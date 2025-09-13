Dentro l’universo MAGA: giovani, social e identità politica negli Stati Uniti

L’omicidio di Charlie Kirk ha riportato al centro dell’attenzione il movimento che più di ogni altro ha ridefinito la politica americana degli ultimi anni. Stiamo parlando del movimento “MAGA”, acronimo di Make America Great Again. Ciò che nacque come slogan elettorale di Donald Trump nel 2015 è oggi un universo politico e culturale che coinvolge milioni di americani e che, soprattutto tra i più giovani, si è trasformato in un luogo di di appartenenza e partecipazione.

Non solo uno slogan, ma qualcosa di più

Il MAGA non è più soltanto uno slogan. Con il tempo si è trasformato in qualcosa di più. In un movimento che propone una visione del mondo, al centro dell’a quale c’è l’idea di un’America che deve “ritrovare se stessa”, riscoprendo valori nazionali e religiosi, difendendo le comunità locali e opponendosi a ciò che viene percepito come imposizione delle élite o globalizzazione incontrollata. Nel corso degli anni, la narrazione ufficiale del movimento ha trovato terreno fertile tra ampi strati della popolazione e, secondo un sondaggio della Vanderbilt University condotto nel 2025, rappresenta oggi l’identità politica primaria per la maggioranza dei repubblicani.

Il MAGA e i più giovani

C’è un dato, poi, particolarmente interessante e sta nella capacità del movimento di attrarre giovani. Nei campus universitari, spesso percepiti come dominati da posizioni progressiste, il MAGA è riuscito a rappresentare una seconda via. Per molti studenti, avvicinarsi a questo mondo significa sfidare il conformismo del contesto accademico e rivendicare un’identità alternativa. Organizzazioni come Turning Point USA hanno trasformato questa energia in comunità concrete, fornendo spazi di aggregazione e strumenti di attivismo.

Non solo nei campus, il movimento MAGA guarda ai social

Se nei campus si costruisce la presenza fisica, sui social media il movimento ha trovato il suo principale strumento di espansione. TikTok, Instagram, X e YouTube sono diventati i canali privilegiati per parlare a un pubblico giovane attraverso linguaggi immediati e virali: meme, clip, dirette. Non si tratta solo di comunicazione, ma di una vera e propria costruzione identitaria. Indossare un cappellino rosso con la scritta Make America Great Again o condividere un hashtag non significa semplicemente esprimere una preferenza politica, ma dichiarare l’appartenenza a una comunità. Questa dinamica ha reso il MAGA qualcosa di più di un’ala del Partito Repubblicano. È un ecosistema culturale autonomo, che produce influencer, contenuti, eventi e simboli capaci di vivere indipendentemente dalle campagne elettorali. La sua forza risiede proprio nella capacità di dare voce e riconoscimento a chi si sente escluso dal discorso pubblico dominante, offrendo un senso di comunità in un’epoca di forte frammentazione sociale.

In questo contesto, la morte di Charlie Kirk ha attirato l’attenzione sul movimento MAGA e sul ruolo che riveste soprattutto tra i giovani. Il movimento continua a muoversi tra presenza fisica nei campus e attività sui social media, dove costruisce comunità, identità e partecipazione. Comprendere il MAGA oggi significa osservare come un fenomeno politico possa estendersi al di là delle campagne elettorali, diventando anche un ecosistema culturale e digitale che coinvolge milioni di persone in modo attivo e partecipativo.