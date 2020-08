Iavegos2020. Una fiera virtuale per incontri reali

Fonte immagine: Freepik.com. Editing: g2r

L’esposizione durante l’evento “Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali”. Online il 25 e 26 settembre 2020

Stand virtuali dove sviluppare contatti ed incontrare pubblico e interessati reali. È la fiera virtuale Iagoves2020, prevista all’interno dell’evento Intelligenza Artificiale: per una governance umana. Prospettive educative e sociali, organizzato on line e trasmesso in streaming dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana di Roma, nei giorni 25 e 26 settembre 2020. Un’opportunità per chiunque abbia da mettere in mostra applicazioni di intelligenza artificiale e innovativa tecnologia al servizio della persona, del lavoro, degli studi.

Durante i due giorni dell’articolato evento – al quale sono stati accordati ad oggi 26 patrocini tra cui quelli della Comunità Europea, della Pontifica Accademia della Vita, della FERPI-Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, di Ministeri ed Enti pubblici, di Associazioni, Università e Centri di Formazione e la collaborazione di 10 Media Partnership – gli interessati ai temi proposti ed affrontati dai diversi e prestigiosi contributors nelle Sessioni Plenarie del convegno e nelle sessioni parallele di IA NO STOP, potranno anche passeggiare virtualmente tra gli stand della fiera, dove ad esporre soluzioni di intelligenza artificiale o pratiche applicazioni della stessa. Gli stand resteranno aperti e visitabili per alcuni mesi anche dopo l’evento per gli espositori che lo richiederanno.

Un calendario costantemente aggiornato, pubblicato sul sito web della fiera virtuale e su quello dell’evento, informerà il visitatore degli stand attivi e delle dimostrazioni proposte, e gli permetterà di scoprire quello che corrisponde ai propri interessi e alle proprie curiosità. Gli sponsor presenti alla fiera – tra i primi ad aderire Enel e Secursat – avranno a disposizione un minisito, che potranno autonomamente e facilmente incrementare con i propri contenuti che, come negli stand di qualunque manifestazione, potranno consistere in materiali e brochure illustrativi della propria attività, ma anche in contenuti multimediali, immagini, video nonché vere e proprie dimostrazioni di applicazioni di IA, anche di tipo interattivo con il pubblico della Fiera Virtuale. Una completa assistenza tecnica sarà naturalmente offerta agli espositori.

Iavegos2020 in rapporto all’Uomo e all’Etica

Alla base dell’iniziativa come concepita dalla Facoltà – in sinergia con i gruppi di lavoro, fin dall’ideazione dell’evento al lavoro per l’iniziativa e composti da esponenti delle più varie discipline del sapere e dell’attività umana – c’è l’ambizione di offrire al pubblico una polifonia di conoscenze sull’Intelligenza Artificiale in rapporto all’Uomo e in rapporto all’Etica, lungo i binari di tre direttrici: governance, educazione e società. Si proverà a raggiungere questo obiettivo attraverso l’autorevolezza degli interventi previsti nelle Sessioni Plenarie del convegno, nelle Sessioni parallele sviluppate in IA NO STOP e nel corso delle Tavole rotonde previste nel programma. Dal punto di vista delle pratiche applicazioni di intelligenza artificiale, nella vita reale e nell’organizzazione del lavoro e degli studi, attraverso, appunto, questa fiera virtuale.

Per registrarsi al sito dell’Evento e restare informati su tutte iniziative: https://intelligenzartificiale.unisal.it/iscriviti-allevento/

Per partecipare come Sponsor/Espositore alla Fiera Virtuale: https://iagoves2020.it