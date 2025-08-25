STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – Il piacere della classicità – Recensione
Mattia Lugli
È finalmente uscito su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il nuovo capitolo della saga di Story of Seasons intitolato STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. Un episodio atteso dai fan che già dai primissimi trailer sembrava voler puntare su tutti quegli elementi che rendono “classica” questa serie. Abbiamo avuto il piacere di giocarlo in anteprima in queste ultime settimane, vivendo e analizzando ogni suo piccolo anfratto, per potervi portare un’opinione quanto più obiettiva e completa possibile, senza però rovinarci il piacere di goderci il nuovo capitolo di una saga che portiamo nel cuore da sempre. Quindi, nelle prossime righe, tenterò di essere quanto più obiettivo possibile, anche quando dovrò mettere da parte il mio amore per questa saga.

