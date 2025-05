Look Outside – Orrore cosmico in pixel

Apprezzo sempre una storia con dentro del buon orrore cosmico alla Lovecraft o Junji Itō. Peccato sia raro trovare delle rappresentazioni di questo genere che non cadono nel banale, soprattutto nei videogiochi dove l’etichetta “Lovecraftiano” indica la presenza di Cthulhu e di un paio di mostri tentacolosi. Look Outside, sviluppato dal solo developer canadese Francis Coulombe e pubblicato da nientepopodimeno che Devolver Digital, è un titolo che prende seriamente il tema dell’orrore cosmico, fin dal trailer che mi ha catturato, nel quale viene presentata un’esperienza RPG horror in cui qualcosa è comparso nel cielo e basta uno sguardo per uccidere, o peggio, l’osservatore.

15 giorni rimanenti

È mattino presto, Sam (il nome placeholder del personaggio utilizzato che potremmo cambiare all’inizio del gioco) si sveglia con un il desiderio di guardare fuori dalla finestra, si alza dal letto, si avvicina alle tende, ma decide di non cedere alla tentazione, quindi si volta verso il muro per scambiare un paio di parole con Sybil, la vicina che si fa vedere attraverso dei buchi nelle pareti, che gli conferma che non bisogna, per nessun motivo, guardare fuori.

Per capire meglio la situazione Sam utilizza per un paio di ore il suo PC cercando informazioni sui siti di notizie e social media, tutti confermano la stessa cosa: nessuno sà cosa sta succedendo nel mondo esterno e chiunque abbia cercato di guardare fuori è stato trasformato in qualcosa di orrendo e sicuramente non più umano. Abbattuto e confuso Sam decide di farsi una doccia (almeno c’è ancora l’acqua calda, ma il sapone sta finendo), lavarsi i denti e…poi? Ora che si fa? Cosa succederà fra due settimane? Una cosa è certa: il frigo è quasi vuoto, bisogna uscire dall’appartamento e andare a cercare viveri e, perchè no, aiuto.

Un mix di generi

A primo impatto Look Outside sembra il classico RPG horror sviluppato su RPG Maker, con combattimenti a turni, un sistema di avanzamento di livello ed equipaggiamenti che modificano statistiche e conferiscono abilità in combattimento. Ma dopo poche ore di gioco ci si accorge di essere sì davanti ad un RPG, ma unito perfettamente con un survival horror.

I combattimenti di Look Outside sono brutali e difficili, dopo ogni scontro non si recuperano vita o stamina (utilizzata per eseguire azioni speciali legati all’arma impugnata), quindi ogni oggetto di cura deve essere utilizzato con giudizio e prima di gettarsi contro un nemico bisogna valutare se ne vale davvero la pena. Inoltre, anche se i livelli migliorano le statistiche del proprio personaggio, sono gli equipaggiamenti che ne definiscono il vero potere combattivo.

Look Outside ricalca il concetto di sopravvivenza portando il giocatore ad esplorare continuamente: le cure sono limitate, le armi corpo a corpo possono rompersi e le armi da fuoco per quanto potenti hanno bisogno di munizioni, senza contare che in 15 giorni bisognerà pur pensare a mangiare qualcosa o rifornirsi di sapone per non diventare degli stracci umani.

Ma il motivo per cui Look Outside è un’esperienza davvero particolare è per il come può essere approcciata. Dopo il brevissimo intro in cui viene indicata la scadenza dei 15 giorni, il giocatore è libero di fare quello che vuole, non viene guidato da nulla se non dalla curiosità di voler scoprire di più sui luoghi del condominio e dalle persone e creature che lo popolano. Durante le 10 ore necessarie per concludere una run è possibile ingaggiare in un gran numero di eventi che possono cambiare drasticamente la storia, portando il giocatore verso uno dei molteplici finali, mettendolo nella stessa condizione di Sam: non sapere cosa fare e come passare queste fantomatiche due settimane; paradossalmente, è anche possibile trascorrere il tempo in casa giocando ai videogiochi, facendo le parole crociate e uscire solamente per cercare qualcosa da mangiare se le cose si mettono davvero male.

Questo particolare aspetto potrebbe non piacere a tutti, ma rende Look Outside un’esperienza estremamente coinvolgente in cui l’approccio e le scelte compiute cambiano radicalmente l’esperienza di gioco.

Orrore cosmico

Uno degli aspetti più forti di Look Outside sta sicuramente nell’atmosfera cosmic horror. Oltre alla trama molto Lovecraftiana in cui la minaccia è talmente aliena alla mente umana che il semplice atto di guardarla non solo uccide, ma muta il corpo e la mente degli osservatori, molti degli elementi di Look Outside fanno onore ai migliori racconti dello scrittore di inizio ‘800. Isolamento, paura e incertezza sono temi ricorrenti durante le sessioni di gioco. Molte scelte andranno a danneggiare la salute mentale del protagonista che si interrogherà sulle conseguenze delle sue azioni: è giusto rubare dalle case di altri? Le creature, una volta persone, sono davvero senza speranza? Cosa succederà alla fine dei 15 giorni? Ha davvero senso faticare per aiutare i pochi sopravvissuti se alla fine il mondo (forse) finirà?

Questo senso di incertezza sfocia anche nel gameplay vero e proprio. Informandomi sulle varie route possibili ho notato che alcuni giocatori hanno reclutato dei personaggi che durante le mie partite mi hanno attaccato senza possibilità di dialogo. Molte situazioni in Look Outside possono essere risolte in vari modi, ma non è facile dare fiducia a mostri deformi o a persone armate che bussano alla porta chiedendo un posto dove dormire.

Un altro aspetto incredibilmente curato è sicuramente la direzione artistica. Il signor Coulombe ha fatto davvero bene i compiti per quanto riguarda il design dei mostri che incontreremo durante le nostre spedizioni nell’orrendo condominio. Da uomini con davvero troppi occhi, denti in posti inimmaginabili, arti bislunghi e molteplici teste, fino ad arrivare a agglomerati di persone fuse fra loro sembrando (e credendo di essere) esseri divini con chissà che poteri. La pixel art realizzata per Look Outside, sia a livello estetico che di design dei personaggi, abbraccia largamente molti degli aspetti e temi caratterizzanti del genere cosmic horror.

Look Outside è un titolo molto più che valido in grado di offrire un’esperienza che oscilla fra un buon RPG ad un survival horror in grado di far provare ansia, se non paura, nonostante una pixel art a primo impatto molto classica e giocosa. La presenza di molteplici finali e numerose missioni secondarie che approfondiscono e sviluppano la storia di molti dei personaggi incontrati crea un mondo vivo, denso e mutabile rispetto alle decisioni del giocatore, prestandosi a più run. L’approccio di lasciare totale libertà al giocatore può non essere apprezzato da chiunque, ma per chi vuole un’esperienza corta e impegnativa sotto più punti di vista, voli su Steam e si goda un po di orrore cosmico fatto come si deve.

