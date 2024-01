Esteri 25 Gennaio 2024

Continuano gli strike degli Houthi nel Mar Rosso

Non si può non parlare del conflitto "parallelo" rispetto a quello a Gaza: gli Houthi contro USA e UK. Uno scontro marittimo, avviato dal gruppo yemenita in nome della liberazione palestinese. Cruciali due elementi: l'Iran e l'ipotesi di un'escalation.

di Jasmine Gheorghe