Naturopatia: a tu per tu con Stefano Meneghel

Diplomato in naturopatia presso la scuola Riza psicosomatica, Stefano Meneghel ci spiegherà cos’è la naturopatia e in cosa consiste il ruolo del naturopata.

“Queste sono le due domande che mi sento fare dalla gente quando parlo di questo argomento.

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce la salute “… non solo l’assenza di malattia, ma uno stato di totale benessere psicofisico, che consente alla persona di sviluppare appieno le proprie potenzialità …” o, come diceva il dott. Edward Bach, “la completa e armoniosa unione di anima, mente e corpo. Non è un ideale lontano e difficile da raggiungere, ma qualcosa di così semplice e naturale da essere facilmente trascurato.”

Non si può, quindi, parlare di benessere se non si recupera quello spirito olistico (corpo, mente e spirito sono un’unica cosa) che sta alla base di tutte le medicine tradizionali antiche (compresa quella occidentale) e della stessa naturopatia.

Quando si parla di naturopatia, non si parla tanto di diagnosi, cura, malattia, che restano di competenza della medicina ufficiale, quanto di una guida lungo un percorso personale che consenta di individuare e realizzare il compito che la vita affida a ciascuno, permettendoci così di raggiungere quello stato di benessere cui tutti aspiriamo. Ecco perché la naturopatia non si pone come alternativa alla medicina, ma come alleata della medicina e del medico.

È una disciplina volta a stimolare le funzioni e la vitalità dell’organismo, rafforzandolo in maniera dolce, naturale e non invasiva.

La naturopatia valuta infatti l’energia vitale del soggetto e lo aiuta a conservarla o a recuperarla in caso di squilibri e disfunzioni, utilizzando in maniera integrata differenti discipline e tecniche naturali.

L’attività del naturopata si iscrive così nel quadro di una vera e propria riconciliazione con le leggi della Natura allo scopo di creare condizioni di benessere e favorire una migliore qualità della vita.

La naturopatia lavora, pertanto, per ricreare la sintonia con i vari elementi corpo, mente e spirito attraverso un rapporto corretto con il cibo, il sonno, l’attività lavorativa e così via.

Lavora per ridurre il livello di stress, suggerisce i correttivi fondamentali dei comportamenti quotidiani al fine di acquisire una maggior consapevolezza e migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri. Aiuta a recuperare un rapporto armonico con il proprio corpo, a prevenire quei disturbi che altrimenti rischiano di degenerare in patologie vere e proprie. Svolge, perciò, un vero e proprio compito “educativo”.

Per raggiungere questi obiettivi, utilizza, in maniera integrata e sinergica, diverse discipline e metodiche esclusivamente naturali (solo per citarne alcune: riequilibrio alimentare, Fiori di Bach o altri rimedi floreali, integratori nutrizionali, piante, oli essenziali, tecniche energetiche, riflessologia plantare, tecniche di rilassamento, massaggi).

Per ognuno la via per ritrovare questa condizione di benessere sarà diversa, ma passerà sempre dalla considerazione che siamo un insieme unico e irripetibile di corpo-mente-spirito. In questa maniera, a qualunque livello si decida di agire (sia esso il corpo, la mente o lo spirito), si andrà a lavorare in realtà su tutti e tre questi sistemi. “