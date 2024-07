Francesco Giubilei nel Comitato Scientifico di Fondazione Alleanza Nazionale

Francesco Giubilei è stato nominato direttore del Comitato Scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale (ruolo svolto in precedenza da Marcello Veneziani e Giampaolo Rossi), principale fondazione della destra italiana. Il prestigioso incarico è stato approvato dal presidente Valentino, il vicepresidente Giordano e il Cda tutto, che ha accolto la nomina all’unanimità.

Giubilei ha affermato: “Già al lavoro per la definizione del Comitato Scientifico e per organizzare una grande scuola di formazione politica rivolta soprattutto ai giovani.”

Laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Roma Tre e in Cultura e Storia del Sistema Editoriale all’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla Summer School della London School of Journalism e della Cuny Graduate School of Journalism di New York. Nel 2008 ha fondato la casa editrice Historica, nel 2013 Giubilei Regnani Editore ed è stato docente al Corso di Editoria di Roma e Milano dell’Agenzia letteraria Herzog. Nel 2017 ha fondato la rivista “Nazione Futura”, a partire dall’anno accademico 2017-2018 è professore a contratto all’Università Giustino Fortunato di Benevento.

È presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee “Nazione Futura”, collabora con “Il Giornale” e con varie riviste nazionali e internazionali ed è nell’editorial board di “The European Conservative”.

Ha pubblicato numerosi libri tradotti anche negli Stati Uniti, in Spagna e Ungheria. Tra gli ultimi: “Leo Longanesi. Il Borghese conservatore” (Finalista Premio Fiuggi Storia, Odoya, Bologna 2015), “Storia del pensiero conservatore” (Giubilei Regnani, Roma 2016 uscito negli Stati Uniti con Regnery con il titolo “The History of conservative Thought”), “Il conservatore del futuro” (Il Giornale, Milano 2016), “Storia della cultura di destra” (Giubilei Regnani, Roma 2018), “Europa Sovranista” (Giubilei Regnani, Roma 2019), “Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori” (Giubilei Regnani, Roma 2020, vincitore Premio Acqui Ambiente), “Strapaese” (Odoya, Bologna 2021), “Sovranità energetica” (Giubilei Regnani, Roma 2022), “Gli intellettuali di destra e l’organizzazione della cultura” (Oligo, Mantova, 2023), “Follie Ecologiste” (Liberilibri, Macerata 2023).

È stato inserito da “Forbes” tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia, è membro del comitato scientifico di varie fondazioni ed è stato membro del Comitato Scientifico sul Futuro dell’Europa del governo italiano e Consigliere del Ministro della Cultura.