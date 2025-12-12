La CEDEAO riduce il costo dei biglietti aerei in Africa Occidentale

La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO) ha annunciato mercoledì 10 dicembre 2025 una serie di riforme volte a ridurre in modo significativo i costi del trasporto aereo nella regione. Nel comunicato ufficiale si precisa che le tasse e le tariffe aeroportuali relative ai passeggeri e alla sicurezza saranno ridotte del 25% a partire dal 2026, con l’obiettivo di rendere i viaggi più accessibili e stimolare l’integrazione regionale.

Questa decisione deriva dalle risoluzioni del vertice di Abuja del dicembre 2024 e risponde a una problematica persistente: l’Africa Occidentale è una delle regioni con i biglietti aerei più costosi al mondo. Secondo i dati della IATA, tasse e oneri rappresentano fino al 45% del prezzo totale di un volo regionale in Africa, contro il 20–25% in Europa.

Costi regionali superiori ai voli internazionali

Paradossalmente, viaggiare all’interno della regione può risultare più costoso di alcuni voli intercontinentali. Ad esempio:

Un volo Roma – Accra costa in media 600 euro, mentre un volo Banjul – Accra, molto più breve, può arrivare a 700 euro.

Alcuni collegamenti regionali superano addirittura i 1 500 euro, ostacolando la mobilità e gli scambi economici. Questi prezzi elevati penalizza imprese, commercianti, lavoratori transfrontalieri e il settore turistico. In molti casi, i viaggiatori preferiscono percorrere 2 o 3 giorni di strada, ad esempio tra Ouagadougou e Abidjan, nonostante il volo diretto duri solo tra 1 ora e 1 ora e mezza.

Un impatto economico significativo

La CEDEAO riconosce che il costo eccessivo dei voli limita:

il turismo regionale, il commercio transfrontaliero, la libera circolazione di persone e beni, la competitività delle compagnie aeree locali.

Grazie alla riforma, l’istituzione prevede:

una progressiva riduzione delle tariffe tra il 15% e il 30% ,

, un aumento del traffico passeggeri del 20% entro il 2028 ,

, un rafforzamento delle compagnie aeree regionali,

una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri.

Un nuovo slancio di credibilità per l’organizzazione

L’efficacia delle istituzioni regionali africane è stata spesso messa in discussione. L’annuncio di questa riforma rappresenta un passo importante per rafforzare la credibilità della CEDEAO e migliorare concretamente il settore del trasporto aereo nell’Africa Occidentale, con potenziali benefici anche per altre regioni del continente.