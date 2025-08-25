STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – Il piacere della classicità – Recensione

Per chi come me ama evadere dalla realtà attraverso videogiochi che danno la possibilità di vivere una vita tranquilla e spensierata in città, coltivando i campi e seguendo il ritmo di musiche rilassanti e leggere, la saga di Story of Seasons sicuramente non avrà bisogno di presentazioni.

Nata inizialmente con il nome di Harvest Moon, poi cambiato per il mercato occidentale in Story Of Seasons, questa serie di simulatori di vita e agricoltura accompagnano dal 1996 diverse generazioni di giocatori a scoprire mondi fantastici e accoglienti, slegandosi dalla frenesia della vita di tutti i giorni e proponendo uno stile ludico rilassato e molto diverso dalla concorrenza.

Nel corso dei nostri anni su 2duerighe abbiamo analizzato e recensito diversi giochi che, come Story of Seasons, fanno della tranquillità di una vita semplice di tutti i giorni il cuore pulsante delle proprie proposte videoludiche. Senza scomodare il sempre amato Animal Crossing, anche titoli come Stardew Valley, My time at SandRock e Spirittea hanno qualcosa da condividere con la saga di Story of Seasons.

Questo nuovo capitolo della serie STORY OF SEASONS: Grand Bazaar ci accompagnerà a Zephry Town, una piccola e ridente cittadina di montagna una volta rinomata per il suo grande mercato settimanale che, con il passare degli anni ha visto un leggero ma costante decadimento, fino a perdere il lustro e l’attrattiva che un tempo portava molti visitatori al villaggio. Starà a noi, i protagonisti di questa avventura, cercare di risollevare le sorti del mercato cittadino facendolo tornare allo splendore del grande mercato che era un tempo.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – Tempi lenti e vita serena

Come scrivevo nell’incipit di questo articolo, la formula su cui Marvelous ha deciso di puntare per questo nuovo STORY OF SEASONS: Grand Bazaar non è differente dai precedenti capitoli della saga.

Il nostro protagonista sarà chiamato a vivere la sua vita nella fattoria di Zephyr Town, la ridente cittadina montana in cui è ambientato il gioco, partecipando alla vita di tutti i giorni della comunità, scoprendo chi sono gli altri abitanti della città e stringendo rapporti con essi, oltre che coltivando i campi e gestendo con cura gli animali per produzione di materie prime.

La vita a Zephyr Town è tranquilla e spensierata, ma punta tutto sul mercato del sabato, il Grand Bazaar, un tempo attrattiva turistica della città ma trasformato pian piano in un piccolo mercato di paese. Il sogno del sindaco è quello, con l’aiuto del protagonista e della comunità, di tornare ai fasti di un tempo, per orgoglio personale e per riempire di gioia il cuore della mamma, figura misteriosa su cui stenderò il velo dello spoiler per non rovinarvi il piacere di giocare.



Ogni abitante di Zephyr Town ha la sua particolarità e tutti vivono per rendere migliore la vita della comunità mettendo al servizio di tutti le proprie capacità, spingendo il giocatore a migliorare i rapporti con ognuno di loro per trarne benefici sul lungo termine, sia per lo sviluppo del Bazaar che per lo sviluppo di alcune aree del gioco. Molto importanti per lo sviluppo del gioco sono anche i mulini a vento, che utilizzeremo per modificare gli oggetti e trasformarli in oggetti di maggiore valore o di diversa utilità e che in base alle stagioni ed alla forza del vento dovranno essere gestiti al meglio per essere quanto più produttivi possibili.



Parlando in termini di gameplay quindi saremo chiamati a organizzarci la nostra settimana al meglio per arrivare preparati ad aprire il nostro banco al mercato del sabato, per esporre la nostra merce migliore e raggiungere gli obiettivi prefissati per far salire di rango e prestigio il nostro mercato, aiutando la comunità a tornare ai vecchi tempi. Obiettivi semplici, che richiederanno di guadagnare un certo quantitativo di denaro al sabato e di aiutare gli abitanti ad aprire nuovamente i loro banchi, portandogli i materiali necessari prima della scadenza sul calendario.

Un calendario che, come da tradizione della serie, suddivide le annate in quattro stagioni da 31 giorni, ognuna con le proprie attività di comunità a cui partecipare durante il corso dell’anno. Gare di addestramento di animali, gare di cucina, corse con i cavalli o semplici “Giornate della Zucca” serviranno a far crescere l’affinità con i vari personaggi ed a immergerci in quella che è una vita di comunità e di condivisione per un obiettivo comune, oltre che a metterci in mostra e a permetterci di vendere a prezzo maggiore determinati prodotti legati magari ad un nostro animale che ha vinto diversi premi (una mucca vincitrice di diversi premi, ad esempio, produrrà un latte di valore maggiore).

Grand Bazaar!

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar punta ovviamente tutto sulla crescita del mercato cittadino del sabato, spingendo il giocatore a fare scelte strategiche per progredire quanto più velocemente nella main quest. Durante la giornata di sabato dovremmo allestire il nostro angolo di mercato con le migliori merci da vendere e abbellendolo con diverse decorazioni che modificheranno, in modo abbastanza significativo, il nostro rendimento.

