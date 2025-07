Colombia: individuato drone semi-sommergibile dotato di sistema Starlink

Il traffico internazionale della droga passa al livello successivo. La marina militare colombiana ha rintracciato il primo drone semi-sommergibile nella regione caraibica di Santa Marta. Quello che sembrava un’innocua imbarcazione è in realtà un sistema altamente sofisticato. Dotato di telecamere interne ed esterne, il sottomarino può viaggiare in autonomia per 800 miglia nautiche ed è utilizzato dai cartelli nel contrabbando di stupefacenti.

Il drone sarebbe stato intercettato lo scorso primo aprile nelle vicinanze del Parco Tayrona, anche se la Marina colombiana ha dato la notizia solo oggi. Al momento del ritrovamento da parte delle autorità, non c’era traccia di droga all’interno del sottomarino. Probabilmente perché non ancora del tutto operativo, ma solo in via di essere testato per poi dirigersi verso gli USA. Sarebbe però in grado di trasportare oltre una tonnellata di cocaina.

Ma c’è di più. Secondo gli investigatori, è dotato di un controllo remoto tramite il sistema di comunicazione satellitare Starlink che gli conferisce un raggio d’azione ampio.

Quello che è certo è che non è il primo. Il drone in questione è solo l’evoluzione dei narco-sub degli anni ’90, battelli con un massimo di 4 elementi per equipaggio, impiegati nel contrabbando di droga verso il Centro America e gli Stati Uniti. Successivamente coinvolti anche nel traffico in Europa, in particolare nella penisola iberica.

Nonostante abbiano una capacità di carico inferiore ai modelli tradizionali(fino a 3-4 tonnellate di stupefacenti), questi sistemi di navigazione sono più facili da utilizzare perché sono meno visibili e non richiedono l’arruolamento di marinai.

L’intercettazione del drone-Starlink non è da sottovalutare. Suggerisce, invece, un’emergenza più ampia che ha a che fare con il commercio internazionale di stupefacenti. Negli ultimi anni – in particolare dal 2017 – i cartelli messicani hanno affinato le proprie tecnologie. Hanno assunto diversi esperti in ingegneria che sviluppano sistemi sempre più avanzati in grado di minacciare la sicurezza marittima globale.