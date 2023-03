ONI: Road to be the Mightiest Oni – Uno strano viaggio nel folklore Giapponese

Approdato il giorno della giornata nazionale della donna del 2023 su Nintendo Switch e PC, ONI: Road to be the Mightiest Oni è l’ultima fatica videoludica di Shueisha Games e Kenei Design, edita da Clouded Leopard Entertainment.

Un viaggio alla scoperta di sé stessi, con il solo obiettivo di migliorare le proprie capacità per sconfiggere la propria nemesi in un mondo al contrario, dove la narrazione avviene dalla parte di quelli che, spesso e volentieri, combattiamo come nemici, ovvero gli Oni, creature mitologiche del folklore giapponese simili ai più noti demoni ed orchi.

Un racconto che non posso che definire particolare, sia per la sua struttura ludica che per quanto riguarda il comparto artistico, con tracce musicali imprevedibili e decisamente differenti da quelle che ci si aspetterebbe in un videogioco di questo tipo.



Se siete curiosi di scoprire cosa si cela dietro a questo nuovo titolo vi prego di seguirmi sull’isola di Kisejima.

ONI: un racconto semplice di vendetta

Il racconto di ONI: Road to be the Mightiest Oni si presenta al giocatore in modo molto semplice, con un filmato d’apertura silenzioso ma decisamente chiaro. Kuuta, il nostro protagonista, si trova su un campo di battaglia insieme ai suoi compagni, in un sanguinolento scontro contro un gruppo di umani.

Un combattimento alla pari, fino a quando non appare la figura di Momotaro, un giovane apparentemente imbattibile, che riesce a sconfiggere Kuuta e la sua banda di Oni, lasciando solo la ritirata come possibile via da percorrere.

Da questa sconfitta però inizia il viaggio di Kuuta e il gameplay del giocatore, che spinge il demone fino all’isola di Kisejima, luogo in cui, secondo le leggende, giace sopito il potere oscuro dei demoni, deciso a mostrarsi solo a coloro che riusciranno a superare tutte le prove previste.

Inizia così lo strano viaggio di Kuuta alla scoperta di sé stesso e delle sue potenzialità, deciso come non mai a superare tutte quelle prove solo per vendicare il suo onore ed avere la meglio sulla sua nemesi Momotaro.

Un impresa che molti Oni non sono riusciti a superare ma che non sembra intimorire Kuuta, che attrae di lì a poco l’attenzione di Kazemaru, un giovane spirito che decide di aiutare il nostro protagonista in questa sua folle avventura.



Fonte immagine: Press Kit

ONI: Road to be the Mightiest Oni tra sfide e mitologia

Oltre a questo piccolo incipit iniziale, la storia narrata tra le sfide di ONI: Road to be the Mightiest Oni si sviluppa ulteriormente, ma gli sviluppatori ci tengono a far sì che sia il giocatore stesso a scoprire i segreti nascosti nell’isola di Kisejima e quindi non posso andare oltre a queste semplici righe.

Questo non mi impedisce però di soffermarmi su alcuni piccoli dettagli di trama che mi hanno fatto riflettere sull’intera opera. Il racconto di Oni infatti sembra pescare a piene mani dalla fiaba giapponese di Momotaro (conosciuta anche con il nome di Taro della Pesca) non solo per il nome stesso dell’umano rivale di Kuuta, ma anche perché l’incipit del gioco combacia con il finale della fiaba che, a grandi linee, racconta della sconfitta di un gruppo di orchi da parte di Momotaro e alcuni spiriti guida.

ONI: Road to be the Mightiest Oni sembra quasi essere un sequel spirituale visto dall’ottica diametralmente opposta del racconto, parlando del percorso nato dalla sconfitta degli orchi per mano del fortissimo Momotaro.



Ma accantoniamo ora il discorso fiabesco (anche per non incappare in alcuni spoiler) e torniamo sul campo dei videogiochi. In termini ludici, come si presenta il titolo al giocatore?

