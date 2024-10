Sottobosco: un abbraccio tra reciproche fragilità

All’interno di Danae Festival, giunto alla sua 26esima edizione, Chiara Bersani, performer con disabilità, ha portato il suo lavoro corale sul corpo: Sottobosco.

Al teatro Out-Off di Milano sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, l’intero palco sotto una luce grigia, sembrava ricoperto da piccoli sassi chiari dalla forma cilindrica. Col cambiare della luce è apparso un soffice manto quasi onirico di marschmallow, nelle sue colorazioni pastello: bianco e rosa.

Queste caramelle, già esistenti nel periodo egizio, prendono il nome dal fatto che originariamente erano preparate da un estratto della malva, “mallow” in inglese, pianta che cresce in genere nelle paludi, “marshes” per l’appunto.

Sottobosco. Cos’è dunque questo giardino dolce e soffice, questo Sottobosco che si sviluppa all’ombra di una vita altra? Un luogo incantato o un giardino stregato, una palude dove un mago cattivo attira e rinchiude bambini?

Un corpo piccolo, quello di Chiara Bersani, avanza a tentoni. Il percorso sembra difficile e ogni piccola caramella appare come un ostacolo al movimento. Poco dopo, con lei c’è Elena Sgarbossa.

L’intero spazio è sovrastato da un universo sonoro cacofonico, una volta celeste molto bassa, che sembra cadere da un momento all’altro su quello spazio color pastello. É la sapiente drammaturgia sonora di Ilaria Lemmo.

Sono spettri sonori, rumori angoscianti di vita che scappa, che corre. Incontrano le luci a volte spettrali, sinistre, verdastre, altre volte abbaglianti di Valeria Foti.

Sul palco nel frattempo entrano altri corpi. Sono in tutto otto. Cinque sono di performer disabili. Vengono aiutati a lasciare le loro carrozzine ai margini del palco e ad entrare in quel perimetro che ora capiamo essere magico.

Perché appena deposti su quel manto che ora sembra un grande tappeto di fiori di ciliegio, quei corpi si cercano. Disegnano traiettorie, tracciati, connessioni, finalizzati unicamente all’incontro.

Sottobosco; non c’è spazio per interrogativi: destino, genetica, maghi, streghe o incantesimi? C’è solo il corpo a contatto con la terra e la voglia di incontrarne un altro, in un incontro senza giudizio, in un abbraccio tra le reciproche fragilità.

E in questo continuo esercizio di ciascuno verso tutti, sembra che tutti ritrovino se stessi.

Lo spettacolo può generare un impatto emotivo forte, ma lascia un sentimento di grazia per questo spazio reciproco non solo fisico ma anche mentale di inclusione e accettazione.

Chiara Bersani è Performer, autrice, regista/coreografa, vincitrice nel 2018 del Premio Ubu come Miglior attrice/performer under 35.

Sottobosco

creazione e testi Chiara Bersani performer Chiara Bersani, Elena Sgarbossa drammaturgia sonora Lemmo disegno luci, scena e direzione tecnica Valeria Foti costumi Ettore Lombardi drammaturgia Chiara Bersani, Giulia Traversi consigli e occhio esterno Marco D’Agostin assistente Simone Chiacchiararelli

cura e produzione del workshop Chiara Boitani

promozione, cura, booking Giulia Traversi comunicazione e press kit Dalila D’Amico video e foto Alice Brazzit logistica, organizzazione, produzione Eleonora Cavallo amministrazione Chiara Fava

produzione corpoceleste c.c0.0#

co-produzione Stronger Peripheries: A Southern Coalition. Tandem “Connecting Dots” L’Arboreto Teatro Dimora – Mondaino (IT), Sardegna Teatro (IT), Bunker (SI).

supportato da Creative Europe, Theaterfestival Boulevard (NL), Carreau du Temple Istituto culturale e sportivo della città di Parigi (FR), Tanzhaus nrw (DE), Tanzt Im August/HAU Hebbel am Ufer (DE), Rosendal Teater (NO), DansIT (NO), Le Gymnase CDCN Roubaix-Hauts–de-France (FR), Kunstencentrum VIERNULVIER vzw/Arts Centre VIERNULVIER (BE), Snaporazverein (CH), SPIELART Theater Festival (DE), Fuorimargine centro di produzione della Danza (IT). Apap – FEMINIST FUTURES, un progetto cofinanziato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Con il supporto di MiC – Direzione Generale Spettacolo (IT), Santarcangelo Festival progetto Europeo BE PART co-finanziato dal Programma di Unione Europea Creative Europe (Santarcangelo di Romagna, IT), Skånes Dansteater (SE), Homo Novus Festival International Festival of Contemporary Theatre (LV), IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia (IT).

Progetto vincitore di Toscana Terra Accogliente, di R.A.T. Residenze Artistiche Toscane, in collaborazione con Teatro Metastasio, Fondazione Toscana Spettacolo, Cango/Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni, Fabbrica Europa. Residenze creative presso Officine Papage – Teatro dei Coraggiosi (IT), Teatro delle Commedie (IT), Teatro Popolare d’Arte (IT).