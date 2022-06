Stranger Things, l’evoluzione del capolavoro Netflix

I primi sette episodi della serie dei fratelli Duffer hanno conquistato 287 milioni di ore nel primo week-end in piattaforma, con una durata di oltre un’ora ciascuno, prima del grande finale: due puntate di quasi due ore che chiuderanno la serie, disponibili sulla piattaforma il prossimo 1° luglio. Stranger Things inizia così il congedo dal suo pubblico.

Fonte: Fanpage

Le sottotrame

La quarta stagione di Stranger Things ha diverse sottotrame allo stesso modo interessanti: alcune giunte al loro epilogo, altre fondamentali per il prosieguo della stagione, tutte capaci di mettere al centro dell’attenzione non solo i protagonisti storici, ma anche le new entries. Dopo il traumatico finale della terza stagione Undici ha lasciato Hawkins si è trasferita con Jonathan, Will e la madre Joyce in California. Mike, Dustin e Lucas sono invece rimasti nella cittadina insieme a Max, ancora scossa dalla morte del fratellastro Billy. Sono già due i piani di sceneggiatura da seguire, senza contare il terzo, in Russia, che segue gli sviluppi di Hopper fatto prigioniero. Questo racconto corale rischia di lasciare andare alcuni personaggi per salvarne altri, ma il verdetto decisivo si potrà dare solo dopo le ultime 4 ore di narrazione.

Vecna e l’horror splatter

In questa quarta stagione della serie le cose sono un po’ cambiate, si è identificato un vero e proprio cattivo, con un volto, senziente e con una storia alle spalle, che viene raccontata pezzo per pezzo attraverso la mente di Undi e le intuizioni di Nancy. Stranger Things 4 ha cambiato rotta verso l’horror spinto e lo splatter con un clima molto più cupo, seguendo un’evoluzione narrativa in linea con la crescita interiore ed esteriore dei personaggi. Questi si trovano infatti ad affrontare sfide sempre più grandi e impegnative, come quella di salvare Hawkins e il mondo da Vecna, il mostro umanoide che, dal Sottosopra, miete vittime senza sosta. La serie abbandona la leggerezza delle puntate precedenti per aggiungere ombre e paure alla narrazione. Le origini della creatura mostruosa sono radicate negli inizi degli esperimenti del dottor Brenner sui bambini, nel laboratorio di Hawkins. Il mostro sarebbe infatti Uno, il primo bambino cavia per gli studi sui poteri paranormali, che pare essere in grado di spostarsi tra i due mondi e di lasciare nuovi varchi aperti. Non ci resta che aspettare il gran finale per capire come il dream team di Hawkins riuscirà a sconfiggere il Male e a riprendersi la vita spensierata da adolescenti, ormai un lontano ricordo.