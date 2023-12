Dave the Diver – Geniale ed imprevedibile

Grazie a Dave The Diver le nostre ultime settimane sono state all’insegna della pesca e delle immersioni. Esplorare i fondali marini alla ricerca di nuove specie di pesci da catturare per poi servirli al nostro ristorante sul mare è stato rilassante e divertente allo stesso tempo, ma ritengo che non sia il gameplay il punto forte di questo titolo.

L’ultima fatica di Mintrocket e Nexon offre al giocatore un mondo di gioco che, per quanto non troppo vasto, fa dell’imprevedibilità il suo punto di forza, trasformando un titolo dalle meccaniche talvolta ripetitive in quei famosi giochi dove “faccio l’ultima immersione e poi spengo” diventerà il dogma del giocatore per le ultime ore prima di staccarsi dalla console.

Un gioco semplice ma ben strutturato ed architettato capace di saper attirare l’attenzione del videogiocatore su piccoli dettagli presenti sin dall’inizio, ma di importanza diversa a seconda di quello che è il frangente del gioco con il quale ci si interfaccerà. Il tutto unito ad un umorismo demenziale e fuori dagli schemi, capace di velate critiche alla società e ad alcuni stereotipi tipici.

Dave The Diver: semplici immersioni?

Indubbiamente il punto di forza di Dave The Diver risiede nel suo saper trasformare le semplici attività di gioco in situazioni imprevedibili. La trama infatti è decisamente banale e potrebbe essere riassunta in pochissime righe: Il giocatore dovrà impersonare il sommozzatore Dave, il quale un giorno riceve una chiamata dal suo amico Cobra con una semplice richiesta di collaborazione per avviare un attività.. “legale”, ovviamente.

In pratica Cobra ha un’idea imprenditoriale all’avanguardia, rilanciare un ristorante di sushi affacciato sulla baia, per farlo tornare all’antico splendore e per poterne ricavare profitto. Lo chef c’è già, manca il pesce.. e chi meglio di un sommozzatore potrebbe fornire la materia prima?

Alle licenze di pesca ed agli altri gingilli legali si penserà più avanti poi..

Così inizia l’avventura di Dave The Diver, in un giorno soleggiato come tanti altri, tuffandosi nella baia e andando alla ricerca di buon pesce da portare al ristorante. Una baia che tuttavia nasconde non pochi segreti, ma di questo il nostro legalissimo duo non sa ancora niente.

Il giocatore si troverà quindi davanti ad un gioco diviso letteralmente in due: di giorno ci si immerge nei fondali marini alla ricerca di pesce e alla scoperta di segreti che verranno via via svelati tra le varie immersioni, e di sera si passerà al ristorante di Bancho, il severo chef che insegnerà a Dave la via del sushi per accontentare la clientela e risalire nell’olimpo culinario.

Tra un tuffo e l’altro si approfondiranno rapporti e si farà la conoscenza di diverse figure che si interfacceranno a Dave incuriosite dal suo lavoro o dal suo talento (fortuito o naturale) nel capitare nel posto giusto al momento giusto. Come quella volta in cui si trovò vicino ad una piovra gigante…normale amministrazione no?

Fonte immagine: 2duerighe.com

Tra minigiochi, quick time event e un pizzico di strategia

Raccontare Dave The Diver attraverso il suo gameplay è abbastanza facile. Di giorno il nostro protagonista esplorerà i mari della baia a caccia di pesci rari e prelibati dando al giocatore diversi strumenti per catturarli ma partendo dalla base classica dell’arpione.



Mentre di notte il gioco si trasformerà in un gestionale, dove bisognerà investire risorse per assumere camerieri e cuochi e migliorare di giorno in giorno la nostra attività, fino ad arrivare a soddisfare i palati di clienti Vip o personaggi dello spettacolo.

Nell’atto pratico sia la pesca che la gestione della cucina (cosi come tutte le attività che verranno sbloccate più avanti ma di cui non voglio privarvi del piacere della scoperta) saranno costellate di piccoli quick time event e minigiochi, alcuni anche davvero imprevedibili e impensabili, e per quanto l’avanzamento della storia possa essere abbastanza guidato, starà al giocatore essere abile a sufficienza per velocizzare alcuni progressi.



