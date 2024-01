Baldur’s Gate 3 – Dai dadi al controller

Dell’ultima fatica dello studio belga di Larian Studios si è letto letteralmente di tutto in questi mesi, tra elogi alla sua trama articolata e ben narrata, guide a come affrontare alcune sfide nel gioco o al dove scovare alcuni segreti nascosti, fino a trovarsi degli strani video su Tik Tok in cui si insegna come ricreare Goku di Dragon Ball mescolando diverse classi giocabili.



Insomma, Baldur’s Gate 3 è stato (ed è tutt’ora) un successo su tutti i fronti, sia per il suo comparto tecnico, che per il suo storytelling è riuscito a guadagnarsi senza troppa fatica uno spazio tra i grandi nomi dei videogiochi di ruolo e, di conseguenza, anche la sua vittoria ai Goty 2023 sembrava alquanto scontata e prevista da quasi tutti gli appassionati.

Un successo talmente grande da aver avvicinato al genere anche una grossa fetta di utenza non troppo affine con questo genere, che è rimasta piacevolmente colpita ed affascinata dall’enorme e imponente mole di attività e racconti presenti nell’opera, questo anche grazie alla maestria con cui le regole di Dungeons and Dragons sono state adattate al videogioco.



Oggi infatti non vogliamo fare la classica recensione di Baldur’s Gate 3, bensì una sorta di analisi/approfondimento sfogliando, almeno concettualmente, quelli che sono i manuali su cui si basa il gioco di Larian Studios, per valutare pregi e difetti dell’adattamente di un regolamento complesso ed articolato come quello di Dungeons and Dragons.

Tirate iniziativa, inizia Baldur’s Gate 3

Per riuscire a fare entrare nel pieno di questo articolo anche chi non mastica manuali di giochi di ruolo penso sia necessario fare una piccola premessa. Baldur’s Gate 3 è un videogioco di ruolo in tutto e per tutto, con una trama molto articolata e composta da diverse scelte e situazioni che, in base a come vengono affrontate, segnano un netto cambiamento nel percorso affrontato dal giocatore nella main quest.



Si tratta di una classica ambientazione high fantasy, sia nella scelta dei personaggi giocabili e degli npc che si incontreranno durante il cammino, sia per la presenza di ogni cosa si possa immaginare pensando ad un mondo magico e surreale in pieno stile fantasy, tra draghi, potenti stregoni, intrighi politici e lotte tra grosse potenze oscure che bramano la conquista del mondo.

E proprio come in ogni buon gioco di ruolo, le scelte iniziano proprio dal principio, dalla creazione del personaggio. Infatti dopo un breve video introduttivo, in cui uno strano essere con la faccia piena di tentacoli inserirà una sorta di parassita a quello che sarà il nostro protagonista, al giocatore sarà chiesto di creare un personaggio che lo rappresenti, partendo dalla scelta di razza, classe, e background. Le scelte sono molte, partendo dai classici elfi, nani, umani, fino ad arrivare ai mezzorchi, tiefling, dragonidi e halfling.

Per quanto possa sembrare una scelta banale e di puro gusto estetico, questa scelta influenzerà il modo di approcciarsi degli sconosciuti al nostro eroe. Non tutte le razze sono ben viste nei pressi di Baldur’s Gate e non tutte sono considerate amichevoli dai più.

E anche la scelta della classe giocabile darà alcuni spunti di risposta diversi in base alla situazione che ci si parerà davanti.

Questi dettagli sottolineano quando la struttura del gioco possa sembrare all’apparenza semplice ma piena di soddisfazioni e dettagli, ma sembra mancare qualcosa. Sfogliando le varie classi e razze ci si accorgerà presto che quelli che vengono presi in considerazione su Baldur’s Gate 3 sono semplicemente le classi e le razze giocabili nel Manuale del Giocatore e nel Calderone Omnicomprensivo di Tasha, i due manuale forse più importanti dell’attuale quinta edizione del gioco.

