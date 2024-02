The Finals – Un nuovo modo di fare gli FPS

Dopo un lungo periodo di attesa composto da 2 closed beta e un’open beta, il 7 Dicembre 2023 The Finals è stato rilasciato portando una ventata d’aria fresca nel panorama dei titoli FPS competitivi. Sviluppato da Embark Studio, fondato nientepopodimeno che da Robert “Patrick” Söderlund ex CDO (Chief Design Officer, ovvero il responsabile della progettazione) presso DICE, in pratica una delle teste dietro al franchise di Battlefield.

The Finals si presenta come un FPS competitivo ambientato in uno show digitale dove i partecipanti si danno battaglia per compiacere i tanto acclamati sponsor in modalità di gioco simil cattura la bandiera in arene totalmente distruttibili.

Can you reach The Finals?

The Finals si discosta dagli FPS competitivi del momento, grazie ad alcune variazioni apportate ai classici modelli di design del genere, iniziando dalle modalità di gioco. The Finals, per ricalcare l’ambientazione ispirata agli show televisivi, fa dei soldi il suo punto focale: guadagna più dei tuoi avversari per portare a casa la vittoria. Le modalità di gioco, al momento, sono due: quick cash e bank it. In bank it (modalità principale, proposta anche nelle partite classificate) 3 squadre si trovano a combattere per recuperare delle casseforti (vault) che devono essere portate a dei punti di estrazione (cashout) dove, dopo un certo tempo, incasseranno i soldi contenuti. Bank it è invece una modalità un po più blanda (e meno tattica) in cui i vault esplodono in un mare di monetone giganti che aumentano l’incasso del giocatore che, per confermare il guadagno, dovrà depositarlo nei vari punti di estrazione facendo attenzione a non essere eliminato. I match di The Finals sono un alternarsi fra un ruba la bandiera e difesa/attacco di un punto di controllo. I team sono composti da 3 giocatori, quando si viene eliminati c’è la possibilità di essere riportati in vita o di respawnare autonomamente (ricomparendo lontano dal combattimento), se un team viene completamente eliminato il tempo di respawn sarà maggiore. Questo sistema di eliminazione e respawn va a creare delle dinamiche di combattimento molto simili a quelle dei battle royale: perdere l’intera squadra non risulta in un game over, ma si cade in una posizione di forte svantaggio, soprattutto se si prende in considerazione che nelle modalità competitive i giocatori possono auto-resuscitarsi solo 2 volte.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Uno dei punti di spicco di The Finals è nelle mappe di gioco. Questi ambienti sono progettati e realizzati in modo da essere belli da vedere e da giocare. Ognuna delle mappe presenta caratteristiche uniche che spiccano nelle varie fasi di gioco.

Al momento sono presenti 4 mappe:

Seoul 2023: ambientata fra i grattacieli della capitale sudcoreana. Questa mappa è caratterizzata da tetti connessi fra di loro con zip line e jump pads ; ambienti molto aperti ed edifici pieni di vetrate, il sogno di ogni cecchino.

ambientata fra i grattacieli della capitale sudcoreana. Questa mappa è caratterizzata da tetti connessi fra di loro con e ; ambienti molto aperti ed edifici pieni di vetrate, il sogno di ogni cecchino. Monaco 2014: una grande cattedrale circondata da una piccola zona residenziale. Questa mappa si basa su una ragnatela di piccoli ambienti interconnessi e non; avere sotto controllo gli edifici intorno a sé è la chiave per riuscire ad uscirne vittoriosi.

una grande cattedrale circondata da una piccola zona residenziale. Questa mappa si basa su una ragnatela di piccoli ambienti interconnessi e non; avere sotto controllo gli edifici intorno a sé è la chiave per riuscire ad uscirne vittoriosi. Las Vegas 2032: reinterpretazione della capitale del peccato e del gioco d’azzardo. Las Vegas è l’ultima mappa aggiunta ed è caratterizzata da molti ambienti chiusi interconnessi fra di loro; aprirsi varchi fra pareti e soffitti è necessario per raggiungere velocemente i vari luoghi di interesse.

reinterpretazione della capitale del peccato e del gioco d’azzardo. Las Vegas è l’ultima mappa aggiunta ed è caratterizzata da molti ambienti chiusi interconnessi fra di loro; aprirsi varchi fra pareti e soffitti è necessario per raggiungere velocemente i vari luoghi di interesse. Skyway Stadium: a tratti simile a Monaco 2014, Skyway Stadium presenta una zona residenziale, degli uffici moderni, un pomposa villa e un enorme cantiere. Forse la mappa più anonima di tutte, ma la varietà degli ambienti richiede una riorganizzazione strategica in relazione alla sezione in cui ci si trova.

Oltre ad avere un level design impeccabile, l’alta distruttibilità delle mappe di gioco aumenta la varietà dei match di The Finals: in relazione alla composizione e lo stile di gioco dei team, alla fine di una partita ci si potrebbe trovare davanti alla mappa originale come ad una distesa di macerie e detriti.

Se dovessi descrivere il gameplay di The Finals in due parole userei creatività e libertà, e uno degli aspetti che eleva la libertà nel gameplay è il sistema di classi.

