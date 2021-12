Promessa Cremisi e Arcane, le novità in casa Magic: The Gathering

Probabilmente i più attenti tra voi avranno già ammirato le carte della nuova espansione di Magic: The Gathering intitolata Promessa Cremisi che abbiamo avuto il piacere di aprire insieme in live su Twitch e sul nostro canale Instagram.

La nuova espansione del noto gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast cambia protagonista, passando dai famelici lupi mannari di Innistrad: Caccia di Mezzanotte ai più nobili e altezzosi vampiri di questo nuovo set.

Siamo stati quindi invitati ad un matrimonio decisamente particolare, tra sangue ribollente e tante novità dal magico mondo di Magic.

Promessa Cremisi, la nuova espansione di Innistrad

Dopo aver avuto modo di giocare, dallo scorso settembre 2021, con i lupi mannari presenti in Caccia di Mezzanotte continua il viaggio di Magic: The Gathering all’interno del piano dark e tetro di Innistrad.

Promessa Cremisi è incentrato su un matrimonio elitario tra vampiri, in una celebrazione che è destinata a diventare la più malvagia dell’anno. I giocatori saranno invitati a socializzare con i non morti e a brindare con sangue ribollente ad una terrificante sposa.

La storia narrata in Promessa Cremisi segue il viaggio di uno tra i più iconici Planeswalker vampiri, Sorin, nel suo tentativo di contrastare i piani della nobildonna vampira Olivia Voldaren. Quest’ultima infatti sta tramando di legarsi in matrimonio con la stirpe Markov, così da assumere il pieno controllo del piano.

Le meccaniche introdotte in questa espansione per ripristinare il giorno su Innistrad sono molteplici. Come è facile intuire, le pedine sangue sono una delle meccaniche tipiche dei vampiri e possono essere sacrificate per scartare o pescare carte. I coraggiosi umani che combattono contro gli orrori della notte otterranno un’abilità unica con la meccanica dell’Addestramento, capace di fornire un segnalino +1/+1 ogni volta che una creatura attacca con un’altra creatura di potere maggiore.

Per quanto riguarda gli incantesimi, Fendere sarà la parola chiave per alterare le loro funzioni, omettendo parole nelle loro descrizioni. Una strategia decisamente importante che renderà il gioco molto più tattico contro gli avversari.

Essendo Promessa Cremisi un espansione di Magic: The Gathering incentrata sui vampiri e su tutto il mondo gotico tipico di queste creature non poteva di certo mancare la carta dedicata al leggendario vampiro Dracula che apparirà in molteplici forme alternative sia foil che non foil.

Ma lo stravagante conte Dracula non sarà il solo personaggio famoso a fare la sua comparsa nel mondo di Magic: stanno infatti per arrivare alcune carte decisamente particolari incentrate sul nuova serie Netflix Arcane.

Fonte immagine: Comunicati stampa Wizard of the Coast

Arcane di Riot Games sulle carte di Magic: The Gathering

Mettiamo un attimo da parte il piano tetro ed oscuro di Innistrad per entrare in quello che è, a tutti gli effetti, un mondo principalmente pensato per i collezionisti oltre che per gli appassionati di Magic.

Dopo il grande successo riscontrato da Arcane, serie animata di Riot Games incentrata sulle vicende di alcuni personaggi del noto videogioco League of Legends approdata su Netflix lo scorso novembre, è nata la collaborazione tra la software house e Wizard of the Coast per la creazione di due drop per la serie Secret Lair di Magic: The Gathering.

“Siamo entusiasti di collaborare con Riot Games su due drop di Secret Lair per celebrare il lancio della serie animata di League of Legends, Arcane” ha dichiarato Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast. “Portare i brand più amati nel Multiverso di Magic è un modo entusiasmante per noi di dare vita a Magic in modi nuovi e audaci sia per i fan di vecchia data sia per i giocatori alle prime armi.”

Questa serie per collezionisti, come ogni drop della linea Secret Lair, è disponibile solamente dallo scorso 29 novembre fino al 23 dicembre del corrente anno sul sito ufficiale del brand, e sarà disponibile in quantità limitate in base agli ordini dell’utenza.

Un’imperdibile occasione per i fan di collezionare carte esclusive a tema Arcane che catturano momenti chiave e luoghi simbolici della serie come Piltover, Undercity e molto altro ancora.