Suicide Squad: Kill the Justice League – Vittima del mercato videoludico?

In queste ultime settimane passate a giocare a Suicide Squad: Kill the Justice League mi è capitato spesso di confrontarmi con amici e colleghi sul titolo e sulla bufera mediatica nata poco dopo la sua uscita sul mercato. Tra problemi al lancio che minavano l’esperienza di gioco e un malcontento generale per la formula scelta da Rocksteady Studios per questa nuova avventura con gli supereroi della Dc Comics, sembra proprio che la sgangherata banda di eroi improvvisati non sia riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico.

Tuttavia dopo diverse ore di gioco non ho potuto far altro che domandarmi: Cosa c’è di sbagliato in tutto questo?

Suicide Squad: Kill the Justice League non sarà all’altezza della serie di Batman: Arkham, titoli amati alla follia dai fan dell’uomo pipistrello e di tutti i personaggi a lui annessi, ma non ritengo nemmeno che i bug iniziali dell’early access del gioco abbiano influenza così tanto le vendite del gioco.



Cos’è che allontana così tanto l’utenza da Suicide Squad: Kill the Justice League: il suo gameplay? La sua storia? I personaggi? La formula con cui è stato concepito?

Oppure semplicemente non c’è stata abbastanza chiarezza sul contenuto pubblicato da Warner Bros Studios?

Suicide Squad o Justice League, chi sono i buoni?

La trama di Suicide Squad: Kill the Justice League è concentrata sulla Suicide Squad, una banda male assortita di anti eroi che, attraverso un ricatto, vengono liberati dal carcere di Arkham Asylum per essere inviati come pedine sacrificabile in una missione con un tasso di successo decisamente basso.

La minaccia da scongiurare è quella di Brainiac, un entità approdata a Metropolis con una nave a forma di teschio e che sembra voler distruggere ogni forma di vita sulla terra per ricostruire il mondo secondo la sua volontà.

A difesa della terra si è schierata la Justice League che, a quanto pare, non è stata in grado di resistere all’influenza malvagia di Brainiac ed ora serve quest’ultimo nel suo malsano piano di riscrivere il mondo.

Andremo quindi ad interpretare un’avventura in pieno stile The Boys, dove il ruolo di buoni e cattivi viene invertito e dove bisognerà trovare il modo per far fronte alla minaccia di superuomini quali Flash e Lanterna Verde, ed ovviamente ai loro devastanti poteri.

Una narrativa votata principalmente al far vivere al giocatore un’esperienza videoludica sopra le righe, con dialoghi divertenti che spesso prendono in giro sia i protagonisti stessi che tutte le personalità di spicco che l’ambientazione ha da offrire. Non mancheranno certo tipici antieroi come Pinguino, Poison Ivy ed il tanto amato Enigmista (con tanto di enigmi al seguito da scovare per la mappa di gioco), il tutto amalgamato a lunghe sequenze animate che snoccioleranno la trama principale dell’opera.

Fino a qui, Suicide Squad: Kill the Justice League non si discosta molto da quello che era stato annunciato prima del suo rilascio ma è forse nella formula di gameplay che il titolo potrebbe aver tradito le aspettative dell’utenza, proponendo una formula di shooter in terza persona con forti richiami ai più famosi game as a service quali Destiny e compagni.

Suicide Squad: Kill the Justice League che gioco è?

Tocchiamo ora il tasto dolente che spesso ho sentito contestare al titolo: il gameplay.

L’avventura di Suicide Squad: Kill the Justice League è composta da diverse missioni sparse per la mappa di Metropolis e man mano che si procederà con i capitoli della storia principale, verranno sbloccate sempre nuove attività da svolgere, con nemici sempre più forti e con variabili differenti a seconda di quale sarà l’obiettivo finale.

Avremo a disposizione i quattro anti eroi della Suicide Squad da utilizzare: King Shark, Harley Quinn, Deadshot e Captain Boomerang. Ognuno di essi acquisirà esperienza e salirà di livello a seconda di quanto lo useremo durante queste missioni ed ognuno avrà il suo albero delle abilità che lo differenzia sempre maggiormente dagli altri tre pian piano che i livelli aumentano, votando ogni singolo eroe ad un ruolo più o meno preciso all’interno del party.

King Shark ad esempio si potrebbe definire il tank del gruppo, con una buona resistenza, armi lente e pesanti e una grande forza per gli attacchi ravvicinati, al contrario di Deadshot il quale è specializzato negli attacchi a lunga gittata o Harley Quinn con detonazioni e raffiche brevi ma frequenti, portando così il giocatore a dover scegliere il proprio protagonista anche in base al suo stile di gioco.

