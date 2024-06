G7, Fumio Kishida: “Concentrati su Africa, sviluppo e cambiamenti climatici”

Ieri, 13 giugno, a partire dalle 11:30, Fumio Kishida, il Primo Ministro del Giappone, ha partecipato per circa 80 minuti alla Sessione 1 del Vertice G7 Puglia “Africa, cambiamenti climatici e sviluppo”.

Il Primo Ministro Kishida ha dichiarato che, in mezzo alle molteplici crisi che la comunità internazionale sta affrontando, le due prospettive enfatizzate al Vertice G7 di Hiroshima dello scorso anno, vale a dire il mantenimento dell’ordine internazionale libero e aperto basato sullo Stato di diritto e il rafforzamento delle relazioni con i partner al di fuori del G7, in particolare con il Sud globale, stanno ora diventando ancora più importanti, dal momento che il mondo si trova ad affrontare nuove sfide come la continuazione dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e la crescente tensione della situazione in Medio Oriente. Il Primo Ministro Kishida ha accolto con favore il fatto che queste prospettive siano succedute alla Presidenza italiana del G7 di quest’anno e ha espresso l’intenzione di ribadire al mondo che il G7 sta assumendo un ruolo guida in risposta alle varie questioni che la comunità internazionale deve affrontare, come l’importanza di rafforzare la cooperazione con le voci africane, minacce gravi e imminenti come inondazioni, siccità e innalzamento del livello del mare causati dal cambiamento climatico concentrato sulle discussioni sull’uguaglianza di genere in un’ampia gamma di settori, auspicando che il G7 continui a dimostrare tale impegno.

Non di secondaria importanza, è arrivata la firma anche sull'”Accordo di sostegno e cooperazione Giappone-Ucraina” che chiarisce ancora una volta le aree di sostegno e cooperazione bilaterale con il governo Zelensky, mentre per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, il Primo Ministro Kishida ha sottolineato che un cessate il fuoco e una rapida distensione della situazione sono della massima importanza e ha dichiarato che, da questo punto di vista, sostiene fortemente l’iniziativa del Presidente Biden in relazione al rilascio degli ostaggi e al cessate il fuoco. Allo stesso tempo, il Primo Ministro Kishida ha affermato che è necessario che tutte le parti interessate, compreso Hamas, accettino questa iniziativa e realizzino un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi, il miglioramento della situazione umanitaria e un cessate il fuoco sostenibile. Il Primo Ministro Kishida ha inoltre sottolineato l’importanza di dare impulso all’intera comunità internazionale in questa situazione di tensione e ha espresso il proprio sostegno agli sforzi dei Paesi interessati.