Il primo è infatti il manuale contenente il regolamento base del gioco per tutto quello che compete il ruolo del giocatore, il secondo è quello che apporta le modifiche più sostanziale ad alcuni sbilanciamenti complessivi della produzione di Wizards of The Coast. Infatti Tasha, oltre ad aggiungere alcune sottoclassi giocabili e alcuni talenti e dettagli, apporta anche alcune modifiche alla struttura del gioco di Dungeons & Dragons, sottolineando il cambio di rotta che il gioco sta apportando pian piano negli anni.

Questa scelta ovviamente comporta la mancanza di alcune particolari razze giocabili presenti in altri manuali (come i Warforged da Xanathar per citarne una) che, volendo fare una piccola speculazione, magari potrebbero venire aggiunte in seguito con patch o sostanziosi aggiornamenti per il gioco.

Fonte immagine: Press kit Larian Studios

Dadi, classe armatura, tiro per colpire?

Se non avete mai avuto modo di giocare a Dungeons and Dragons, forse non sapete nemmeno come si struttura il gameplay di questo immortale gioco di ruolo, ma sicuramente se siete amanti dei videogiochi di ruolo apprezzerete appieno l’esperienza di Baldur’s Gate 3, a patto di accettare alcuni adattamenti nella sua struttura.

Dungeons and Dragons si basa su un sistema di lancio di dadi per fare quasi ogni azione presente in gioco. Volete provare ad attaccare un nemico, lanciate un D20 e aggiungete i vostri modificatori in base alle statistiche per scoprire se riuscite a colpire, volete ingannare un interlocutore con la vostra arguzia, lanciate un dado e aggiungete i modificatori e chissà se estrarrà la spada per colpirvi oppure se l’avrete convinto con la vostra parlantina.

Tutto questo in Baldur’s Gate 3 è stato tradotto in modo ottimale, in un’ottica votata all’azione piuttosto che alla staticità di queste meccaniche. Quasi tutti i lanci di dado vengono effettuati dal software, lasciando al giocatore solo la parte strategica del posizionare i combattenti in campo e di scegliere quale attacco o magia usare contro un determinato nemico.

Nelle fasi di dialogo invece, sarà compito del giocatore decidere come approcciarsi ad ogni personaggio incontrato, scegliendo la via che più si addice al suo gameplay ed al suo stile di gioco, aggiungendo modificatori e influenzando i risultati degli eventi grazie alla possibilità di rilanciare i dadi, purchè si abbia a disposizione almeno un’ispirazione!

Anche l’esplorazione è relegata a quelle che sono le cosiddette “passive” del manuale base. Il guardarsi intorno in cerca di indizi durante un’esplorazione viene fatto in automatico dal gioco, tirando i dadi di ogni personaggio che avrete a vostra disposizione nel party e se avrete statistiche abbastanza alte o talenti in grado di evitare alcuni pericoli (come il famoso Allerta che impedisce di essere sorpresi da agguati o minacce) il gioco vi farà passare alcuni tiri in automatico.

Le terminologie usate all’interno del gioco sono le stesse del gioco fisico e questo potrebbe portare ad un’iniziale confusione dell’utente, tra tiro per colpire, tiro salvezza, classe armatura, competenze e le varie specifiche di dadi, nelle prime ore di gioco ci si potrebbe trovare più spesso a spulciare il menù per capire quale equipaggiamento sia perfetto per i nostri combattenti ma questa difficoltà viene alleggerita da un’interfaccia complicata ma ricca di dettagli che aiuterà a far sparire ogni dubbio anche dopo svariate ore di gioco.

