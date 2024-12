Emmanuel Macron sta preparando una nuova nomina cruciale per la Francia: il presidente ha annunciato che il nome del prossimo Primo Ministro sarà rivelato entro 48 ore. Questa decisione arriva in un momento politico delicato, segnato dalla recente sfiducia al governo guidato da Michel Barnier. Macron mira a stabilizzare la situazione parlamentare adottando un “metodo condiviso”, cercando il dialogo con i partiti di opposizione moderati e i gruppi parlamentari esclusi quelli delle formazioni estreme come il Rassemblement National di Marine Le Pen e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon​.

Al centro delle discussioni c’è la necessità di un “patto di non aggressione” tra le forze politiche. Questo accordo includerebbe l’impegno del governo a non utilizzare l’articolo 49-3 per bypassare il Parlamento, mentre i partiti si impegnerebbero a non presentare mozioni di sfiducia. L’obiettivo principale di Macron è evitare un nuovo scioglimento dell’Assemblée Nationale, garantendo una governabilità più stabile per i prossimi 30 mesi​.

Tra i possibili candidati alla premiership emergono figure di rilievo come François Bayrou, leader centrista e alleato di lunga data di Macron, il ministro della Difesa Sébastien Lecornu e l’ex socialista Bernard Cazeneuve. Bayrou, in particolare, sembra avere un vantaggio grazie alla sua capacità di costruire ponti tra moderati di diverse fazioni politiche​.

Tuttavia, le tensioni rimangono alte. La sinistra, rappresentata dai socialisti e dai Verdi, ha espresso scetticismo sulla disponibilità di Macron a fare compromessi significativi, nonostante il tavolo di dialogo aperto all’Eliseo. Alcuni leader della gauche hanno chiesto cambiamenti concreti nella politica economica e sociale per contrastare l’ascesa delle forze di estrema destra, oltre a una maggiore attenzione alle istanze ecologiste e sociali​.

La scelta di Macron sarà determinante per il futuro politico della Francia. Questo momento cruciale rappresenta una sfida non solo per la leadership di Macron, ma anche per il sistema politico francese nel suo complesso​.