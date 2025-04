Se anche il Papa è cancellabile

Anche se ti chiami Papa, alla politica non si sfugge. Puoi vestirti di bianco, pregare per tutti, parlare di pace, ma se sbagli tono, target, sei fuori. Fuori nel senso che ti possono cancellare. Non criticare o contraddire, ma proprio cancellare. Succede che la morte può essere un’occasione di squisiti atti politici. Il silenzio è uno di questi.

L’ambasciata israeliana ha scelto di consegnare le sue condoglianze su X e poi le ha eliminate. Tutto cancellato in 280 caratteri, per giunta senza spiegazioni. Probabilmente non è abbastanza “con noi”, la sua posizione non abbastanza netta, Santità. Secondo il Jerusalem Post, il Papa è finito sulla lista nera perché ha parlato di genocidio a Gaza. Perché ad essere l’autorità morale non ci si sveglia tutti i giorni e che si abbia qualcosa da dire, lo si dica nel modo giusto. Bisogna essere utili o tacere.

Non vale che sia il rappresentante di milioni di fedeli, che invochi la pace senza colori o che si schieri dalla parte di tutti. Tutti è generico e soprattutto non esiste un “al di sopra di” nelle dispute mondiali. Non oggi. Tutti abituati a professare la propria, chi ne avrebbe diritto in quanto capo di Stato, oltre che capo religioso, è redarguito proprio al momento in cui è tornato al “grande Capo”.

E allora si, nemmeno la morte può essere pianta senza schierarsi. Un oltraggio alla maniera dello schiaffo di Anagni, ma in chiave moderna, senza cavalli o castelli. Se andare contro il Vicario di Cristo, era una sfida freudiana alla dimostrazione della propria forza politica, oggi non ne vale più la pena. Si può semplicemente cancellare un tweet, senza subire un processo. Al massimo un processo alle intenzioni. Francesco non è Bonifacio VIII. Bonifacio venne umiliato, ma faceva comunque paura, Bergoglio no. E c’è anche chi si arroga il diritto di poter dire la sua.

Il punto è paradossale: un papa globalista, in un universo di nazionalismi è accusato di non aver preso parte, se non per tutti. Oggi ogni parola è geopolitica e la pietà deve essere mirata, direzionata. La pace non è più di moda ed essere neutrale è forse ancora peggio di essere contro.

In un mondo in cui Francesco viene criticato per essere stato troppo ecumenico, troppo Francesco, le sole parole di cordoglio diventano una dichiarazione di intenti. Tel-Aviv in questo caso non ha scelto il silenzio. Ha scelto di fare e poi cancellare con la consapevolezza che quel tasto che ci permette di eliminare, non è definitivo, ma sotto gli occhi di tutti.