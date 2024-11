È giusto lasciar morire un videogioco?

Nei mesi scorsi è spuntata una petizione online intitolata Stop Killing Games. Creata da Ross Scott, conosciuto anche come Accursed Farm, questa iniziativa punta ad impedire agli sviluppatori di “uccidere i propri videogiochi” proibendo loro la possibilità di spegnere i server di gioco per i titoli online. Indipendentemente dall’utilità o meno di questa petizione e del suo andamento, questa vicenda mi ha portato al riflettere sul concetto dei cosiddetti dead games (i giochi morti) e ad interrogarmi sull’influenza che la “morte” di un videogioco ha sui giocatori e sul mercato.

Dead Games, cosa sono?

Quando si dichiara il decesso di un titolo, spesso le cause sono il tracollo del numero di giocatori o l’abbandono del titolo da parte degli sviluppatori tramite la chiusura dei server oppure un fermo a qualsivoglia tipo di aggiornamento, dalle patch tecniche all’aggiunta di nuovi contenuti.

Questi due fattori non sempre sono indipendenti, spesso sono interconnessi e uno può causare l’altro, o viceversa. La perdita di giocatori causa una diminuzione sostanziale dei guadagni, riducendo i fondi disponibili per aggiornamenti e la creazione di nuovi contenuti, ma d’altro canto la diminuzione del numero di giocatori potrebbe essere causata da un supporto scarno e saltuario da parte degli sviluppatori.

Ma c’è un’altra motivazione, forse la più importante, che causa la perdita di interesse da parte dei giocatori per un titolo: l’uscita di altri videogiochi. Può essere molto banale come spiegazione, ma in un mercato in cui l’offerta è molto più alta della domanda, un titolo che non ha un finale definito e definitivo, come nel caso dei live service games (Fortnite,Warframe, Hearthstone, etc etc ), il tempo di gioco dipende interamente dall’interesse dei videogiocatori verso esso e qualsiasi oscillazione nella qualità e quantità dei contenuti o l’uscita di altri titoli influisce pesantemente sul numero di giocatori.

League of Legends, uno dei live service più famosi e longevi al mondo.

Fonte: powned.it

Cambiare fa bene

Quando si decide di smetterla di giocare ad un titolo “infinito” i motivi possono essere svariati: non lo si trova più divertente, il gameplay ha iniziato ad annoiarci, gli amici con cui si faceva gruppo hanno smesso a loro volta, eccetera eccetera.

Spostarsi su altri titoli non solo ci porta ad essere più aperti mentalmente verso altri videogiochi, IP (Proprietà Intellettuali) e stili di gameplay, ma ci espone a diversi modelli di mercato cambiando sia il nostro punto di vista che quello dell’industria videoludica in generale. Un mercato in cui la maggior parte dei videogiocatori si fossilizza su un titolo o genere porta inevitabilmente ad una stagnazione dei modelli di marketing e, soprattutto, del tipo di videogiochi offerti dal mercato, d’altronde squadra che vince non si cambia.

I Battle Royale sono in costante guerra tra di loro.

Fonte: 2duerighe.com

Cercare nuovi videogiochi può far scoprire nuovi lati della propria identità videoludica e, talvolta, personale. Cambiare videogioco vuol dire essere critici e coscienti verso quello che si sta giocando, valutando un prodotto sul quale si stanno spendendo tempo e denaro, chiedendosi se ne vale effettivamente la pena e, più importante, perché.

Il chiedersi perché si sta giocando ad un determinato titolo è estremamente importante, soprattutto quando si parla di titoli live service, perché non sempre la risposta è “perché è divertente”, anzi, spesso le motivazioni sono altre e sono indotte dagli sviluppatori stessi.

“Non uccidete il nostro gioco”

In un mercato pieno zeppo di possibilità di scelta, dal punto di vista del produttore/venditore fidelizzare e trattenere i propri clienti è la tattica vincente (degli studi hanno dimostrato che acquisire un nuovo cliente ha un costo 5 volte maggiore che mantenerne 1), in un’economia del genere “mors tua vita mea” più che un detto è la legge. Questo aspetto del mercato videoludico ha portato alla nascita di molti titoli live service che, per mantenere costanti i guadagni, nel corso degli anni hanno drasticamente perso qualità, portando i propri giocatori a giocare non per divertimento ma per altri motivi.

Elementi come stagioni competitive eccessivamente corte (o divise in sotto-stagioni), Battle Pass e cosmetici o modalità di gioco temporanee causano nei giocatori la tanto odiata FOMO (Fear Of Missing Out, il nostro Michelangelo Casto ha scritto un approfondimento a proposito), portandoli a continuare a giocare non per divertimento ma per paura di rimanere indietro rispetto agli altri. Questi modelli di mercato non sono oggettivamente cattivi, sbagliati o malvagi, d’altro canto bisogna guadagnare in un modo o nell’altro, ma la smania di mantenere vivi i live service ha portato ad un loro utilizzo eccessivo e sbagliato.

Solo 21 ore per acquistare questi cosmetici, chissà se potranno essere acquistati in futuro…meglio non rischiare no?

Fonte: 2duerighe.com

Overwatch è un perfetto esempio di come voler mantenere un gioco vivo può causare enormi problemi: loot box con probabilità di riscatto di oggetti rari eccessivamente basse, false promesse da parte di Activision-Blizzard, fino all’inserimento dei nuovi personaggi nel Battle Pass, andando a creare una situazione pay-to-win, fortunatamente risolta. Un altro esempio lo si può trovare in Apex Legends in cui i primi eventi stagionali (Halloween, Natale, etc etc) portavano ai giocatori nuove modalità curate, modifiche divertenti alle mappe e cosmetici belli ed interessanti che, col tempo, hanno peggiorato in qualità e quantità; dando come unica motivazione ai giocatori quella di spendere tempo e soldi non per ottenere qualcosa di bello, ma solamente qualcosa di limitato.

Divertimento, non lavoro

Spesso ci dimentichiamo che videogiocare è un piacere e non un dovere. Ovviamente chiunque è libero di giocare quanto vuole a quello che vuole, ma in un mercato che sta virando più verso la parte economica oscurando quella artistica, è bene ricordarsi perché si è deciso di giocare ad un determinato titolo: divertirsi, non spendere tempo e soldi per ottenere l’ennesimo costume alternativo per un personaggio inutile.

Il cambiamento e la sperimentazione sono sempre positivi: aiuta i giocatori, e di conseguenza sviluppatori e publisher, a capire cosa piace e non. Citando un post su X di Bucky, Global Community Manager di Pocketpair, sviluppatori di Palworld, a proposito del tracollo della playerbase del gioco: “Play lots of games, try different genres, and frequently flick through indie libraries to find hidden gems” (“Giocate a tanti giochi, provate nuovi titoli, e sfogliate le librerie indie per trovare perle nascoste”).

Se vuoi discutere con noi su questo o tantissimi altri argomenti ti invitiamo a passare sul nostro canale Discord, oppure ad iscriverti alla nostra non spammosa newsletter!