Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze, Christian Lindner, per divergenze sulle riforme economiche, aprendo così una crisi di governo in Germania.

Lindner, leader del Partito Liberale Democratico (FDP), era al centro di una controversia che ha suscitato clamore sia a livello nazionale che internazionale. Il governo tedesco è infatti formato da una coalizione di tre partiti, i Socialdemocratici di Scholz (SPD), i Verdi e i Liberali dell’FDP, il cui leader è lo stesso Lindner: senza il sostegno dei Liberaldemocratici il governo non ha la maggioranza in parlamento. Dopo il licenziamento di Lindner si sono ritirati anche gli altri tre ministri dei Liberaldemocratici che facevano parte del governo di Scholz (che avevano deleghe alla Giustizia, ai Trasporti e all’Istruzione).

Lindner, in carica dal 2021, era considerato una figura chiave nella gestione delle finanze pubbliche e nel sostenere l’austerità e il rigore di bilancio, principi cardine del suo partito. Tuttavia, il suo mandato è stato segnato da tensioni crescenti con i partner di coalizione, specialmente con i Verdi e il Partito Socialdemocratico (SPD) guidato dal cancelliere Olaf Scholz. La frattura si è accentuata nelle ultime settimane a seguito di forti disaccordi sulle politiche fiscali, in particolare sulla gestione del debito e sull’aumento delle spese pubbliche per sostenere la transizione energetica e affrontare le sfide economiche post-pandemia.

Il licenziamento di Lindner è stato comunicato al termine di un incontro tra i leader dei tre partiti della maggioranza, che dovevano discutere dei grossi problemi dell’economia tedesca e di come reperire circa 10 miliardi di euro necessari a finanziare il bilancio del prossimo anno. La decisione di rimuovere Lindner è stata presa da Scholz, che ha giustificato il licenziamento come necessario per preservare la coesione del governo e garantire una linea unitaria nelle scelte economiche future. Secondo fonti locali, il cancelliere avrebbe ritenuto insostenibili le continue frizioni tra il Ministro delle Finanze e gli altri membri del gabinetto, specialmente in un momento in cui la Germania è alle prese con una crescita economica rallentata e la pressione inflazionistica.

Le conseguenze di questo licenziamento potrebbero essere rilevanti. La rimozione di Lindner potrebbe scatenare una crisi all’interno del governo, con l’FDP che potrebbe minacciare di abbandonare la coalizione, mettendo a rischio la maggioranza parlamentare. In tal caso, Scholz potrebbe trovarsi costretto a negoziare nuove alleanze o, nel peggiore dei casi, a prepararsi a elezioni anticipate. La fragilità della coalizione era già evidente, ma questa mossa ha accentuato le divisioni e reso più incerta la stabilità del governo.

Scholz è cancelliere da dicembre del 2021, e quindi la naturale scadenza del suo mandato sarebbe a fine del 2025 (i cancellieri restano in carica 4 anni). È a capo di un governo che già in partenza fu molto difficile formare: si trovò un accordo solo dopo alcuni mesi e i programmi dei tre partiti di maggioranza sembrarono fin da subito molto diversi (la coalizione fu detta “semaforo”, per via dei tre colori associati ai tre partiti). Scholz è da tempo sempre più impopolare, ha subìto varie sconfitte locali e nelle ultime settimane i problemi dell’economia tedesca hanno aggravato la sua posizione, tanto che una crisi o una caduta del suo governo erano ritenuti probabili già da diversi giorni. Le tensioni interne e le divergenze ideologiche tra i partiti di coalizione rendono il futuro di Scholz e della sua amministrazione sempre più incerto, con la possibilità di un cambiamento politico che potrebbe influenzare non solo la Germania, ma anche l’equilibrio politico europeo.