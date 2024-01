Elezioni USA 2024, una prima analisi

Le primarie presidenziali del 2024 sono iniziate e la corsa per la Casa Bianca si sta infiammando.

I candidati alle elezioni USA 2024 che si sono presentati per i democratici sono:

Joe Biden

Robert Francis Kennedy Jr

Marianne Williamson

Dean Phillips

I candidati repubblicani invece sono:

Donald Trump

Ron DeSantis(ritirato)

Doug Burgum

Larry Elder

Nikki Haley

Tim Scott

Asa Hutchinson

Chris Christie

Mike Pence

Vivek Ramaswamy (Il candidato cripto-friendly è stato l’unico a presentare un quadro politico per le criptovalute e si è ritirato dalla corsa, dichiarando che sosterrà Trump)

Perry Johnson

Ryan Binkley

Will Hurd

L’ex presidente Trump è diventato il primo candidato a partecipare al concorso quando ha annunciato nel novembre 2022 che avrebbe cercato di riprendersi il suo vecchio lavoro. L’ex ambasciatrice di Trump alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha sfidato il suo ex capo tre mesi dopo, sottolineando una crescente volontà all’interno del GOP di affrontare Trump.

Il governatore della Florida Ron DeSantis completa i tre candidati in competizione per la nomination del GOP. Trump è sempre stato il favorito, aumentando il suo vantaggio su DeSantis sin dall’inizio della campagna. Forse anche per questo De Santis si è ritirato e ha detto che sosterrà Trump.

Il campo democratico comprende il presidente Biden e due candidati a lungo termine. Nonostante i sondaggi mostrino che gli elettori sono preoccupati per la sua età, Biden ha annunciato l’anno scorso che avrebbe corso altri quattro anni per “finire il lavoro”.

Trump, che ha stravinto le primarie in Iowa con il 51%, è stato da subito il favorito nella corsa alle primarie, avendo come detto avuto da subito un ampio vantaggio su DeSantis nei sondaggi. Si è astenuto dagli scontri diretti con gli altri candidati, sostenendo che l’intero processo delle primarie non è necessario. Finora Trump ha scelto di non partecipare a nessuno dei dibattiti primari della corsa. Gran parte della sua campagna si è concentrata sui problemi legali dell’ex presidente. Ha trascorso gran parte della campagna dentro e fuori dalle aule di tribunale, tra nuove accuse a Washington e in Georgia e numerosi processi civili a New York City.

La maggior parte degli sfidanti repubblicani di Trump hanno terminato le loro campagne prima che fosse espresso un singolo voto, e lui ha vinto a stragrande maggioranza il primo caucus nazionale dell’Iowa sui restanti campi – in parte perché gli elettori non si sono coalizzati attorno a un’unica alternativa, ma anche perché dello stretto controllo che ancora esercita sulla base del partito. Dal lato democratico, Biden sta dominando il campo allo stesso modo.

Trump può anche trarre vantaggio da una Casa Bianca che, finora, non è stata in grado di persuadere gran parte dell’opinione pubblica che le politiche di creazione di posti di lavoro di Biden – attraverso massicci investimenti pubblici in infrastrutture, energia pulita e produzione di chip – hanno fatto la differenza nelle loro vite. Biden è stato anche gravato da un paio di guerre straniere che hanno diviso gli americani. Il messaggio non interventista di Trump, “America first”, potrebbe risuonare tra gli elettori timorosi di un ulteriore coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina o Israele, mentre Biden mantiene una politica estera americana più tradizionale e interventista. Niente di tutto ciò, ovviamente, significa che Trump vincerà sicuramente le elezioni. Rimane profondamente impopolare in molte parti del paese e tra molti gruppi demografici, e se fosse scelto come candidato del suo partito potrebbe provocare un’alta affluenza alle urne a favore dei democratici che si oppongono a lui. La sua retorica provocatoria, comprese le minacce di vendetta sui nemici politici che denuncia come “parassiti”, potrebbe anche essere una svolta per i repubblicani più moderati e gli elettori indipendenti, di cui avrà bisogno per battere Biden. I democratici hanno anche condotto con successo una campagna in qualità di difensori del diritto all’aborto per sconfiggere i repubblicani in tutto il paese in una serie di elezioni e renderanno nuovamente tale questione centrale nella loro campagna del 2024.

Ma in questo momento, ad undici mesi dal giorno delle elezioni, e dopo il ritiro di De Santis, Trump ha maggiori possibilità di tornare alla Casa Bianca rispetto a qualsiasi altro momento da quando ha lasciato l’incarico.