Il mercato ha due fasce orarie, una al mattino e una al pomeriggio ed alcuni trend da seguire per invogliare le persone a comprare i nostri prodotti e venderli ad un prezzo maggiorato. Ovviamente questi trend sono stagionali e puntano quindi sui prodotti tipici della stagione in corso, invogliando il giocatore a sfruttare al massimo ogni piccola fonte di guadagno stagionale per massimizzare al meglio i guadagni.

Con l’avanzare della storia principale e il superamento di diversi obiettivi, anche gli altri abitanti torneranno a far parte del mercato cittadino, offrendo a noi prodotti o servizi unici disponibili solo in quella giornata, che già dalle primissime fasi di gioco si rivelerà essere la giornata da sfruttare nel miglior modo possibile per influenzare in positivo il resto della settimana.

Musiche, accoglienza e dolcezza

Ora che abbiamo spiegato le meccaniche base di STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, è giusto soffermarci un attimo anche su altri punti che secondo me sono fondamentali per valutare in modo ancora più positivo questo titolo.



Per tutta la durata della nostra permanenza a Zephyr Town saremo sempre e costantemente attenti ad ogni nostra azione per gestire al meglio i tempi delle giornate ed essere, allo stesso tempo, il più produttivi possibili per il mercato e per soddisfare le richieste degli altri personaggi del villaggio in modo da avere un grande guadagno al sabato e migliorare la vita di tutti i giorni del protagonista.



In questo mood in continuo contrasto tra la vita rilassata che il gioco vuole suggerire e la grande operatività che serve per progredire velocemente nella storia, giocano un ruolo fondamentale le musiche e lo stile grafico curato e delicato scelto per la produzione. Un mix davvero accattivante che già dopo poche ore di gioco sarà riuscito a catturare con una colonna sonora leggera e spensierata ma piena di sfumature che cambiano a seconda dell’attività o del luogo visitato.

Accompagnare il giocatore

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar è quello che noi fan della saga stavamo aspettando dal nuovo capitolo, tuttavia mi rendo conto di far parte di una nicchia di videogiocatori che ama questo genere e che sapeva esattamente cosa aspettarsi da questo nuovo titolo.

Se il “more of the same” sia un male o un bene dipende molto dai gusti e da cosa si va a ricercare in un gioco, tuttavia volendo analizzare nel dettaglio alcune scelte di questo nuovo capitolo mi viene da sottolineare quando il gioco accompagni il giocatore.

Dopo diverse ore di gioco mi è sembrato di scorgere una certa linea guida all’interno del gioco e di come si approccia al giocatore, aiutandolo praticamente sempre in quelle situazioni nel quale altrimenti si sarebbe trovato in estrema difficoltà.

Prima degli eventi cittadini, il sindaco farà visita al protagonista regalando gli strumenti necessari per poter partecipare all’evento, togliendo di fatto il rischi di arrivare impreparati ad alcuni eventi. Così come la ricerca di determinati materiali, per potenziare i nostri strumenti ad esempio, da un momento all’altro non è stata più ardua perché il tasso di comparsa è decisamente aumentato.

Questo ovviamente porta ad uno scorrere senza intoppi della trama principale, che con un pizzico di gestione delle risorse e un occhio attento per quanto riguarda il non vendere oggetti importanti o il gestire bene i tempi dei mulini per la produzione di materiali porterà a sviluppare costantemente e senza grossi freni il mercato cittadino.

Una scelta che forse è percepibile solo da chi ha già giocato ad altri titoli della saga o che è abituato a giocare questo genere di giochi, ma che sembra quasi voler guidare il giocatore per non dargli la sensazione di sbagliare.

STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – Conclusioni

Prima di procedere tirando le somme di cosa è stata la mia esperienza con STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, ci tengo a fare una piccola premessa.

Seguo questa saga da quando sono piccolo e ho cercando di mettere in chiaro i punti forti e quelle che secondo me possono essere le criticità o le scelte particolari di questo nuovo capitolo della serie, tuttavia per godermi appieno un gioco che attendevo da molto, voglio essere sincero con voi lettori ed ammettere che ancora non ho visto i titoli di coda del gioco.

Ho preferito puntare ad un proseguimento della storia votato allo sviluppo del bazaar e ad essere quanto più completista possibile per tutte le missioni secondarie e i rapporti con i cittadini di Zephyr Town per darvi una visione completa e appassionata.

Quello che ci si può aspettare da STORY OF SEASONS: Grand Bazaar è un gestionale coinvolgente e che, seppur non stravolge di fatto nulla di una formula consolidata e ben strutturata, accompagna il giocatore mettendolo sempre in grado di superare ogni difficoltà proposta dal titolo. Un titolo davvero interessante se amate questo genere videoludico e che non deluderà le aspettative che si possono avere da un nuovo Story of Seasons. Un gioco davvero interessante ma che rimane per una nicchia di giocatori, perché per quanto accompagni il giocatore nel suo percorso non tradisce la sua formula da gestionale slice of life, capace di intrigare e accompagnare per ore ma nella dolce ripetitività delle sue giornate.