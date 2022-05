Loot River – Combattimenti e rompicapo

A primo impatto Loot River si presenta come il classico Rogue-like caratterizzato da un combattimento stile Dark Souls con attacchi leggeri, pesanti, schiavata che concede al giocatore frame di invincibilità e un parry. Ma appena si inizia la prima run ci si interfaccia con la meccanica unica del titolo: è infatti possibile muovere ogni piattaforma presente nella mappa, questo dà al giocatore uno strumento in più per navigare il mondo e ottenere vantaggio durante i combattimenti.

Viaggiare tra i mondi

La trama di Loot River viene presentata in modo criptico e vago, il punto focale è la presenza di un altare in grado di viaggiare tra mondi perduti, i quali hanno bisogno di essere purificati. Durante le run il giocatore si troverà a passare fra vari biomi popolati da diversi tipi di nemici combattendo con armi e incantesimi, avanzando di livello (è infatti possibile incrementare 5 caratteristiche diverse) e ottenendo Conoscenza, una valuta speciale che sblocca in modo permanente armi, cappelli, incantesimi e mantelli rendendoli disponibili nelle run successive. Un altro tipo di oggetti molto utile al giocatore sono gli amuleti, che concedono buff o debuff permanenti se attivati, a livello di trama questi oggetti sono estremamente interessanti: sembra infatti che il ruolo degli amuleti sia quello di cambiare il passato del mondo in cui viaggiamo applicando vari effetti sulle run, per esempio un amuleto cita “Le trappole di fuoco non sono mai state posizionate nel Villaggio Sommerso”; oltre a effetti speciali gli amuleti danno la possibilità di modificare il mondo aprendo nuove strade verso nuove aree.

Un nuovo modo di muoversi

Le piattaforme mobili sono l’elemento di spicco di Loot River, semplice ma sviluppato molto bene nel contesto del gioco. Per muovere una piattaforma basta essere posizionati sopra di essa, durante il movimento è infatti possibile compiere qualsiasi tipo di azione, rendendo la meccanica leggera e facile da sfruttare. Il primo utilizzo di questo elemento è appunto in combattimento, tramite il movimento delle piattaforme è possibile separare grandi gruppi di nemici, scappare se si ha bisogno di un respiro dalla battaglia, oppure caricare gli attacchi alla massima potenza e avvicinarsi alla piattaforma con i nemici per colpirli senza rimanere esposti durante la fase di caricamento dell’attacco.

Oltre ad un vantaggio strategico, le piattaforme mobili aggiungono un forte elemento puzzle al mondo, i livelli sono strutturati in modo da contenere luoghi segreti e tesori in posizioni raggiungibili solamente con piattaforme di determinate dimensioni (spesso quelle piccole), il giocatore dovrà quindi risolvere un vero e proprio rompicapo per riuscire a liberare la strada verso il proprio bottino, nei livelli avanzati ciò diventa più complicato per la presenza di piattaforme di varie altezze.

In conclusione

Loot River è un titolo ben fatto, senza però qualche pecca: per essere un Rogue-like non ha la tipica varietà di gameplay tra le varie run rispetto ai suoi colleghi (è presente un buon numero di oggetti, ma il gioco non incita il giocatore a farne uso) e alcune meccaniche del gioco possono essere abusate per ottenere un numero di cure altissimo, rendendo le run relativamente semplici.

Ma in definitiva l’ultima creazione dello Straka Studio si presenta come un’esperienza leggera e divertente da giocare accompagnata da una grafica eccezionale: i vari spritesheet delle animazioni in pixel art sono stati prima renderizzati in 3D e poi ricalcati con una classica pixel art in 2D, una tecnica impiegata per la prima volta dagli sviluppatori di Dead Cells, questo stile grafico rende i movimenti molto più fluidi e piacevoli alla vista.