Fonte immagine: Press Kit Larian Studios

Complessità, varietà e tante possibilità

L’enorme mole di scelte e possibilità date al giocatore comporta ovviamente anche un rovescio della medaglia, soprattutto in quella che è l’interfaccia console del gioco. Abbiamo avuto modo di giocare Baldur’s Gate 3 su Xbox Series S (di cui vi parlerò nei dettagli tra qualche paragrafo) e per quanto tutto sia pensate ed ottimizzato per la fruizione attraverso controller, talvolta si è sentita la mancanza di avere a disposizione un mouse e una tastiera.



Questo solo ed esclusivamente per una questione di “gestione e rapidità” nei comandi base, sia nel menù relativo all’inventario sia in quello relativo ai combattimenti. Nel primo, ovviamente, il più grande scoglio da superare è quello della praticità, selezionare gli equipaggiamenti, esaminare e modificarli non è cosi complesso ma richiede attenzione per non incappare in alcuni errori di gestione, cosi come lo scambiare risorse tra i vari membri del party.

Nel combattimento invece, la questione principale è quella della rapidità. Ogni abilità o possibile azione dei membri del party è relegata a diversi anelli, attivabili e gestibili con i tasti dorsali del controller e per alcuni personaggi strutturati su più azioni per turno (tra azioni, movimento e azioni bonus ovviamente) o per i personaggi combattenti dopo il livello 5 per intenderci (dove spesso di sblocca il secondo attacco) si tratterà di attivare ogni volta il cerchio di abilità, selezionare l’azione e ripetere.



Nulla di talmente complesso da impedire l’ottimo svolgimento di tutte le attività in game, ma in confronto all’interfaccia utente della versione pc del gioco, risulta essere leggermente più macchinosa.

La complessità tuttavia è anche uno dei lati più affascinanti di questa produzione di Larian Studios. Ogni scelta morale o di narrativa che il giocatore andrà a fare con il proprio alter ego digitale comporterà una reazione, positiva o negativa, dell’interlocutore, talvolta stravolgendo anche di molto il proseguire della narrazione generale.



Anche le scelte più banali o i dialoghi all’apparenza più semplici potrebbero tornare dal giocatore dopo diverse ore di gioco sotto forma di potenti alleanze o ostili nemici da affrontare, variando di molto il gameplay di ogni giocatore e dando un sacco di vita al titolo che già dai primissimi minuti di gioco insinua il dubbio del “e se avessi scelto diversamente?”.

Amore ed odio per il tanto temuto “Metagame”

Apriamo ora il capitolo più spinoso di questa nostra analisi su Baldur’s Gate 3, ovvero parliamo del Metagame.

Cercando di semplificare al meglio: col termine Metagame nei giochi di ruolo si identificano quelle conoscenze esterne che il giocatore ha come persona ma che non sempre il personaggio da lui interpretato potrebbe avere.

Questo lato del gioco di ruolo viene spesso discusso nelle community del settore in quanto ci sono due scuole di pensiero differenti. C’è chi sostiene che sarebbe meglio non fare metagioco a favore di una narrazione più realistica e chi al contrario sostiene che il metagame aumenti il piacere del gioco e aiuti a svolgere più rapidamente e con meno problemi alcune fasi di gioco.

Se il nostro party affronta un nemico per la prima volta, ad esempio, e tutti i giocatori conoscono le debolezze e resistenze di tale nemico, si potrebbero verificare due diverse alternative: la prima, senza metagame, vede il team provare a scoprire il punto debole del nemico prima di abbatterlo, la seconda vede il gruppo puntare sul punto debole per eliminarlo nel minor tempo possibile risparmiando preziose risorse.



Non sono qui a decretare quale sia l’approccio giusto per giocare di ruolo ma se la domanda è se in Baldur’s Gate 3 esista il metagame e se sia possibile sfruttarlo allora la risposta è si, ed in qualche modo il gioco sembra voler spingere il giocatore ad usare questa meccanica a suo vantaggio già dalle primissime fasi di gioco.

