Yasha: Legends of the Demon Blade – Un roguelite in stile Giapponese

In questo periodo primaverile dominato dall’amatissimo Claire Obscure: Expedition 33, il nuovo e violento Doom: The Dark Ages, la notizia del rinvio di GTA 6 e l’imminente arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2 avevo bisogno di staccare con un titolo leggero ma allo stesso tempo accattivante e capace di intrattenermi.

Armato della mia inseparabile Switch ho avuto modo di giocare in anteprima Yasha: Legends of the Demon Blade, un roguelite edito e sviluppato da 7QUARK in collaborazione con Game Source Entertainment che mi ha immerso in un giappone dell’epoca Edo per raccontare la storia di una lama demoniaca e degli eventi che ruotano attorno ad essa.



Orde di demoni, boss ispirati alla mitologia Giapponese e un fortissimo occhiolino a quel gioiello di Hades sono stati gli ingredienti che mi hanno accompagnato nelle ore di gameplay passate sul titolo, fino a giungere ai titoli di coda. Ma Yasha: Legends of the Demon Blade sarà stato in grado di soddisfare tutte le mie aspettative?

3 racconti, 3 gameplay..

Iniziamo il nostro viaggio all’interno di Yasha: Legends of the Demon Blade partendo dal menù principale, che si presenta con una grafica minimale e quasi retrò ma che mette il giocatore, subito dopo un piccolo video di presentazione del gioco, davanti ad una scelta: con quale personaggio iniziare?

Una scelta che potremmo definire superflua ma che nasconde molte sfaccettature e che mostrerà tre differenti modi di approcciarsi agli scontri durante l’avanzamento delle tre differenti avventure che il titolo propone.

I personaggi selezionabili sono Shigure, Sara e Taketora, che corrispondono ai tre stili di combattimento che il giocatore sarà chiamato a padroneggiare per completare il gioco.



Shigure è un aspirante samurai con una spiccata abilità con la spada e il suo gameplay si baserà sul gestire sapientemente le due lame di cui è equipaggiata, cambiandole con il giusto tempismo per sfruttarne a pieno i poteri nascosti, dovendo imparare a leggere gli scontri ed a capire bene quando cambiare strategia.

Sara, la piccola demone del club dei perdenti, dal canto suo predilige la velocità alla potenza; con le sue due lame corte basa il gameplay sulla mobilità e su effetti attivabili con scatti e mosse combinate, padroneggiando gli scenari e cambi di battaglia.

Taketora, l’ultimo della lista ma non per importanza è il demone che ha scelto di seguire la via del Bushido (lo stile di vita dei samurai). Il suo gameplay mescola la sua possenza fisica demoniaca sfruttando i pugni e una scelta di archi con poteri particolari per gestire il campo con attacchi a distanza.



Per proseguire nelle storie si dovranno affrontare alcune run, che raccontano diversi anni di vita dei personaggi e della loro lotta contro Nove Code, dove ogni schema superato darà accesso ad un pool di potenziamenti selezionabili e dove a ogni morte (o superamento di un intera run) si potranno investire le risorse trovate in abilità passive e potenziamenti.

Risulta quindi difficile scendere nel dettaglio delle tre storie, in quanto alcuni eventi sono collegati tra i vari personaggi e appaiono in diversi momenti della narrazione, continuando a fare citazioni e nomi di personaggi già visti.

Fonte immagine: Press Kit

Loop, stile e…varietà?

L’aver deciso di improntare la storia di Yasha: Legends of the Demon Blade in diversi loop temporali è la croce e delizia di questo titolo. Le tre storie affrontano, a turno, gli stessi boss e gli stessi nemici, talvolta proponendo al giocatore anche gli stessi identici scenari durante l’avanzamento. Ogni prima volta che si affronta uno dei boss in un determinato capitolo della storia di ogni personaggio ci sarà un piccolo intermezzo narrativo che spiegherà lo svolgersi delle vicende e giustificherà lo scontro, facendo proseguire la narrazione principale del gioco.

Il pericolo di cadere in quel vortice chiamato ripetitività è sempre dietro l’angolo e il titolo rischia di diventare ridondante dopo alcuni scenari, complice il fatto che ogni storia e ogni capitolo affrontano gli stessi nemici con le stesse mosse e nelle stesse situazioni.

A salvare in calcio d’angolo il gioco vi è la varietà tra i tre personaggi, che presentano un gameplay differente, armi dedicate e richiedono un approccio diversificato e unico.

Anche lo stile grafico che a prima vista è capace di attirare e incantare a lungo andare lascerà quel senso di già visto e già affrontato che, supportato da una scelta musicale non troppo variegata, potrebbe spegnere l’entusiasmo e spingere il giocatore a favorire una build ottimale e potente, già provata nelle run precedenti, per accelerare l’avanzamento di alcuni schemi invece di sperimentare nuove armi e scoprire tutte le sue particolarità.

Fonte immagine: Press Kit

Yasha: Legends of the Demon Blade ispirato ma non troppo

Le mie ore passate su Yasha: Legends of the Demon Blade sono state, come avrete capito leggendo, piene di contraddizioni. Quasi in ogni angolo del gioco notavo una struttura simile ad Hades e uno stile grafico davvero con del potenziale (e molto fluido anche su Nintendo Switch) ma non potevo fare a meno di notare anche l’altro lato della medaglia, composto da un gameplay che prova ad essere variegato ma che si trova incastrato in pareti di ripetitività.

Un mix davvero strano che ho apprezzato nelle primissime fasi di gioco ma che consiglio di affrontare auto imponendosi della varietà. Magari affrontando prima i capitoli iniziali di ogni personaggio e poi proseguendo la storia di tutti e tre per scoprirne le novità, così da cambiare spesso gameplay e approccio per ravvivare la fiamma della scoperta man mano che si avanza.

Affrontare le storie dei personaggi singolarmente aiuta a padroneggiare al meglio i comandi e i diversi stili di gioco ma mette molto a dura prova il giocatore che rischia di rivedere sempre gli stessi scontri uno dopo l’altro ed a ritrovarsi a scegliere sempre gli stessi potenziamenti per le stesse armi per avanzare velocemente, non invogliando a sperimentare o a investire in quei potenziamenti che accrescerebbero nel lungo andare la potenza del personaggio.

La fortuna, in questo caso, sta nella durata delle singole run che risultano davvero brevi una volta padroneggiati i personaggi e scoperto la build giusta secondo il nostro stile di gioco, limitando di molto le morti e vedendo scorrere la storia di Yasha: Legends of the Demon Blade fluida e senza intoppi.