Piczle Cross: Story of Seasons – Il modo di rilassarsi, giocando!

Mancano poche ore all’arrivo sul mercato videoludico di Piczle Cross: Story of Seasons, l’ultimo lavoro dello studio giapponese di Rainy Frog, disponibile dal 27 febbraio su Nintendo Switch e Pc.

Raramente portiamo titoli di questo genere nei nostri approfondimenti ma in questo specifico caso il nostro amore per i puzzle game basati sui Nonogram e quello per la saga di Story of Seasons ci hanno impedito di non parlarne.

Potremmo mentire dicendo di essere riusciti ad allontanarci dalle atmosfere magiche di Stardew Valley o di quelle sabbiose di My Time at Sandrock di qualche mese fa, ma la verità è che anche queste ultime settimane la nostra redazione ha allevato animali, fatto crescere colture ed ammirato il cambiamento di stagione all’interno della propria fattoria…ma solo completando schemi e risolvendo enigmi!

Vi state chiedendo come è possibile?

Piczle Cross: Story of Seasons è una piccola lettera d’amore ad una storica saga, capace di trasmettere il mood dolce e rilassato di Story of Seasons ma tramite un gameplay completamente diverso.

Piczle Cross: Story of Seasons come si gioca?

Spiegare le meccaniche alla base di Piczle Cross: Story of Seasons è molto semplice: il giocatore sarà impegnato a risolvere circa 350 schemi di nonogram raffiguranti figure storiche o strumenti ed oggetti utilizzati all’interno di tutta la saga di Story of Seasons, partendo da schemi molto semplici fino ad arrivare a ricchi puzzle composti da più schemi combinati.

Il nonogram, per chi non lo conoscesse, è un rompicapo grafico in cui le caselle all’interno di una griglia devono essere colorate o lasciate in bianco in base ai numeri posti ai bordi di essa. L’avventura inizia con un piccolissimo tutorial che immette il giocatore nei classici schemi iniziali 5×5, spiegando in pochi passi le meccaniche ai novizi e lasciando al giocatore la libertà di scegliere come procedere negli schemi di gioco in base a quale difficoltà vuole raggiungere.

La particolarità di questo titolo di Rainy Frog, ed il motivo per cui siamo stati incuriositi ed attratti da questa nuova produzione, è che mano mano che il giocatore completerà schemi in gioco, la vita della fattoria alle spalle della schermata di gioco evolverà. I giorni passeranno, le colture cresceranno e verranno raccolte e piano piano anche le stagioni inizieranno a susseguirsi, facendo vivere di background la crescita della nostra attività come se stessimo giocando ad un titolo della saga di Story of Seasons.

Fonte immagine: Press Kit

Accessibilità e Relax

Risolvere nonogram è rilassante e stimolante ma può anche risultare un’attività difficile quando gli schemi iniziano ad essere troppo grandi o molto dispersivi. Gli schemi iniziali da 10×15 con poche caselle da colorare sono gli esempi perfetti per chi non conosce il gioco ed inizia ad approcciarsi alla sua particolarità.

Il senso di smarrimento del non sapere dove piazzare la prima casella colorata è il primo passo da superare per iniziare a macinare schemi sui nonogram e può essere tosto se il gioco non accompagna il giocatore nel giusto modo.

Fortunatamente Piczle Cross: Story of Seasons è stato pensato in modo differente rispetto a molti giochi della concorrenza, soprattutto quelli free to play, mettendo da parte la componente sfida e sostenendo il giocatore nel giocare il gioco secondo il suo approccio e il suo stile.

Il menù offre tantissimi spunti di personalizzazione dell’esperienza di gioco, rendendo accessibile davvero a tutti questa produzione. Dai suggerimenti semplici come l’auto compilazione dei campi vuoti (le righi o le colonne con 0 come numero di colorati), fino all’indicatore degli errori ci saranno davvero funzionalità per ogni stile di gioco, riuscendo a rendere più o meno difficile la partita a seconda di quello che è il volere del giocatore stesso.

Una scelta particolare, che vota il gioco ad un accessibilità infinita sacrificando però quasi totalmente la sfida (non c’è un impostazione per le “vite” ad esempio, come in molti titoli di nonogram sugli store).

Volendo poi trovare davvero un difetto a questa produzione, anche se ammettiamo che questo è principalmente un discorso personale e di gusto, ci saremmo aspettati un comando touch per lo schermo portatile della nostra Nintendo Switch, un piccola aggiunta che avrebbe dato un sacco di valore aggiunto alla produzione, ma che purtroppo manca.

Fonte immagine: Press Kit

Una lettera d’amore

Piczle Cross: Story of Seasons è una delicata lettera d’amore sotto forma di videogioco per la saga di Story of Seasons. Che voi siate amanti del brand o che voi non abbiate mai sentito parlare di esso, giocando a questo capitolo di Piczle Cross riuscirete ad immergervi all’interno della sua magia.



Le musiche della saga verranno riprodotte durante la vostra avventura e potrete ascoltarle all’interno del riproduttore musicale inserito nella schermata iniziale di gioco, ed ogni volta che completerete uno schema le informazioni relative all’oggetto o al personaggio verranno aggiunte all’almanacco, che piano piano diventerà una vera e propria guida al mondo di Story of Seasons.

Ovviamente Piczle Cross: Story of Seasons rimane un gioco di nicchia, per gli amanti dei rompicapi e del nonogram, ma questa sua nuova interazione ci ha regalato davvero diverse ore spensierate assaporando, anche solo da lontano, momenti magici vissuti in Story of Seasons. Gli schemi puzzle, costruiti da più nonogram insieme, raccontano la storia dell’evoluzione delle stagioni e della vita tipica del gioco, rappresentando gli eventi tipici delle annate e dello scorrere della vita.

Un viaggio pensato principalmente per gli amanti del genere e del brand ma con un occhio di riguardo anche a chi non conosce il mondo di gioco, con tante informazioni e spunti per incuriosire nuovi giocatori ad affacciarsi in una saga senza tempo.