Sia chiaro, si tratta di un videogioco e non di un gioco di ruolo classico quindi si punta al divertimento di un singolo giocatore e non ad un coinvolgimento di un gruppo di amici, tuttavia spesso, alcune meccaniche potrebbero far scricchiolare l’immersività generale della narrazione.

Passino il conteggio dei turni in alto sullo schermo durante le battaglie, che permette di abbattere i nemici in modo intelligente per guadagnare turni senza prendere danni, e l’ampia visuale data dalla telecamera, che favorisce lo scovare di alcuni nemici anche fuori dal campo visivo dei nostri eroi.

Quello che forse ci ha lasciati più dubbiosi è la possibilità costante di vedere quanta salute rimane agli avversari e la possibilità di esaminarli senza spendere azioni. Un’azione gratuita che dà sempre modo di conoscere il punto debole (o le resistenze) del nemico di turno e rende decisamente molto più forti abilità che si basano sulla salute rimanente (come la magia Sonno che addormenta personaggi con meno di determinati punti salute).

Ovviamente essendo un videogioco e dovendo accontentare principalmente il giocatore, il metagame non è un problema insormontabile e anzi, viene apprezzato per riuscire a rendere ancora più interessanti i combattimenti strategici di Baldur’s Gate 3, ma indubbiamente mina quella che è un’ottima narrazione capace di rapire il giocatore nel suo mondo fantasy.

Fonte immagine: Press Kit Larian Studios

Baldur’s Gate 3 su Xbox Serie S?

Arrivati a questo punto mi sembra doveroso, in fase di conclusione di questo articolo, rispondere alla domanda iniziale di questo articolo e dedicare qualche riga per analizzare quella che è stata la versione testata da noi in redazione, ovvero quella su Xbox Series S.

Quella giocata da noi infatti è stata l’ultima versione rilasciata attualmente di Baldur’s Gate 3 ed ammettiamo che anche sulla console meno potente di casa Microsoft riesce a farsi valere senza troppi problemi, al netto di qualche sbavatura qua e là dovuta, principalmente, a qualche instabilità di frame.

Piccolezze che non rovinano l’enorme esperienza narrativa e ludica del gioco di Larian Studios ma che ci sembra doveroso dover sottolineare in questa sede.

Il gameplay invece viene adattato bene al controller rendendo quasi tutte le azioni semplici e intuitive. Alcune attività risultano più macchinose se rapportate alla versione pc del titolo ma nulla che la pratica (e la pazienza a volte) non possa risolvere.

L’adattamento del regolamento di Dungeons and Dragons in Baldur’s Gate 3 è, senza ombra di dubbio, davvero ben fatto. Le complesse regole del gioco di ruolo più giocato al mondo sono state ben adattate alla sua controparte videoludica e anche chi non ha mai sfogliato il manuale base può godersi appieno questa esperienza.

Ovviamente una conoscenza pregressa del gioco, soprattutto in fase di creazione del personaggio e di scelte di abilità e statistiche, porta a sfruttare al meglio ogni sfaccettatura del gioco, riuscendo a creare personaggi incisivi già dai loro primi passi, senza dover ricorrere ai diversi stratagemmi che il gioco mette a disposizione per poter “ricostruire” il proprio personaggio senza dover per forza ricominciare la storia.

Anche la scelta fisica di un personaggio rispetto ad un altro porterà ad avere, talvolta, linee di dialogo differenti, e forse su questo aspetto un occhio di riguardo anche ai compagni di avventura sarebbe stato quel plus aggiuntivo capace di rendere davvero indimenticabile il titolo.

Baldur’s Gate 3 è stato davvero un ottimo viaggio all’interno del mondo magico di Dungeons & Dragons, ma se vogliamo concludere con qualche speculazione, chissà che in futuro non vedremo l’aggiunta di qualche altro manuale tra quelli disponibili, con nuove classi, nuove abilità e chissà, un altro modo di giocare ancora questo grandissimo gioco di ruolo.