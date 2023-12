Boomer Shooters – Nostalgia, chiavi colorate e sparatorie in bassa risoluzione

Boomer: appellativo ironico e dispregiativo, attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalla nuove generazioni (Accademia della Crusca).

Boomer Shooter: genere videoludico che racchiude titoli FPS (First Person Shooter) che emulano i classici sparatutto come Doom, Duke Nukem, Quake e Wolfenstein 3D nel design e nella direzione artistica.

C’è chi dice che la nostalgia è una brutta bestia, altri invece la sfruttano per creare veri e propri gioielli del gaming moderno.

Retroshooting

Quando si parla di videogiochi appartenenti al genere Boomer Shooter, si considerano titoli con caratteristiche di design e direzione artistica ben chiare e definite che mirano all’emulazione dei primi titoli sparatutto comparsi nei primi anni ‘90.

Partendo dal gameplay, che approfondiremo meglio in seguito, i Boomer Shooter sono titoli con un gameplay veloce, semplice, frenetico, spoglio di tutte le meccaniche che potrebbero andare a complicare o rallentare l’azione a schermo (spesso è addirittura assente l’azione di ricarica delle armi, le quali hanno caricatori che possono contenere decine se non centinaia di proiettili).

Per quanto riguarda il lato artistico, l’aspetto di questi giochi è fortemente ispirato ai loro predecessori: un Boomer Shooter che si rispetti, a prima vista, potrebbe essere tranquillamente scambiato per un titolo pubblicato 20 o 30 anni fa. Le formule estetiche privilegiate sono ambienti 3D contenenti sprite in 2D (immagini) dinamicamente orientate verso il giocatore (come nel caso di Ion fury che emula l’estetica di Wolfenstein 3D), oppure l’utilizzo di modelli 3D molto semplici decorati con texture a bassa risoluzione (estetica utilizzata dal team NewBlood in Dusk, uno dei loro titoli di punta).

Oltre al lato estetico, questa art direction minimale e semplificata serve a rendere i vari elementi di gioco facili da distinguere, infatti un aspetto chiave del gameplay di questi titoli sta nel riconoscere a colpo d’occhio i nemici che si hanno davanti ed elaborare velocemente una strategia per sconfiggerli velocemente.

Come per il comparto grafico, l’audio e le musiche di questi giochi vengono direttamente dagli anni ‘90: suoni grezzi, aggressivi, progettati in modo da sembrare usciti da un televisore a tubo catodico, accompagnati da musiche ispirate alle colonne sonore dei film di John Carpenter.

Ma gli elementi descritti fino ad ora non sarebbero nulla senza quello più importante e caratteristico: la trama.

La trama di questi titoli richiama i vecchi B-action movies (i vecchi film d’azione trash, per intenderci) in cui il protagonista si trova a combattere, in vero stile one-man-army, contro eserciti di cultisti, gangster, cyborg e chi più ne ha più ne metta; ambientazioni, personaggi e storie sopra le righe che portano alla luce eroi come Johnny Turbo, protagonista di Turbo Overkill.

Straight to the action

Come già anticipato prima, il fulcro dei Boomer Shooter sta nel gameplay veloce, frenetico e preciso in cui il giocatore ha sempre il controllo della situazione nonostante il grande numero di minacce a schermo. Ogni vittoria e fallimento dipendono solamente dalle abilità del giocatore e non da elementi come meccaniche o sistemi di gioco lenti o complessi.

Il punto centrale del gameplay sta nell’analizzare gli ambienti e i nemici posizionati nelle innumerevoli arene di combattimento sparse nei livelli, scegliendo il giusto approccio e la giusta arma per poterne uscire vittoriosi. Il giocatore ha infatti a disposizione un vasto arsenale di diverse armi con vari utilizzi.

Il gameplay veloce e preciso viene rimarcato da un level design molto specifico: ambienti facili da navigare che si trasformano in arene di combattimento da dover studiare e sfruttare a proprio vantaggio durante i combattimenti.

La struttura dei livelli è, di norma, di due tipologie: livelli lineari in cui arene sono separate da corridoi e altri ambienti “di passaggio”, oppure livelli aperti, più labirintici, nei quali sarà necessario recuperare chiavi o attivare pulsanti grazie ai quali sbloccare la strada verso la meta (stile ispirato al sistema di chiavi e porte colorate del primo Doom).

Un genere in grande espansione

Negli ultimi anni sviluppatori indie e non hanno iniziato ad esplorare questo vecchio/nuovo genere videoludico, sfornando una grande quantità di titoli nei quali sono presenti delle vere e proprie opere d’arte. Da una parte si possono trovare titoli Boomer Shooter che ripropongono la vecchia formula dei grandi classici in forma moderna: in questo gruppo si collocano titoli come Ion fury (una reinterpretazione cyberpunk dei vecchi Duke Nukem), Cultic (in cui ci troveremo a controllare un detective sulle tracce di un oscuro culto) e Dusk (sviluppato da NewBlood, uno studio molto famoso per i suoi titoli in stile anni ‘90). Altri sviluppatori hanno invece deciso di prende la base dei titoli classici e arricchirla con meccaniche uniche ed innovative: fra questi titoli abbiamo Ultrakill (sviluppato anch’esso da NewBlood, un Boomer Shooter che integra uno Stylish System alla Devil May Cry), Turbo Overkill (dove il protagonista è munito di una sega circolare nella gamba destra, con la quale eseguire mortali evoluzioni) e Hellscreen (dove si è equipaggiati con uno…specchietto retrovisore per guardarci le spalle da nemici non visibili normalmente).

Per concludere, il mercato videoludico al giorno d’oggi offre praticamente di tutto e la nascita e crescita di un genere videoludico così particolare e specifico ne è la conferma. Se avete voglia di una botta di nostalgia oppure di titoli con un gameplay duro, crudo, ruvido…i Boomer Shooter fanno al caso vostro!