Lucca Comics & Games 2022 – Oltre ai videogiochi cosa c’è?

Si è conclusa ormai da qualche giorno l’edizione 2022 del Lucca Comics & Games. Un’edizione che con i suoi 319.926 biglietti venduti ha segnato il ritorno ad una nuova normalità della manifestazione toscana che da diversi anni è un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, serie Tv e di quella che di fatto è la cultura pop contemporanea.

Il poster che ha fatto da sfondo a questa edizione, realizzato dal canadese Ted Nasmith, ci ricorda quanto la speranza (da qui il titolo Hope) sia fondamentale per poter continuare a sognare ed a vivere questo tipo di festival in sicurezza e serenità, tra passione, eventi ed una marea di gente appassionata.

Abbiamo già parlato di quelle che sono state le principali attività per quanto riguarda il nostro settore specifico, ovvero i videogames, nel nostro editoriale a cura di Michelangelo, che analizza l’evento come un reportage ma con una lente di ingrandimento puntata sull’evoluzione del media nelle ultime edizioni di Lucca Comics & Games.

Ma oltre ai videogiochi, cos’altro si nascondeva tra le mura di Lucca in questa edizione 2022?

Manifesto ufficiale edizione 2022 realizzato da Ted Nasmith

La nona arte al Lucca Comics & Games

Come ogni anno il Lucca Comics & Games lascia ampio spazio alla nona arte, portando sempre più autori, disegnatori e fumettisti, tra le mura della cittadina toscana. Anche in questa edizione del festival non sono quindi mancati i grandi nomi del fumetto italiano e straniero.

Solo per citarne alcuni e partendo dagli ospiti arrivati direttamente dalle terre del Sol Levante, tra le proposte della casa editrice Star Comics ha fatto capolino Norihiro Yagi, autore di Claymore e di Ariadne in the Blues Sky, mentre Nagabe era presente nel padiglione di J-Pop Manga (autore di Girl from the Other Side, manga di successo tra le ultime pubblicazioni).

Questi sono solo alcuni nomi degli autori presenti al festival toscano, che ha visto anche diversi nomi ormai storici del nostro fumetto italiano e diverse presenze dal panorama Comics americano.

Zerocalcare, Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Corrado Roi, Giacomo “Keison” Bevilacqua, ma anche Sio, Dado, John Romita Jr, Paco Roca, e tantissimi altri ospiti hanno popolato le strade di Lucca e riempito i padiglioni tra interviste, firma copie e conferenze, confermando quanto sia importante, come ogni anno, la presenza del fumetto e delle persone che lo rendono vivo in questa manifestazione.

Il Mangaka Nagabe durante un intervista. Fonte immagine: www.pisa24.com

Dal fumetto al grande schermo

Lucca Comics & Games è da diversi anni oramai un punto di riferimento non solo per quanto riguarda l’intrattenimento videoludico e la lettura. Da diverso tempo infatti, serie Tv e cinema sono una parte fondamentale della kermesse toscana, con la partecipazione attiva di alcune tra le più importanti piattaforme di distribuzione streaming attualmente in circolazione, come Amazon Prime Video, Disney+, Crunchyroll e Netflix.

Ed è proprio intorno alla piattaforma con la N rossa che si è svolto uno degli eventi di maggior risonanza di questo Lucca Comics & Games 2022, con la presenza del regista Tim Burton a presentare in anteprima Mercoledì, la nuova serie in uscita il 23 Novembre su Netflix. Un evento in grado di raggruppare oltre 8.000 in una scalpitante piazza San Michele gremita di cosplay a tema Famiglia Addams.

Anche Amazon Prime Video e Disney+ hanno sfoggiato ospiti illustri direttamente dal mondo del cinema e delle serie tv, portando alcuni membri del cast, rispettivamente, de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e di Willow e Andor.



La casa editrice Sergio Bonelli Editore, oltre agli immancabili appuntamente con gli autori delle sue saghe storiche, ha mostrato in anteprima a Lucca il nuovo film in uscita nelle sale Dampyr e della serie animata su Dragonero, mentre era presente anche il regista Goro Taniguchi per il nuovo film One Piece Film: RED.

Manifestazione per celebrare l’uscita di Mercoledì di Tim Burton. Fonte immagine: Comunicato stampa Lucca Crea

Concerti, Cosplay, spettacoli e tante live

Come da tradizione e forse anche di più del passato, questa edizione Hope del Lucca Comics & Games voleva essere sinonimo di festa. Festa in grande stile in ogni angolo della città sia dentro che fuori dai padiglioni che animano la città toscana.

Diversi gli appuntamenti musicali del festival, che hanno visto i sempre verdi Giorgio Vanni e Cristina D’Avena, voci storiche delle sigle dell’infanzia di molti di noi, affiancate a importanti nomi della musica rock e metal, come i Rhapsody of Fire, con tanto di presenza, tra le personalità che hanno dato volto a questa edizione sul web, di Cristina Scabbia, frontman e voce dei Lacuna Coil.

Ed è proprio al web che Lucca C&G 2022 ha rivolto il suo sguardo, dando molto spazio ed importanza a quelle che sono le personalità note su Twitch, Youtube e affini. Partendo dai 4 host d’eccezione scelti per dirigere la parte online della fiera: Ckibe, Yotobi, Kurolily e la sopra citata Cristina Scabbia sono stati molti i volti presenti in fiera e online, con interviste, sessioni di giochi di ruolo dal vivo, talk show ed intrattenimento.

Un nuovo modo di vivere Lucca e di dare spessore a quello che già da tempo è il fenomeno dei content creator, volti sempre più presenti nelle vite di tutti i giorni che iniziano sempre maggiormente ad avere spazi adeguati per esprimere la loro creatività ed il loro modo di promuovere informazione ed intrattenimento.

Presentazione giochi da tavolo allo stand Asmodee. Fonte immagine: Comunicato stampa Lucca Crea

A spasso per le mura di Lucca Comics & Games

Tirando le somme di questo Lucca Comics & Games 2022 possiamo sicuramente dire di essere rimasti soddisfatti dalla massiccia offerta del festival toscano. Seppur le modalità di presentazione e divulgazione dei vari media stiano cambiando nel tempo, la partecipazione alla fiera di Lucca è sempre un evento che sa scaldare il cuore.

Le mura nei giorni del festival sono quasi una seconda casa per tutti gli appassionati che, insieme ai curiosi, creano un vero e proprio fiume di gente in lento e continuo movimento, tra sorrisi e gioie di incontrare il proprio artista preferito o di scambiare quattro chiacchiere con un disegnatore che, altrimenti, difficilmente si riuscirebbe ad incontrare.

Tuttavia, un afflusso di gente così imponente porta con sé diverse difficoltà, tra file interminabili e difficoltà negli spostamenti nel capoluogo toscano. Una location talmente cara che sembra quasi oltraggioso definirla piccola per il numero di spettatori medi che la festa porta con sé, ma che a conti fatti tenta sempre di dare il meglio a tutti i partecipanti in arrivo da ogni parte d’Italia.

Come suggerisce il tema della manifestazione, la speranza non deve tuttavia venire meno, e se è vero che il fatto di non aver visto nemmeno una goccia di pioggia (fino allo scorso anno immancabile durante i giorni della fiera) è un presagio di buon auspicio per il futuro, non possiamo che rivolgere lo sguardo al futuro, speranzosi di un altra strepitosa edizione per il Lucca Comics 2023.