ONI: Road to be the Mightiest Oni è classico titolo adventure suddiviso in livelli, rappresentati dalle sfide da superare di Kuuta per poter procedere nell’esplorazione dell’isola. Sfide che si potranno affrontare combinando i due stili di combattimento di Kuuta e Kisejima. Il primo sfrutterà la sua forza orchesca per sferrare fendenti ai nemici, mentre il secondo potrà immobilizzare e sottrarre energia vitale ai nemici.

Un combat system semplice e fluido, che non darà né troppe gioie né troppi dolori al giocatore, permettendo di procedere spediti nella scoperta del mondo di gioco e di tutti i suoi segreti, ma che a lungo andare potrebbe far sentire il peso della sua eccessiva semplicità e della sua scarsa varietà di armi e di combo.

Spesso cambiare arma o equipaggiamento porta a migliorie talmente poco influenti che non verrà nemmeno voglia di sperimentare le varie combinazioni di set e lo stesso sistema di valuta in game verrà quasi scordato dal giocatore, se non per recuperare di tanto in tanto oggetti per recuperare salute.



Una carenza che si presenta maggiormente durante le boss fight, che spesso si tramuteranno in scontri semplicemente più lunghi del normale, senza una vera strategia o senza meccaniche così particolareggiate.

Fonte immagine: Press Kit

Suoni, musiche e dettagli

Se il gameplay di ONI: Road to be the Mightiest Oni risulta quindi essere una carrellata di sfide con combattimenti, intervallati da qualche missione di supporto e qualche caccia agli spiritelli per aumentare la vita di Kuuta, la cosa che forse mi ha più lasciato senza parole del gioco è stato il suo comparto audio visivo.

Ammetto che a primo impatto sono rimasto davvero senza parole di fronte alla scelta musicale del gioco, la quale decide di sacrificare una colonna sonora epica o semplicemente ambientale a favore di una selezione musicale pop che al primo ascolto sembra stonare con il mood fiabesco dell’opera.

Proseguendo tuttavia con le missioni dell’opera, a poco a poco, si capisce il perchè di alcune scelte musicali, ma tutt’ora mi chiedo il perchè di questa scelta bizzarra, soprattutto perchè, come per il gameplay, dopo diverse missioni si arriverà ad ascoltare sempre i soliti brani.

Un dettaglio capace di rimanere impresso nella mente del giocatore che unito ad un gameplay che non richiede una grossa strategia o abilità per essere governato appieno, lascia quel leggero senso di amaro in bocca, come se mancasse qualcosa o come se qualcosa fosse fuori posto, ma che piano piano riesce a conquistare anche grazie a queste sue peculiarità.

Fonte immagine: Press Kit

ONI: Road to be the Mightiest Oni un viaggio fiabesco tra la cultura pop

Tirando le somme di questo ONI: Road to be the Mightiest Oni posso affermare di essermi imbattuto in una fiaba modernizzata, con tutti i pregi ed i difetti di ciò che questa affermazione comporta.

Il viaggio di Kuuta sull’isola di Kisejima è un bel racconto, a tratti dolce e toccante, che talvolta si scontra con le scelte musicali dell’opera, perdendo quel trasporto che inizialmente poteva avere.

Se a questo aggiungiamo un gameplay talvolta ripetitivo e non sempre brillante con sfide, nemici e combattimenti non sempre fluidi e non sempre ispirati, il risultato inizia a vacillare.



A salvarlo però arriva la narrazione. Quel raccontare a piccolissimi bocconi una storia che spinge il giocatore ad affrontare sempre la sfida successiva per vedere cosa succederà, per migliorare il rapporto tra l’Oni ed il suo spirito amico, per riuscire ad esplorare sempre nuovi lidi di quest’isola piena di misteri e per scoprire fino a che punto Kuuta riuscirà a portare a termine il suo percorso.



Un viaggio decisamente particolare e atipico che talvolta, cosi come il protagonista stesso, non sembra avere chiara in mente la direzione da seguire, sia in termini artistici che di gameplay, generando a sua volta confusione e dubbi nella mente del videogiocatore, lasciando quel senso di incompiuto all’intera opera.