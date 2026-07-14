OpenAI amplia il rilascio di GPT-5.6: arrivano Sol, Terra e Luna
Bianca Ricci
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OpenAI amplia il rilascio di GPT-5.6: arrivano Sol, Terra e Luna

OpenAI amplia il rilascio di GPT-5.6: arrivano Sol, Terra e Luna

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Spazio - 14 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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