Il miglioramento dell’equipaggiamento per le immersioni, ad esempio, verrà fatto acquistando migliorie con la moneta del gioco, così come le assunzioni e l’addestramento dei lavoratori del ristorante e starà al giocatore stesso puntare a gestire al meglio le risorse per progredire velocemente nella storia.



Allo stesso tempo però, i piatti del ristorante si miglioreranno utilizzando diversi esemplari dello stesso pesce e anche i miglioramenti delle armi si otterranno attraverso oggetti raccolti in game. Per i giocatori più temerari inoltre, ci sarà un intero comparto collezionabile legato alle carte dei vari pesci, di diversa rarità come i pesci stessi e di diverso prestigio in base allo stato in cui sono stati catturati. Insomma, niente è stato lasciato al caso.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Personaggi imprevedibili e dove trovarli

Ammetto di aver approcciato Dave The Diver con la convinzione che il gioco fosse un gestionale libero e votato all’esplorazione. L’idea di immergermi nei fondali marini per scoprire segreti e, una volta risalito, investire le risorse per ampliare il ristorante mi allettava parecchio. Tuttavia il gioco mi ha sorpreso, in positivo, offrendo un’esperienza completamente diversa.

L’esplorazione dei fondali marini risulta essere libera, nei limiti ovviamente dei miglioramenti apportati all’equipaggiamento da sommozzatore, ma quasi ogni immersione sarà arricchita con eventi casuali che sbloccheranno missioni secondarie o alcune mini quest che daranno quel tocco in più ad un gameplay che altrimenti potrebbe risultare ripetitivo.

Questo perché, dopo alcune nuotate, si avrà l’impressione di aver già visitato tutti gli scenari possibili pensati dalla software house, togliendo di fatto il fascino della scoperta e aiutando il giocatore che buona memoria nel trovare le location per i pesci richiesti dalle missioni affidate.

A mitigare questo senso di ripetitività entrano in nostro soccorso anche i dialoghi ed i personaggi secondari del gioco, i quali con il loro umorismo e la loro imprevedibilità sapranno di certo strappare un sorriso al giocatore con scenette al limite dell’assurdo e con diversi segreti nascosti.

Non manca di certo una buona fetta di critica alla società ed alle lotte per difendere il mare in ogni sua forma, anche queste raccontate attraverso personaggi stereotipati e fuori dalle righe che, in alcuni casi, si paleseranno come i nemici giurati di Dave e delle sue scorribande marittime.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Dave The Diver – Best Indie Game del 2023?

Le potenzialità di un titolo come Dave The Diver sono innegabili: una storia godibile e ben raccontata, un gameplay semplice ed accessibile, siparietti simpatici ed imprevedibili, collezionabili per i giocatori più esigenti. Tutto è nel posto giusto e tutto sembra gridare alla vetta, o quantomeno al podio, per la sua candidatura negli imminenti The Game Awards.



Non abbiamo la sfera di cristallo e ammettiamo di non aver giocato tutti i titoli indie candidati nella categoria, ma come per Dredge (anche lui presente tra i nominati ai TGA di quest’anno) possiamo sicuramente affermare che i pochi difetti riscontrati in questa produzione vendono di gran lunga abbattuti dalla mole di pregi e situazioni interessanti. E ammettiamo di aver avuto il piacere di giocare un buon titolo indipendente e ben realizzato.

La localizzazione pecca della mancanza della nostra lingua madre ma fortunatamente tutte le linee di dialogo sono in un inglese abbastanza scolastico e alla portata di tutti, e la natura abbastanza guidata del titolo favorisce lo scorrere della storia principale anche a fronte di qualche parola non compresa appieno.

Auguriamo a Dave The Diver di affrontare al meglio i TGA di domani, ma siamo sicuri che se anche non dovesse vincere la tanto ambita statuetta, sarà sicuramente rimanere nel cuore di tutti i giocatori che decideranno di accompagnare Dave nelle sue immersioni giornaliere!