OpenAI amplia il rilascio di GPT-5.6: arrivano Sol, Terra e Luna

OpenAI si prepara a distribuire a livello internazionale la nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale GPT-5.6, composta dalle versioni Sol, Terra e Luna. Dopo una fase iniziale di test limitata a un ristretto numero di partner statunitensi, l’azienda ha annunciato l’estensione dell’accesso, segnando un passo importante nell’evoluzione delle proprie tecnologie.

La disponibilità dei nuovi modelli arriva al termine di un periodo di valutazione condotto dalle autorità statunitensi. Nelle settimane precedenti, infatti, l’utilizzo di GPT-5.6 era stato consentito soltanto a organizzazioni selezionate negli Stati Uniti, una scelta motivata dalla necessità di analizzare le potenziali implicazioni di sicurezza prima di un rilascio su larga scala. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, l’amministrazione degli Stati Uniti avrebbe autorizzato la diffusione pubblica della nuova tecnologia dopo una serie di verifiche tecniche e incontri tra i rappresentanti governativi e OpenAI. Anche il Dipartimento del Commercio avrebbe dato il proprio assenso, eliminando le limitazioni che avevano finora circoscritto l’accesso ai modelli più avanzati dell’azienda.

La famiglia GPT-5.6 comprende tre sistemi progettati per soddisfare esigenze differenti. Sol rappresenta il modello di punta ed è stato sviluppato per affrontare attività particolarmente complesse, soprattutto nei campi della programmazione e della sicurezza informatica. Proprio le sue elevate capacità di analisi del codice hanno attirato l’attenzione delle autorità, che hanno voluto approfondire i possibili rischi legati all’individuazione di vulnerabilità software potenzialmente sfruttabili da soggetti malevoli. Accanto a Sol debutta Terra, una versione pensata per offrire un equilibrio tra prestazioni, velocità di elaborazione e costi operativi. Questo modello si rivolge principalmente alle applicazioni quotidiane e alle imprese che necessitano di uno strumento efficiente senza ricorrere alla soluzione più avanzata. Completa la gamma Luna, il modello più leggero della serie. L’obiettivo è garantire tempi di risposta rapidi e costi contenuti, rendendolo adatto ai servizi che richiedono elevata velocità di esecuzione e un utilizzo su larga scala.

L’annuncio del lancio è stato accompagnato da un messaggio pubblicato da OpenAI sui propri canali ufficiali, nel quale l’azienda ha confermato l’espansione dell’accesso all’anteprima a livello globale, senza però fornire ulteriori dettagli sulle modalità della distribuzione. La strategia adottata da OpenAI ricorda quella seguita da Anthropic, un’altra azienda protagonista del settore dell’intelligenza artificiale. Anche quest’ultima, infatti, ha recentemente ripristinato la disponibilità internazionale dei propri modelli più avanzati dopo la revoca delle restrizioni imposte dalle autorità statunitensi.

I nomi Sol, Terra e Luna richiamano simbolicamente elementi del sistema solare, pur evocando anche alcuni celebri progetti legati al mondo delle criptovalute. Con il debutto della nuova famiglia GPT-5.6, OpenAI punta a consolidare la propria posizione tra i principali protagonisti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ampliando l’offerta con soluzioni differenziate per prestazioni, costi e destinazione d’uso.