Idaho: un viaggio tra sapori, sorgenti termali e premi James Beard

Piccole città dai grandi saporiIn tutto l’Idaho, le cucine delle piccole città stanno ridefinendo le aspettative con sapori audaci, riconoscimenti James Beard e menu radicati nel patrimonio, nella stagionalità e nell’artigianato culinario.Per assaporare i sapori della cucina dei nativi americani, il Pow’Waw Food Truck di Post Falls reinterpreta la cucina indigena precoloniale con un tocco moderno. Tra i piatti più caratteristici, la Manoomin Bowl, che include carne di bisonte brasato, salsa di avocado e abete rosso, e riso selvatico raccolto vicino al lago Coeur d’Alene.Nascosto nelle remote Sawtooth Mountains a Stanley (solo 119 abitanti), lo Stanley Supper Club serve cibo raffinato e di stagione.



Lo chef Ben Barlow è stato nominato due volte dalla James Beard Foundation e il New York Times ha inserito il suo pollo fritto tra i 26 migliori piatti del 2024.Candle in the Woods, ad Athol (734 abitanti), trasforma la cena in un’esperienza immersiva con un menù degustazione di 12-14 portate e vini abbinati con cura. Questa esperienza, che prevede un solo tavolo a notte e si svolge in una baita, unisce ristoranti raffinati, annate rare e l’ospitalità dell’Idaho settentrionale.Pensate che la migliore pizza in stile newyorkese si trovi solo a New York? Andate a Rexburg (39.975 abitanti), dove Righteous Slice fonde la tecnica italiana con ingredienti dell’Idaho per offrire pizze appetitose e pluripremiate. La pizzeria è entrata nella top New York-style slices outside the city del New York Times del 2025 e il suo impasto a lunga fermentazione e la cottura a legna hanno ricevuto elogi da parte di Food Network e dai concorsi internazionali di pizza.