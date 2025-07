Straftat – La poesia del 1v1

Durante uno dei miei momenti di bighellonaggio su YouTube, ho notato che varie anteprime di video contenevano l’immagine di uno strano tizio grigio con una sigaretta in bocca, che sembrava essere stato modellato nei primi anni 2000. Molti di questi video avevano titoli come “Il perfetto gioco per gli 1v1” oppure “Un nuovo incredibile FPS di cui nessuno parla”. Non essendo molto appassionato di videogiochi 1v1 e data anche la natura un po clickbait dei video, per alcuni giorni ho deciso di ignorare questo trend, finchè un po per noia, un po curiosità, dopo l’ennesimo video proposto ho deciso di guardare una recensione di Straftat…e ne sono rimasto completamente rapito.

Fonte: 2duerighe.com

Dagli sviluppatori di Babbdi

Il 24 Ottobre 2024 i fratelli Lemaitre, responsabili di Baddbi, uno dei pochi videogiochi che è riuscito a catturare la vera essenza degli spazi liminali, hanno rilasciato Straftat, un titolo FPS basato esclusivamente su duelli 1v1 (si vocifera che a breve verrà rilasciato un aggiornamento che introdurrà 2v2 e free-for-all a 4 giocatori, ma saranno oggetto di recensioni future). Il primo aspetto che salta all’occhio è sicuramente la direzione artistica, in linea con quella di Baddbi il menu principale, i personaggi, le armi e soprattutto le mappe sono fortemente ispirate agli spazi liminali, backroom e all’architettura brutalista. Colori smorti, forme spigolose e questa atmosfera di totale decadenza rendono immediatamente Straftat interessante a chi è fan di questa corrente estetica, ma è quando si clicca il pulsante “play” che inizia la vera magia.

Fonte: 2duerighe.com

Puro e semplice 1v1

Se dovessi descrivere Straftat in due parole sarebbe sicuramente veloce e essenziale. Ogni partita vede due giocatori duellare attraverso svariate mappe. I match sono al meglio di 3, appena un giocatore vince 2 round guadagna 1 punto e si passa alla mappa successiva. Appena un giocatore vince un numero determinato di match vince la partita. La durata dei round di Straftat oscilla in media dai 10 ai 60 secondi, talvolta è possibile che un round si concluda in meno di 5 secondi in determinate mappe.

Nonostante la base del gioco sia a dir poco semplice, la varietà offerta da Straftat è enorme. Partiamo dalle armi: pistole, fucili automatici o semiautomatici, fucili da cecchino, armi corpo a corpo e una pletora di armi bizzarre e mai viste vengono messe a disposizione dei giocatori che devono capire come e dove usarle per riuscire ad ottenere la kill prima del loro avversario. Ogni arma ha statistiche e modi d’uso differenti che la rende unica, ovviamente alcune sono più forti di altre, ma si riduce tutto a come il giocatore riesce ad adattarsi rispetto a ciò che sta imbracciando e come si sta muovendo nell’ambiente.

Il movimento è un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione durante i duelli: chi si muove meglio, di norma, vince. Oltre al classico movimento è possibile scivolare, inclinarsi a destra e sinistra ed eseguire dei wall jump, padroneggiare questo arsenale acrobatico è necessario per avere un grande vantaggio in battaglia, soprattutto in mappe basate sulla verticalità.

Arriviamo quindi alle mappe, il fiore all’occhiello di questa perla del gaming. Da ambienti urbani a luoghi completamente surreali fino ad arrivare a veri e propri blockout (la versione di bozza di un livello, letteralmente dei blocchi posizionati in modo da dare una traccia di quello che sarà il prodotto finale), Straftat mette a disposizione più di 150 mappe in cui misurarsi contro i propri avversari (e questo solo nel gioco base, a 5 euro è possibile acquistare il DLC che ne contiene altre 70). Sono presenti mappe per lo più piatte, sviluppate in verticale o arene specifiche per scontri all’arma bianca o per un duello tra cecchini. Ogni mappa di Straftat deve essere capita e padroneggiata nell’arco di pochi secondi per riuscire a recuperare un’arma prima dell’avversario o posizionarsi strategicamente per avere una buona linea di tiro. Per fare alcuni esempi, Adobe_02 è uno scontro fra cecchini, Dragonlfy_Street_Alt un duello con armi automatiche in una città in piena guerra, TerminalPalace_00 porta i giocatori in una reinterpretazione della Black Lodge di Twin Peaks e TheSamePlace_08 (una delle mie preferite) è un vero e proprio duello alla mezzogiorno di fuoco.

Fonte: 2duerighe.com

Unione tramite il duello

Tecnicismi a parte, riprendendo ciò che ho accennato all’inizio dell’articolo, Straftat ha la strana capacità di creare una connessione fra i due giocatori duellanti. L’essenzialità del gioco e la rotazione casuale delle mappe durante una partita elimina qualsiasi tipo di meta (Most Effective Tactics Available, per farla breve è la parte strategica del gioco prima di iniziare a giocare, come sapere quale personaggio scegliere in un determinato contesto o come distribuire i punti esperienza al meglio), riducendo i duelli ad un vero e proprio sfoggio di abilità: per vincere devo essere più bravo dell’avversario, nè più nè meno. La velocità dei round e la rotazione casuale delle mappe dà la possibilità ai due duellanti di misurarsi in svariati tipi di confronto e quindi di conoscersi. Ho giocato contro avversari nettamente più bravi di me con le armi corpo a corpo, ciò mi incitava a rimanere a distanza (quando possibile) oppure match in cui compensavo la mia modesta mira con un movimento mirato a disorientare il mio sfidante.

Fonte: 2duerighe.com

Col passare dei round, durante i quali i giocatori si confrontano e si studiano, si instaura un rapporto che può svilupparsi attraverso svariati match. Infatti alla fine di una partita si viene portati in una lobby dal quale è possibile chiedere immediatamente un rematch, cosa che succede quasi sempre. Spesso chi ha vinto pensa di poter collezionare un’altra vittoria, ma chi ha perso ha ottenuto informazioni su quali sono i punti di forza e debolezza del proprio avversario, aumentando le possibilità di stravolgere la situazione.

Mi sono accorto della potenza di Straftat la prima volta che ci giocai. La mia prima partita fu contro un certo Dinomaster, con il quale ho giocato ben 3 partite al meglio di 10 (più o meno 40 round) durante i quali, pian piano, dopo alcune kill abbastanza cinematografiche da parte di uno o dell’altro, abbiamo iniziato con dei piccoli messaggi di complimenti in chat che si sono trasformati in una vera e propria conversazione fino al punto in cui ci siamo trovati a chattare mentre correvamo su e giù in una mappa; la voglia di competere si era trasformata in voglia di conoscersi e scambiare quattro chiacchiere con una persona a caso.

Giocare a Straftat con uno sconosciuto e imparare a conoscerlo solamente tramite il come gioca o pochi messaggi scambiati per chat è l’equivalente di conoscere un nuovo amico al parco, giocarci per un pomeriggio e non vederlo mai più, oppure aggiungerlo fra gli amici e attendere con ansia la prossima sessione di gioco insieme.

<p>Se vuoi discutere con noi su questo o tantissimi altri argomenti ti invitiamo a passare sul nostro <a href=”https://discord.gg/mujm7bW7″>canale Discord</a>!</p>