidente Usa.

Secondo il programma dell’evento il momento del giuramento sarà intorno alle 17:30 ora italiana. Presterà giuramento anche J.D. Vance, che assume così formalmente la carica di vice presidente. Dopo il giuramento, nessuna parata, ma un grande festa “privata” in un palazzetto da 20.000 posti. Presente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni, probabilmente l’unica premier europea presente.

L’inaugurazione più fredda degli ultimi 40 anni

Negli Stati Uniti è in corso un enorme cambiamento del meteo. Dopo alcuni giorni più miti fino alla fine della settimana scorsa, una raffica artica sta spingendosi verso sud e colpirà l’intero continente nordamericano. In effetti, con il vento gelido diventerà pericolosamente freddo e la raffica artica durerà probabilmente diversi giorni e notti, il che potrebbe potenzialmente battere i record.

Per quanto riguarda Washington DC oggi, la temperatura massima prevista è di -4 °C (25 °F), ma se si aggiunge il vento gelido con raffiche a circa 30 mph, la temperatura percepita sarà più vicina a -13 °C (9 °F). Si tratta dell’inaugurazione più fredda dal 1985.

Assenti e presenti alla cerimonia

Tra gli ospiti illustri possiamo annoverare, ovviamente, Elon Musk, che ricoprirà un incarico nella nuova amministrazione Trump, ma anche il Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il ceo di Open AI Sam Altman, quello di Apple Tim Cook e l’ad di Google Sundar Pichai, che ha donato un milione di dollari per l’organizzazione dell’inauguration day.

Tuttavia, non mancano le assenze di rilievo: Michelle Obama ha dichiarato che non parteciperà, mentre tra i leader internazionali spiccano i no del Presidente cinese Xi Jinping e dell’ex Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu (nel 2017 era presente). Vladimir Putin non ci sarà. Hanno invece confermato la loro presenza il Presidente argentino Javier Milei e la Presidente Giorgia Meloni. Non ci sarà l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro (bloccato in patria dal procedimento giudiziario contro di lui). Il governo ungherese ha confermato che il suo presidente Viktor Orbán non è stato invitato. Matteo Salvini non sarà presente, per continuare a gestire l’urgenza treni in Italia.