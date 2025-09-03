Joe Caroff, il grafico che inventò Bond: addio a 103 anni al signore del “meno è più”

Se ne è andato a 103 anni Joe Caroff, e la notizia fa subito effetto a chiunque ami il cinema, anche se in pochi conoscono il suo nome. Non era un attore, non era un regista, eppure ha contribuito a creare immagini che sono diventate patrimonio universale. Perché è stato lui, nel 1962, a tracciare le linee essenziali del logo più famoso della spia più famosa: quel “007” che si fonde con una pistola e che, da allora, accompagna ogni avventura di James Bond.

Un colpo d’occhio geniale, tanto semplice quanto definitivo. Non un disegno complicato, non un effetto speciale: un segno che dice tutto, immediatamente. Azione, rischio, glamour. È difficile immaginare l’universo di Bond senza quella firma grafica, così come è impossibile pensare a un altro simbolo che avrebbe retto così bene alla prova del tempo.

Caroff era nato nel Bronx nel 1921, figlio di immigrati ungheresi. Cresciuto tra cartelloni pubblicitari e le insegne luminose di New York, aveva sviluppato presto un occhio attento per la comunicazione visiva. Non amava definirsi artista: preferiva sentirsi un artigiano che lavorava dietro le quinte, qualcuno che mette ordine e chiarezza dove c’è caos.

Questa discrezione lo accompagnò per tutta la carriera. Nonostante i successi, restò sempre lontano dai riflettori. Il suo nome non compariva quasi mai sui manifesti che creava, ma le sue immagini erano ovunque.

La lista dei film passati attraverso la sua matita è impressionante. West Side Story con il titolo che si arrampica come palazzi lungo una scala antincendio: un’idea dinamica, teatrale, che raccontava già tutto del musical. Cabaret con le gambe di Liza Minnelli stilizzate, diventate simbolo di libertà e provocazione. Manhattan con il ponte di Queensboro sullo sfondo, silhouette in bianco e nero che evocano poesia e malinconia. E Ultimo tango a Parigi, dove un abbraccio morbido e delicato sapeva suggerire scandalo e passione senza bisogno di parole.

In ciascuno di questi lavori emergeva la stessa capacità: prendere un film e restituirne l’anima in una sola immagine. Non era mai un di più, mai un orpello. Solo l’essenziale.

Caroff aveva una frase che amava ripetere: “L’annientamento del superfluo”. Non era solo una battuta, ma la bussola con cui orientava ogni progetto. In un mondo pubblicitario che spesso tendeva a riempire lo spazio con testi e colori, lui preferiva tagliare, semplificare, ridurre all’osso.

È proprio questa essenzialità a renderlo ancora attuale. Oggi, nell’era dei social e della comunicazione visiva che urla da ogni parte, la sua lezione suona quasi rivoluzionaria: il modo migliore per colpire resta togliere, non aggiungere.

Negli ultimi anni, storici del design e del cinema hanno riscoperto il valore del suo lavoro. Mostre, documentari e libri lo hanno celebrato come uno dei grandi protagonisti invisibili della cultura visiva del Novecento. Eppure lui continuava a stupirsi: “Non ho fatto nulla di speciale”, diceva. Ma intanto il suo tratto aveva attraversato decenni e generazioni.

Il paradosso di JoeCaroff è tutto qui: un uomo schivo, quasi anonimo, che però ha regalato al mondo alcune delle immagini più durature della storia del cinema.

La sua morte, a 103 anni, sembra quasi coerente con il suo modo di vivere e lavorare: silenziosa, senza clamore. Ma il vuoto che lascia è immenso. Perché la prossima volta che sullo schermo vedremo quel “007” stilizzato, sarà impossibile non pensare a lui, all’uomo che trasformò un numero in mito.

JoeCaroff ci lascia con una lezione che va oltre il design: la forza delle idee sta nella chiarezza, nella capacità di tagliare il rumore per arrivare al cuore.

E chissà che non sia proprio questo il suo messaggio più attuale, in un’epoca in cui il superfluo ci sommerge ogni giorno.