Anche nell’esplorazione i quattro si differenziano in modo significativo, e per quanto il gioco suggerisca di cambiare personaggio a seconda delle missioni, facendolo entrare in modalità adrenalina quando la trama tocca punti a lui molto vicini, alcuni tra loro hanno nettamente una maggiore versatilità rispetto ad altri.

Anche il gunplay di Suicide Squad: Kill the Justice League è decisamente ben fatto e divertente da giocare. Le fasi di shooting sono fluide, veloci e caotiche e il feeling con le armi è soddisfacente e stimolante, con tanto di mosse speciali ricaricabili e sceniche e abilità che si attivano solo a determinati valori del contatore di combo.



Ma allora cosa c’è che non va?

Tranne in alcuni casi specifici con missioni importanti ai fini della trama principale, il vero punto negativo della produzione di Rocksteady risiede nella sua formula.

Metropolis resterà sempre uno sfondo a tanti piccoli scenari di guerriglia sparsa, dove sarà il giocatore a dover fare la spola tra il punto A ed il punto B per attivare la missione di turno, sconfiggere nemici più o meno potenziati, recuperare superstiti o raccogliere dati e potenziamenti, prendere le armi di ricompensa e spostarsi al nuovo punto per ripetere..

Per quanto questa formula possa divertire, soprattutto grazie al suo sistema di shooting, dopo diverse ore di gioco il senso di ripetitività si inizierà a far sentire, sia in single player che in multiplayer, e se non fosse per i collezionabili dell’Enigmista sparsi per la mappa di gioco, la città di Metropolis risulterebbe solo uno sfondo inanimato e poco attraente, senza reali punti di interesse.

Una struttura che avrebbe dato il meglio di sé in un gioco multiplayer online ricco di sfide e votato alla cooperazione tra i giocatori ma che non sempre si sposa bene con l’impatto fortemente narrativo delle missioni della trama principale di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League merita una chance!

Dopo aver passato diverse ore tra le sparatorie folli e frenetiche del nuovo titolo di Rocksteady, tuttavia, non mi sento di bocciare questo titolo. Anzi, ritengo che purtroppo, l’utenza sia stata fin troppo critica nei confronti del titolo.



Suicide Squad: Kill the Justice League forse non è un titolo fresco per il mercato attuale, presenta una struttura interna fatta di piccole missioni mordi e fuggi votate a far casino insieme agli amici e che talvolta sembrano inserire frammenti di trama solo per dare un contorno variopinto all’opera.

La struttura tipica dei “game as a service” sembra sposarsi poco con la narrativa e purtroppo non rappresenta una sfida troppo articolata nel suo gameplay, dove il gameover spesso arriverà a causa solo del numero troppo alto di nemici nella zona e, di conseguenza, di una frenesia e caoticità eccessiva.

Tuttavia se lo si approccia proprio come tale, il gioco risulterà essere un ottimo shooter in terza persona, ricco di spunti e pieno di abilità interessanti da mettere sul campo per far fronte alla mole sempre maggiore di nemici a schermo. L’albero delle abilità personalizza i quattro antieroi per dare un maggior spessore al gameplay ma allo stesso tempo, lascia libero il giocatore di creare la propria build per poter utilizzare il personaggio preferito con lo stile di arma più comodo.

Ovviamente la mobilità è una questione a parte, King Shark e Deadshot risulteranno decisamente più accessibili nelle prime fasi gioco rispetto a Captain Boomerang e Harley Quinn (il primo di sposta teletrasportandosi con il suo boomerang, mentre la signorina del quartetto utilizza il drone dell’uomo pipistrello per altalenarsi tra i palazzi) ma dopo aver preso dimestichezza con le diverse particolarità di ognuno, sembrerà di avere quattro stili di gameplay all’interno dello stesso team.



Suicide Squad: Kill the Justice League non sarà forse il gioco sui supereroi che i fan si sarebbero aspettati ma ha decisamente diversi punti positivi a suo favore e non mi pare giusto penalizzarlo solo per la sua struttura ludica. Il suo gameplay è differente e per questo punta inevitabilmente ad un pubblico diverso da chi, ad esempio, ha amato le gesta di Batman nella serie di Arkham.

Ed è stata forse questa scelta di Rocksteady a portare all’eccessivo malcontento dei giocatori al day one. Una formula ludica che non sembra sposarsi bene con il gioco che sta accompagnando e che sembra non essere al passo con i tempi videoludici moderni al punto tale da non risultare troppo accattivante nemmeno per gli appassionati dei supereroi DC e di tutti i personaggi e le ambientazioni legate ad essi.