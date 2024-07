Il nuovo numero di Parlamento Magazine alla Camera dei Deputati

“La rotta italiana verso il digitale”, è il titolo del secondo numero di Parlamento Magazine, presentato lo scorso 10 Luglio presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati. L’edizione offre numerosi spunti di riflessione sulle sfide e opportunità del progresso tecnologico, con un focus particolare sul digitale e l’intelligenza artificiale (AI).

Un numero ricco di spunti di riflessione sulle sfide e opportunità del progresso tecnologico, che ovviamente non si fermano al digitale ma comprendono quelle vere e più intriganti lanciate dal mondo dell’intelligenza artificiale.

Nel corso della mattinata si è aperto un interessante dibattito tra nomi importanti dell’imprenditoria come Roberto Basso (WindTre), Rosario Cerra (Centro Economia Digitale), Antonio Iannamorelli (Telsy), Angelo Mazzetti (Meta), Michelangelo Suigo (Inwit) e della politica rappresentata dall’ On. Andrea Caroppo (Forza Italia), On. Andrea Casu (PD), On. Eliana Longi (Fratelli d’Italia), l’On. Giulia Pastorella (Azione), l’On. Tullio Patassini (Lega), e l’On. Alberto Gusmeroli (Lega) Presidente della Commissione Attività Produttive, che ha aperto i lavori ricordando l’importante indagine conoscitiva sull’AI portata avanti dalla Commissione, e come questa rappresenti oggi un punto di partenza per il sistema Paese. Moderava il dibattito Michele Vitiello, Direttore Editoriale di Parlamento Magazine.

Nel nuovo numero di Parlamento Magazine, si affrontano temi che possono coinvolgere questo nuovo settore che affascina e spaventa un po’. Etica, economia, legge, lavoro, politica, cultura, innovazione, regolamentazione, governance, connettività, sandbox, risorse, infrastrutture, sicurezza, controllo, sfide, opportunità, sostenibilità, leadership tecnologica.

Punto di partenza è l’AI Act, che, come ricorda Vincenzo Manfredi (Direttore Responsabile di Parlamento Magazine) nel suo Editoriale, fa sì che l’Unione Europea diventi la prima giurisdizione ad approvare una regolamentazione specifica sull’Intelligenza Artificiale, “nella ricerca di un equilibrio possibile fra necessità di controllo e volontà di promuovere e presidiare una corretta innovazione”.

Il progresso tecnologico, e in particolare l’intelligenza artificiale, rappresentano temi cruciali per il futuro del Paese. Mentre le regolamentazioni come l’AI Act cercano di stabilire un quadro normativo chiaro, rimane fondamentale un dibattito continuo e informato tra tutte le parti interessate per garantire che l’innovazione avvenga in modo etico e sostenibile.