Tutte le classi presentano statistiche diverse (dimensione, velocità e vita), armi corpo a corpo e a distanza e gadget unici, vediamole brevemente:

LIGHT: piccolino, veloce e letale. Il light è equipaggiato con abilità tattiche che lo rendono difficile da colpire e individuare (invisibilità, scatto evasivo e rampino) e armi degne di un assassino (pistola silenziata, fucile da cecchino, spada, pugnali da lancio e molte altre). Il compito della classe leggera è quella di far fuori i componenti delle squadre avversarie isolate dai loro compagni; con un po di astuzia e abilità il light riesce tranquillamente a vincere ogni duello, soprattutto grazie a gadget come la stun gun.

piccolino, veloce e letale. Il light è equipaggiato con abilità tattiche che lo rendono difficile da colpire e individuare (invisibilità, scatto evasivo e rampino) e armi degne di un assassino (pistola silenziata, fucile da cecchino, spada, pugnali da lancio e molte altre). Il compito della classe leggera è quella di far fuori i componenti delle squadre avversarie isolate dai loro compagni; con un po di astuzia e abilità il light riesce tranquillamente a vincere ogni duello, soprattutto grazie a gadget come la stun gun. MEDIUM: presentata come la classe di supporto, la classe media potrebbe essere considerata la scelta più versatile di The Finals. Le armi a sua disposizione spaziano dai classici fucili d’assalto, a fucili a colpo singolo semi-automatici, lanciagranate e addirittura un scudo antisommossa munito di manganello. A livello di abilità tattiche il medio si trova a poter scegliere fra una beam gun curativa (molto simile a quella del medico di Team Fortress 2) o una torretta automatica, mentre per quanto riguarda i gadget può far affidamento su un vasto assortimento di granate, mine e dispositivi traccianti. Il compito dei giocatori che scelgono la classe media varia tra il medico da combattimento e il difensore : riempire un punto di controllo con mine e torrette e godersi i fuochi d’artificio appena un avversario entra è un piacere unico.

presentata come la classe di supporto, la classe media potrebbe essere considerata la scelta più versatile di The Finals. Le armi a sua disposizione spaziano dai classici fucili d’assalto, a fucili a colpo singolo semi-automatici, lanciagranate e addirittura un scudo antisommossa munito di manganello. A livello di abilità tattiche il medio si trova a poter scegliere fra una beam gun curativa (molto simile a quella del medico di Team Fortress 2) o una torretta automatica, mentre per quanto riguarda i gadget può far affidamento su un vasto assortimento di granate, mine e dispositivi traccianti. Il compito dei giocatori che scelgono la classe media varia tra il e il : riempire un punto di controllo con mine e torrette e godersi i fuochi d’artificio appena un avversario entra è un piacere unico. HEAVY: goffo e lento, ma grosso e forzuto, la classe pesante è specializzata nel trovare strade alternative sfondando o facendo esplodere pareti e soffitti. Gli equipaggiamenti della classe pesante si specializzano nella difesa dei punti di controllo: armi a medio e corto raggio, lanciarazzi, scudi e strutture protettive sono strumenti che possono plasmare il campo di battaglia a proprio vantaggio.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Kaboom? Yes Rico, Kaboom

Se non l’avete ancora capito, The Finals è un gioco in cui le cose esplodono, ma intendo proprio tutte le cose. The Finals fa della distruttibilità la sua caratteristica principale, ma non si limita a rendere tutto altamente distruttibile (il che è già impressionante, ma ci arriviamo dopo), distruggere l’ambiente di gioco è necessario e perfettamente implementato nel meta (ovvero il lato tattico/strategico del gioco) dell’intera esperienza di gioco.

Ma prima di parlare di come la distruttibilità si integra nel gameplay, trattiamo il suo lato tecnico: The Finals gira liscio come l’olio, i requisiti minimi su pc sono risibili in confronto alle performance offerte. Ogni edificio può essere fatto a pezzi e ogni detrito ha una sua fisica molto precisa e realistica. Questo livello di ottimizzazione è dato dal fatto che i client (ovvero il dispositivo su cui si gioca) non fanno altro che renderizzare le immagini dalle informazioni ottenute dal server, il quale compie tutti i calcoli sulla fisica della partita che si sta giocando. A livello tecnico, Embark è il primo team di sviluppo che è stato in grado di creare un sistema così performante su larga scala, creando un prodotto incredibilmente ottimizzato.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Ma arriviamo al succo della questione, perché distruggere gli ambienti in The Finals è così utile (oltre che divertente)? Beh la risposta è abbastanza semplice: se ho un gruppo di nemici rintanati in una casa, perché devo entrare a stanarli quando posso semplicemente…buttare giù la casa?

Le mappe di The Finals sono progettate tenendo in considerazione l’estrema distruttibilità degli ambienti, piazzando alcuni punti di interesse in sezioni scomode da raggiungere se non distruggendo parti dell’ambiente circostante.

Questo aspetto rende i match di The Finals estremamente vari e cinematografici: ho visto partite ribaltate grazie a delle trovate uniche come bucare il pavimento per bloccare le entrate delle zone di cashout e persino usare i jump pads come trappole per disorientare i nemici.

L’alto grado di distruttibilità di The Finals lo rende un’esperienza unica rispetto agli altri FPS in mercato, rimanere fermi è impossibile, dato che sono poche le coperture che non possono essere fatte saltare per aria.

Fonte immagine: 2duerighe.com

The Finals si presenta come un ventata d’aria fresca in un panorama videoludico ormai saturo di Battle Royale e di shooter tattici alla Valorant o Counter-Strike. La prima creazione di Embark Studio promuove un gameplay veloce, creativo, cinematografico e, soprattutto, approcciabile da giocatori di diverso tipo, sia competitivi che non. L’alto grado di distruttibilità, oltre ad essere tecnicamente eccellente, è una novità molto interessante ed implementata perfettamente nell’esperienza di gioco.