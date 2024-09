Glauco Mauri in scena con il De Profundis di Wilde al Vascello

Al Teatro Vascello di Roma, dal 26 al 29 settembre (giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 19 e domenica ore 17) andrà in scena il De Profundis di Oscar Wilde nella traduzione di Camilla Salvago Raggi e nella versione teatrale di Glauco Mauri.



Glauco Mauri, uno dei più grandi artisti teatrali italiani, porta quindi in scena “De Profundis” di Oscar Wilde, la versione teatrale della lunga lettera, quasi una autobiografia, che Wilde con la sua arte arguta e intelligente ha trasformato in una parabola universale della sofferenza, del valore dell’arte e dell’amore.

Di seguito le varie tariffe per abbonarsi al Vascello:

ABBONAMENTO ZEFIRO

120 euro (8 titoli) ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto

ABBONAMENTO EOLO

135 euro (9 titoli) ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto

CARD LIBERA

108 euro (6 spettacoli a scelta) ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto

CARD LOVE

72 euro (2 spettacoli a scelta per 2 persone) ACQUISTA ONLINE con eventuale scelta del posto