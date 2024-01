Prison City – Un cabinato mai costruito

Prison City, sviluppato da Retrowave e Programancer, è un titolo che ci si aspetterebbe di trovare in una vecchia sala giochi ferma agli anni 90, quando i videogiochi erano corti, ma estremamente difficili (aumentando artificialmente le ore di gioco e, quindi, l’incasso) e il genere run’n’gun andava forte, fortissimo.

Prison City, proprio come Contra, è un titolo run’n’gun (ovvero un titolo platform 2D in cui i protagonisti sono equipaggiati con armi da fuoco) dalla natura fortemente arcade: trama da action B-movie, pochi livelli (ma molto difficili), comandi un po legnosi e vite limitate.

Jena Plis…Hal, Detroit ha bisogno di te !!!

1994: Detroit viene totalmente abbandonata dai suoi residenti. Un anno dopo nasce il Detroit Penal Project: un enorme muro viene eretto intorno alla metropoli e in essa vengono reclusi i criminali più pericolosi d’America.

1997: un gruppo di techno-terroristi si infiltra nella città con l’intenzione di formare un esercito di super criminali e conquistare l’America, l’unica salvezza è Hal, un anziano veterano di guerra richiamato dal suo congedo per salvare il mondo, di nuovo.

Tolte le gigantesche similitudini con 1997: Fuga da New York, la trama di Prison City è quello che ci si aspetta da un gioco del genere, essendo degna di un B-movie d’azione dell’ultima decade del ventesimo secolo.

In Prison City prendiamo il controllo di Hal, un veterano pluridecorato che viene richiamato dal suo meritato congedo per sventare il piano di un gruppo di techno-terroristi di conquistare il mondo. Dopo un piccolo briefing con il capitano del penitenziario di Detroit, Hal si arma dei suoi fidati techno-chakram e si infiltra nella Prison City, dove dovrà combattere mutanti nascosti nelle fogne, scontrarsi contro giganteschi robot nella centrale elettrica, sconfiggere la gang stradale dei Fury Rhoad sfrecciando a velocità spropositate per le strade di Detroit in groppa alla sua motocicletta, e molto altro.

Come ai vecchi tempi

Come anticipato, Prison City è un titolo che emula i vecchi giochi sullo stile di Contra o Mega Man. Il gameplay ricalca un classico titolo platform 2D senza nessun tipo di meccanica particolare: frecce direzionali per muoversi, salto e sparo (con la possibilità di direzionarlo). Prison City si compone di ben 9 livelli (alcuni composti da alcune sotto sezioni) nei quali il giocatore dovrà avventurarsi per trovare la chiave con la quale aprire la porta che conduce al boss di fine livello. La natura arcade, oltre che nel gameplay, sta nel sistema di vite limitate a disposizione del giocatore: 3 in modalità classica e 5 in modalità moderna (c’è anche l’opzione di averne illimitate), al termine delle quali si viene buttati fuori dal livello corrente che bisognerà riaffrontare dall’inizio, cosa che durante la mia run è avvenuta più volte di quante io voglia ammettere.

Prison City è infatti un titolo relativamente corto (intorno all’ora e mezza), ma la sua difficoltà aumenta leggermente le ore di gioco, non siamo davanti ad un gioco estremamente ostico, ma alcune scelte di design lo rendono talvolta molto impegnativo. Nonostante Hal sia un soldato navigato, i suoi movimenti sono alquanto legnosi, cosa che risulta molto scomoda in alcune sezioni di platform, le quali necessitano di salti precisi al pixel e un tempismo perfetto per essere superate.

Ognuno dei 9 livelli di Prison City è caratterizzato da un design preciso che rende ogni zona unica e diversa rispetto alle altre: lo Stadio è pieno di quarterback pronti a caricare Hal, la centrale elettrica presenta delle piattaforme elettrificate e le fogne hanno sezioni sott’acqua, dove i movimenti del protagonista sono più lenti.

Un plauso va alle boss fight, semplici ma tutte caratterizzate da moveset unici che richiedono un minimo di studio e abilità per poter portare a casa la vittoria.

8 bit a bizzeffe

Dal punto di vista artistico, Prison City è un titolo approdato ai giorni nostri direttamente dagli anni 90: grafica e musiche a 8 bit accompagnano Hal nella sua missione per liberare Detroit dalla minaccia dei techno-terroristi. Ogni livello presenta la sua colonna sonora e una palette colori unica che rispecchia le zone esplorate.

Ma il vibe anni 90 non si trova solo nella colonna sonora e nella grafica, le ambientazioni, i personaggi e i dialoghi sembrano usciti da un film di Jhon Carpenter: techno-delfini, femme fatale e vecchi compagni d’arme aiuteranno Hal nel suo viaggio, consegnandogli le preziose Warden Keys, necessarie ad aprire le porte verso le boss fight di fine livello, ma senza aver prima sparato un paio di frasi fatte prese direttamente dai più classici clichè dei vecchi film d’azione.

Per concludere, Prison City è un’ode ai vecchi titoli run’n’gun arcade, se avessi trovato questo titolo in un cabinato la cosa non avrebbe per stranito per niente. Giocare a Prison City vuol dire tornare indietro nel tempo, quando i controlli erano legnosi (quasi contro al giocatore), le vite erano limitate e ogni salto doveva essere pensato nei minimi particolari per evitare di perdere le sudate 500 lire