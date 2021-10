Il Kit Iniziale di Magic: The Gathering è il modo migliore di approcciarsi al TCG più giocato al mondo?

Magic: The Gathering forse non ha nemmeno bisogno di presentazioni. Il gioco di carte collezionabili ideato da Richard Garfield e Wizards of the Coast nel 1993 è ad oggi il trading card game (TCG) più giocato e diffuso a livello mondiale, capace di sapersi rinnovare ad ogni espansione e di attirare a se sempre più nuovi appassionati o semplici curiosi.

Anche noi dell’Altea Gamer Squad abbiamo un debole per i giochi di carte, ve lo abbiamo svelato anche nel nostro reportage sul Play: Festival del Gioco di Modena, e quando abbiamo avuto l’occasione di tuffarci nuovamente nel mondo di Magic (o per alcuni di noi di assaporare per la prima volta le gioie e i dolori di tappare carte ed evocare creature) non abbiamo potuto fare altro che accogliere a braccia aperte questa opportunità.

Quello di oggi è infatti un articolo diverso dal solito, in quanto andremo ad analizzare quello che è il Kit Iniziale di Magic: The Gathering sia dal punto di vista del contenuto fisico del prodotto, sia per quanto riguarda il nostro ambito più classico ovvero la controparte online su Magic: The Gathering Arena.

Cosa aspettarsi quindi da questo Kit Iniziale di MTG?

Sarà davvero il modo migliore per iniziare a giocare al più famoso gioco di carte collezionabili del mondo?

Cosa contiene il Kit Iniziale?

Prima di iniziare ad analizzare il contenuto del Kit Iniziale di Magic: The Gathering, voglio fare una precisazione. Per riuscire ad essere più esaustivi possibili abbiamo deciso di testare questo prodotto da due punti di vista completamente diversi e da due persone completamente diverse: da una parte giocava un appassionato di TCG già avvezzo al gioco di carte e già padrone delle nozioni base di MTG e dall’altra un neofita, più o meno avvezzo al gioco di carte ma nuovo alle meccaniche di Magic.

Il risultato è stato quello di riscontrare alcune perplessità sul contenuto della scatola, in quanto il Kit Iniziale si presenta formato da: due mazzi contenenti ciascuno 60 carte (di cui 5 rare) già preparati e pronti all’uso, due porta mazzi in cartoncino, il codice per scaricare lo stesso contenuto sul gioco online ed una guida introduttiva al gioco.

Fonte immagine: Magic: The Gathering

All’apparenza semplice ed essenziale, questo Kit sembra perfetto per iniziare a giocare a Magic con un amico. Basta infatti estrarre il contenuto della confezione, inserire le carte in apposite buste protettive (i collezionisti ringrazieranno), mescolare ed iniziare la partita.

Tuttavia questo funziona solo per un giocatore che conosce le basi di Magic: il neofita avrà invece bisogno di studiarsi la guida introduttiva del gioco, che abbiamo trovato abbastanza scarna e non troppo esplicativa. Erano molti i dubbi nella mente della nostra cavia durante la prima partita, dubbi che invece non abbiamo riscontrato approcciando il gioco al contrario e partendo da Magic: The Gathering Arena, ma di questo parleremo più avanti.

I due mazzi, nel nostro caso un nero/verde contro un rosso/blu, si sono rivelati essere equilibrati e ben fatti, non eccessivamente prestanti ma capaci di far apprendere tutte le meccaniche base del gioco, avendo a disposizione diverse meccaniche per deck. Entrambi i giocatori sono riusciti a padroneggiare (in alcuni casi un po’ a fatica) entrambi gli stili di gioco, e questo ci ha permesso di giocare diverse partite scambiando i mazzi senza problemi.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Arena: il modo migliore di giocare online a Magic.

La vera essenza di questo Kit Iniziale è tuttavia nascosta all’interno di Magic: The Gathering Arena, il gioco online ufficiale di MTG dov’è stato possibile, grazie al codice trovato all’interno della confezione, riscaricare gli stessi mazzi per poterli testare anche sulla piattaforma.

In questo caso l’approccio è stato molto diverso e decisamente più accogliente per il neofita del team, il quale si è trovato davanti a diversi tutorial disponibili che spiegano le meccaniche base del gioco, colmando le eventuali lacune presenti nella mini guida introduttiva della versione cartacea.

Per chi non lo conoscesse, Arena è un ottimo software per poter giocare online a Magic con persone di tutto il mondo. Disponibile anche su dispositivi mobile da accesso a diverse carte dell’infinita collezione di MTG e da la possibilità di giocare in diversi formati, da quelli standard a quelli con regole particolareggiate o con carte limitate.

Anche in questo caso i mazzi si sono rivelati abbastanza bilanciati e divertenti da giocare, con la possibilità per entrambi i giocatori di scaricare tutti e due i mazzi contenuti all’interno del Kit Introduttivo, in maniera tale da aumentare il tasso di rigiocabilità del set.

Fonte immagine: 2duerighe.com

In conclusione

Quello che possiamo quindi concludere alla nostra esperienza introduttiva con questo Kit Iniziale di Magic: The Gathering è di essere riusciti ad entrare nel mondo del più famoso TCG a piccoli passi, aprendoci le porte ad un’infinita varietà di combinazioni e possibilità pensate da Wizards of the Coast.

Probabilmente il Kit Iniziale, se preso esclusivamente per la sua controparte fisica, non è l’oggetto ideale per approcciarsi al mondo di Magic, in quanto la guida introduttiva del gioco non riesce, nelle sue poche pagine, a spiegare la grandezza e la complessità di questo gioco di carte. Al contrario una coppia di giocatori con un minimo di esperienza nelle meccaniche base di Magic troveranno, in questo Kit Iniziale, tutto il materiale per poter iniziare a giocare insieme, senza doversi preoccupare della ricerca di carte specifiche per creare dei mazzi prestanti.

Se acquistato con l’intenzione di dare una chance al gioco online di Magic Arena tuttavia, anche un giocatore neofita può trovare, in questo kit iniziale, tutti gli spunti e le guide necessarie per approfondire il gioco ed apprezzare la moltitudine di meccanica presente in esso.