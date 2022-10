Yomawari: Lost in the Dark – Quando l’atmosfera fa la differenza

Yomawari: Lost in the Dark è quel titolo che non ti aspetti, che decidi di giocare quasi per caso visto l’avvicinarsi di halloween e del fascinoso richiamo dell’horror. Un gioco che potremmo definire di nicchia e che di fatto è il terzo capitolo di una saga che abbiamo iniziato a recensire già dal suo esordio, nel lontano 2016 (e che potete recuperare facilmente in questo nostro articolo).

Abbiamo avuto il piacere di giocare in anteprima questa nuova produzione di Nippon Ichi e pubblicata da Nis America, approdata sugli store di Nintendo Switch, Ps4 e su Steam lo scorso 28 ottobre, ed ora siamo pronti ad accompagnarvi in questa nuova avventura horror decisamente accattivante.

Se il folklore giapponese, le ambientazioni cupe e le atmosfere piene di suspance vi intrigano, siete nel posto giusto, perché stiamo per entrare nel grazioso mondo horror di Yomawari: Lost in the Dark.

Yomawari: Lost in the Dark, tra silenzi e misteri

Ammetto di aver iniziato Yomawari: Lost in the Dark dopo essere stato incuriosito dal trailer di lancio che trovate poco sopra, senza essermi informato su nessun altro aspetto di questa produzione horror. Questo per evitare di rovinare un’esperienza videoludica che, a primo impatto, sembrava essere molto incentrata sulle sue atmosfere e sulla sua semplicità.

Una scelta che si è rivelata vincente e che dopo i primi 10 minuti di gameplay mi aveva letteralmente incollato allo schermo con tantissime domande e tantissimi dubbi su quel racconto horror che avevo tra le mani.

Il gioco viene aperto in modo semplice ma decisamente diretto. Il giocatore inizierà la sua avventura impersonando un piccola bambina in un ambiente scolastico decisamente ostile e crudo, che sarà di fatto un piccolo tutorial alle poche azioni di gioco che si potranno compiere dal li in avanti, per poi ritrovarsi dopo alcune scene molto esplicite e dure, in tutt’altra ambientazione in modo misterioso e senza memoria.

La cosa che mi ha letteralmente incollato allo schermo non è stato tanto questo incipit che, per quando ben sviluppato e pieno di colpi di scena, è abbastanza classico nei videogiochi, ma l’utilizzo magistrale di immagini e suoni di questa prima parte di gameplay.

La colonna sonora del gioco di fatto è uno dei punti forti della produzione, perfetta in ogni sua sezione e centrale nel gameplay, in quanto il battito del cuore della protagonista sarà una delle chiavi per percepire gli spiriti ed i pericoli che ci circondano. Questo unito ad un comparto grafico pieno di jumpscare visivi e di stranezze che continuamente attireranno l’attenzione del giocatore nelle buie vie della città in cui è ambientata la nostra storia.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Gameplay semplice, accattivante e pulito

Una storia, quella di Yomawari: Lost in the Dark, che si basa sul recuperare la memoria della protagonista che dopo l’incipit iniziale nella scuola si ritroverà in un bosco da sola senza la minima idea di come ci sia finita o per quale motivo.

Qui incontrerà un altra ragazza, anch’essa piena di mistero e che sembra far parte del passato della protagonista, la quale darà al giocatore uno dei pochi strumenti da utilizzare all’interno del gioco: una torcia. Le indicazioni per uscire dal bosco saranno altrettanto semplici: superare una porta Torii chiudendo gli occhi e continuando a camminare senza mai fermarsi.

Indicazioni semplici, ma che in meno di cinque minuti di gameplay sapranno spiegare al giocatore i restanti comandi da padroneggiare per arrivare alla fine del gioco.

Di fatto la nostra protagonista avrà come unico strumento utile una torcia, per illuminare le zone intorno a lei, e potrà chiudere gli occhi per evitare il contatto visivo con gli spiriti, i quali altrimenti saranno attratti dalla giovane e la attaccheranno.

Una scelta di gameplay semplice che unita alla meccanica sonora dei battiti del cuore della protagonista renderà Yomawari: Lost in the Dark un accattivante avventura a enigmi, dove ogni dettaglio letto, visto o sentito, farà la differenza per riuscire a progredire o meno nella storia.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Un piccolo tallone d’achille..

Presentato così ammetto che Yomawari: Lost in the Dark potrebbe sembrare un titolo fin troppo semplice e privo di mordente, soprattutto perché immagino che la vostra domanda ora sia: come si affrontano gli spiriti?

Ed proprio a questo punto che, forse, il gioco rischia di avere il suo tallone d’achille.



Una produzione accattivante e piena di mistero, capace di tenere incollato il giocatore per tutta la sua durata tramite i suoi input sonori e visivi e la sua colonna sonora fatta di silenzi e melodie cupe, e che proprio per questa sua natura scivola un pochino in quelli che sono, in termini di gameplay, le boss fight e le zone finali di ogni mini zona.

Non avendo di fatto strumenti con cui combattere gli spiriti, l’unica cosa che potrà fare la nostra protagonista sarà quella di scappare (salvo contro alcuni particolari nemici) e questo rende di fatto leggermente ripetitiva la fine di ogni mini zona che dovremo esplorare per trovare una porzione dei nostri ricordi.

Un dettaglio vista la potenza evocativa del titolo tra misteri da risolvere, folklore giapponese e sound design pressoché perfetto, ma che in alcuni frangenti di gameplay rischia di rovinare il mood di scoperta e stupore di tutta la produzione, risultando talvolta quasi ridondante e scontato per alcune sequenze di gioco.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Yomawari: Lost in the Dark l’horror fatto bene

In conclusione l’avventura horror di Yomawari: Lost in the Dark si è rivelata essere una storia perfetta per questo periodo dell’anno. Un racconto misterioso e colmo di enigmi da risolvere e pezzetti di puzzle da incastrare tra loro per arrivare a scoprire la verità sulla giovane protagonista e sul perché di quella strana visione oscura del mondo di gioco.

I punti di forza di questa produzione sono sicuramente il comparto sonoro e quello visivo, un mix davvero accattivante che unisce una grafica semplice ma curata, molto dolce e carina, che si scontra con i temi duri e cupi trattati dalla narrazione. Così come le sue musiche d’atmosfera si scontrano con i jumpscare sonori e l’aumentare del battito cardiaco della protagonista nelle situazioni di pericolo.

Una narrazione capace di tenere incollato il giocatore, enigma dopo enigma, nella speranza di riuscire a collegare tutti gli spunti visti e sentiti per scoprire la verità del finale.

Un finale che tuttavia, porta con sé una piccola dose di ripetitività, dovuta principalmente alla forte semplicità del gameplay, che non dà di fatto al giocatore modo di affrontare gli spiriti che si incontreranno.



Insomma Yomawari: Lost in the Dark è quell’avventura ricca di enigmi e mistero che, sono sicuro saprà incuriosirvi e stregarvi, sempre che voi siate disposti a lasciarvi trascinare nel sul oscuro mondo fatto di folklore giapponese e oscure presenze.