Joe Caroff, il grafico che inventò Bond: addio a 103 anni al signore del “meno è più”
Francesco Palmieri
- Storie

Joe Caroff, il grafico che inventò Bond: addio a 103 anni al signore del “meno è più”

Joe Caroff, il grafico che inventò Bond: addio a 103 anni al signore del “meno è più”

foto-articolo
Storie - 3 Settembre 2025

di Francesco Palmieri

Condividi: