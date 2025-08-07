Death Stranding può renderci persone migliori
Luca Bavutti
- Videogiochi

Uno degli aspetti prevalenti di Death Stranding è il concetto di aiuto, presente sia a livello di trama che di meccaniche di gioco. Ma a differenza della stragrande maggioranza dei titoli multiplayer con elementi cooperativi in cui l’aiuto è un elemento necessario, Death Stranding rende l’aiuto un atto spontaneo e puramente altruistico.

Videogiochi - 7 Agosto 2025

di Luca Bavutti

