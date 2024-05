Partenariato con l’Africa: alla Farnesina in scena il Forum di dialogo imprenditoriale

È andato in scena il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Africa presso la Sala Conferenze

Internazionali nel Palazzo della Farnesina. L’iniziativa, organizzata congiuntamente da MAECI e Direzione Generale Sistema Paese in collaborazione con Confindustria Assafrica&Mediterraneo e con il sostegno dell’Agenzia ICE, ha mirato a rafforzare la collaborazione tra le associazioni imprenditoriali italiane e le omologhe controparti dei Paesi africani, per consolidare la dimensione “business-to business” – che, come ha voluto sottolineare il Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani nel suo intervento, è un rapporto bilaterale “win-win” all’interno del Piano Mattei, progetto di più ampio respiro – del partenariato Italia-Africa, con specifico riferimento ai settori chiave per lo sviluppo del continente. Hanan Morsy, Vice Segretario Esecutivo UNECA si è soffermata sull’importanza della transizione energetica e digitale, mentre Beltrame-Giacomello (Confindustria), Zoppas (ICE), Salzano (Simest) e Valerio (SACE) si sono soffermati sul ruolo del sistema Italia a sostegno della collaborazione economica con l’Africa parlando di mobilità sostenibile, meccanica strumentale e agroindustria.

In particolare, l’iniziativa ha previsto il coinvolgimento di 47 associazioni imprenditoriali africane, per un totale di 21 Paesi rappresentati, 44 associazioni imprenditoriali italiane (sia interne che esterne al mondo Confindustria) e 10 imprese italiane, (Illy, Lavazza, Iveco, CNH Industrial, ENI, Sacmi, TI Sparkle, BTT Impianti, ENEL).

La plenaria è poi continuata fino alle 12 con il secondo panel dedicato al ruolo delle banche multilaterali di sviluppo per la crescita del continente africano, con ben sette interventi molto diversi tra di loro ma con uno scopo ben chiaro: creare dialogo, instaurare un ponte solido tra i partner economici italiani e africani.

La riunione è terminata con le conclusioni dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, Edmondo Cirielli e con la firma di cinque protocolli di Intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e 5 delle Banche Multilaterali di Sviluppo presenti al Forum (Africa Finance Corporation, Banque Ouest Africaine de Developpement, Development Bank of South Africa, Eastern and Southern African Trade and Development Bank, African Export-Import Bank).